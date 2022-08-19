Tử vi 4 ngày tới (20/8 - 23/8), phúc khí dồi dào, vận trình cực thịnh , 3 con giáp kiếm tiền 'dễ như ăn bánh', cát lộc đầy nhà, vận may dư dả, tha hồ thăng quan triển

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 15:06

Tử vi 4 ngày tới (20/8 - 23/8), 3 con giáp may mắn kiếm tiền udda3 cát lộc đầy nhà, vận may dư dả.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Vận trình lên hương, con giáp đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp, đủ để được cấp trên công nhận. Đây là nền tảng vững chắc giúp bản mệnh được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian tới. Nhìn chung con đường công danh của bạn bắt đầu thông thuận hơn về cuối năm.

Nguồn tài chính ổn định, bạn không cần lo thiếu thốn trong thời gian tới. Càng nỗ lực thì càng thu về nhiều tài lộc nên bạn đừng ngại ngay những nhiệm vụ khó nhằn nhé.

con giap may man 1
Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, muốn gì được nấy. Con gặp nhiều may mắn nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Bạn có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn sự phát triển bền vững trong tương lai. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh  có được cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thêm thưởng.

Mối quan hệ của bạn và nửa kia rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả công việc của con giáp diễn ra hanh thông. Cơ hội đến đúng lúc, cộng thêm năng lực và kinh nghiệm mà con giáp này có thể đạt được kế hoạch trong đúng thời hạn. Với tiến độ tăng trưởng này, việc thăng quan tiến chức không còn là vấn đề quá khó khăn.

Chuyện trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp vẫn đang trên hành trình kiếm tiền không ngừng nghỉ và kết quả sau cùng sẽ không làm bản mệnh thất vọng.

con giap may man 3
Người tuổi Dần cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả công việc của con giáp diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mab

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con iap1 tử vi 4 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba