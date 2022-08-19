Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần vận trình suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, Thìn tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều xui xẻo, thị phi

Trong thứ Bảy, nhờ có Tam Hội nâng đỡ mà sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán. Con giáp có cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề còn tồn tại trước mắt. Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình của tuổi Sửu trong thứ Bảy diễn ra có chút rắc rối. Con giáp đang khá chủ quan khi có chút thành tựu trong tay, đó là lý do mà bản mệnh có thể tự gây họa cho mình. Hãy nắm bắt cơ hội thông qua sự chủ động, tự tin và mở rộng sự quan sát của mình. Đường tài lộc bất ổn. Túi tiền của đang bị hao hụt, con giáp cần chú ý chi tiêu nếu không muốn lâm vào thiếu thốn.

Bản mệnh là người biết quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến đâu, Tý cũng cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên người thân. Gia đình là động lực để con giáp cố gắng từng ngày.

Chuyện tình cảm khó mà hòa hợp. Đào hoa xấu khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này và nửa kia thêm tệ.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo để bứt phá mạnh mẽ hơn. Bạn vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy vận trình tụt lùi, làm gì cũng không thuận lợi. Sự bảo thủ của con giáp khiến mọi người e ngại khi làm việc cùng. Nếu con giáp không nhanh chóng lắng nghe và sửa đổi thì người chịu bất lợi sẽ là bạn mà thôi. Ngoài ra, thời gian này cũng không phù hợp cho việc thực hiện những việc quan trọng, nếu có thể thì nên để sang ngày khác sẽ tốt hơn.

Con giáp lao đao về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cho phép bản thân hoàn toàn thư giãn để hồi phục sức khỏe bạn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Thìn

Tử vi báo hiệu nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra trong sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thứ Bảy. Con giáp có thể gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay và hôm nay, kẻ đó có thể xuất hiện để ngáng đường phát triển của bạn. Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết.

Trong chuyện tình cảm, mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Tỵ

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp khó khăn.

Gia đình yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn.

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Ngọ

Trong thứ Bảy, người tuổi Ngọ được cấp trên công nhận và đánh giá cao nhờ vào những cố gắng suốt một thời gian dài. Bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa, bước tới một vị trí khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp bạn có được cuộc sống dư dả, không lo thiếu thốn.

Tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Hai người đôi khi có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong thứ Bảy gặp nhiều trục trặc. Con giáp cần phải tăng tốc thì mới theo kịp tiến độ công việc. Áp lực đè nặng trên vai, nhưng nhờ tinh thần trách nhiệm cao mà con giáp này có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vận trình tài lộc gặp rắc rối. Lúc này, bản mệnh cần xây dựng kế hoạch quản lý tài chính càng chi tiết càng tốt.

Chuyện tình cảm thất vọng tràn trề. Con giáp dù yêu sâu đậm tới đâu thì suy cho cùng đó cũng chỉ là tình đơn phương. Tử vi khuyên bạn đừng nên tốn thời gian vô ích mà hãy cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Bảy đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Cát tinh này soi sáng, con đường tài lộc của con giáp có thêm những khoản thu không nhỏ cho mình. Trong công việc, những sáng kiến của bản mệnh mang về thành công to lớn cho tập thể. Mệnh chủ có thể yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu bạn vẫn giữ vững đà này.

Con giáp sẽ gặp nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Dậu

Mọi việc người tuổi Dậu làm trong thứ Bảy diễn ra đúng như ý muốn. Con giáp đặt ra bao nhiêu kế hoạch, mục tiêu đều có thể thực hiện tốt mọi thứ. Mặc dù vẫn còn đó khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh. Tài lộc tăng tiến. Nhờ cách làm việc hiệu quả mà những người này có thể thu được một khoản tiền dư dôi.

Chuyện tình cảm tìm được hạnh phúc. Nhân duyên trời định giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Tuất

Hung tinh mang đến cho người tuổi Tuất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Con giáp rất dễ gây mất lòng người khác bởi bản tính kiêu ngạo và chủ quan. Công việc của bạn đang có nhiều trục trặc, Tuất dễ rơi vào khủng hoảng,vướng nhiều thị phi, tranh chấp.

Những bất ổn xuất hiện trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống một chút nhé.

Hung tinh mang đến cho người tuổi Tuất nhiều ảnh hưởng tiêu cự - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể phạm sai lầm trong thứ Bảy. Những mạo hiểm có thể khiến cho bạn bị thôi thúc, bị cuốn hút, nhưng hãy cân nhắc mọi hậu quả một cách rõ ràng. Liệu chúng có xứng để bạn dấn thân hay không, hay bạn sẽ đổi lấy những kết quả khiến cho bản thân phải vô cùng hối hận sau đó.

chuyện tình cảm lại không được thuận lợi, cuộc tình tan vỡ khiến người vô tâm đến đâu cũng không thể thờ ơ. Nhưng bạn lại bình thản hơn bao giờ hết, chẳng ai biết trong lòng bạn đang nghĩ gì, lúc này bạn chỉ muốn ở một mình, không muốn bị làm phiền hay làm bất cứ việc gì.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.