Tử vi tuần lễ cuối cùng của tháng 8, thần tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, ăn nên làm ra, sự nghiệp thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 17:00

Tử vi tuần lễ cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp may mắn cát lộc đầy nhà, ăn nên làm ra, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần cuối cùng tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Đường công danh sự nghiệp của con  giáp đang tăng tiến không ngừng nghỉ. Con giáp này luôn thể hiện niềm yêu thích và sự cống hiến hết mình với công việc nên luôn nổi bật hơn người khác. Bản mệnh được cấp trên ưu ái nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ tận tình nên mọi việc tiến triển vô cùng tốt đẹp. 

Trong chuyện tình cảm, đối phương có ấn tượng và cảm tình tốt với bạn, vì thế nếu bản mệnh đã suy nghĩ thấu đáo hãy theo xây dựng mối quan hệ này, chờ đợi thời cơ chín muồi để tình yêu thăng hoa rực rỡ.

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Người tuổi Mùi trong tuần cuối cùng tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 8 tài vận lên hương, muốn gì được nấy. Đây được dự đoán là thời gian tốt cho các công việc làm ăn, ký kết hợp đồng lớn bởi sẽ mang lại nhiều thành công đáng kể. Con giáp hãy phát uy tối đa thế mạnh của mình để có nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Chuyện tình cảm thăng hoa, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ thông qua lời giới thiệu của người quen mà tìm được đối tượng hợp ý. Người đã có gia đình hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dần trong tuần cuối cùng của tháng 8 tài vận lên hương - Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trong tuần cuối cùng của tháng 9 thay đổi bất ngờ. May mắn đang tìm đường tới và đem đến cho con giáp nhiều cơ hội trong vấn đề hợp tác, mở rộng các mối quan hệ. Thêm vào đó, khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp này rất nhiều trong việc thúc đẩy các mối quan hệ tiến triển tốt đẹp hơn.

Trong tình cảm,những người vừa lập gia đình đón nhận niềm vui lớn trong chuyện con cái. Người độc thân đang sở hữu các mối quan hệ xã giao hài hoà, gia tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương.

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Công việc của người tuổi Hợi trong tuần cuối cùng của tháng 9 thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tình tham khảo.

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