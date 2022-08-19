Tử vi 9 ngày tới (20/8 - 28/8), thời tới không thể cản, 3 con giáp tiền của đầy kho, phất lên giàu có, sự nghiệp hanh thông, may mắn liên tiếp, có cơ hội trúng số bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 21:49

Tử vi 9 ngày tới (20/8 - 28/8), 3 con giáp may mắn tiền của đầy kho, phất lên giàu có, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả. Tam hợp cục mang đến nhiều điều bất ngờ cho con giáp. Con giáp tiền vào đầy túi, chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền. Con giáp được  nhiều người giới thiệu cho bản mệnh thêm những mối làm ăn. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì bản mệnh sẽ đạt được bước tiến xa hơn nhiều. 

Trong chuyện tình cảm, người ấy khiến bạn ngạc nhiên với quyết định của mình nhưng bạn không thấy phiền gì mà chỉ thấy hạnh phúc vì người ấy đã hiểu và yêu mình nhiều đến thế, đủ để hy sinh những thú vui cá nhân cho bạn.

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Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới vận trình lên hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới nỗ lực khẳng định bản thân. Trong công việc, bạn sẽ được giao phó những trọng trách mới nên nếu bạn cảm thấy đã sẵn sàng và muốn có cơ hội tiến thân thì nên đón nhận cơ hội lần này.

Về mặt tình cảm, đây là thời điểm con giáp may mắn này nên dành thời gian cho những người thân yêu. Thực ra để thắt chặt tình cảm với họ rất đơn giản, chỉ cần bạn chủ động mở lời là họ sẽ hưởng ứng ngay.

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Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới nỗ lực khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Trog chuyện tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

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Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới đón nhận vận may tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 5 ngày tới (20/8 - 24/8), mưa thuận gió hòa, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn đong đầy, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi 5 ngày tới (20/8 - 24/8), mưa thuận gió hòa, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn đong đầy, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi 5 ngày tới (20/8 - 24/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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