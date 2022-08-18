Tử vi 7 ngày tới (19/8 - 25/8), thuận theo ý trời, đẩy lùi xui xẻo, 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, phất lên giàu có, liên tiếp đón nhận tin vui, may mắn

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 22:12

Tử vi 7 ngày tới (19/8 - 25/8), 3 con giáp may mắn tiền vàng đầy kho, phất lên giàu có, muốn gì được nấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 7 ngày tới vận trình lên hương, cát khí hanh thông. Con giáp có Chính Quan nâng đỡ nên cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Thậm chí, nhiều tình huống tưởng chừng như không thể nhưng bạn vẫn nỗ lực thực hiện, hơn ai hết bạn biết mình đang ở đây, năng lực của mình như thế nào.

Chuyện tình cảm của con giápchút trục trặc nhỏ nhưng không sao vì bạn và nửa kia sẽ thuận lợi vượt qua. Sự cảm thông và thấu hiểu gì bạn và nửa kia bên nhau lâu dài.

 

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Người tuổi Tý trong 7 ngày tới vận trình lên hương, cát khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới đạt được nhiều thành công vang dội trong công việc và cuộc sống. Sự nghiệp của con giáp khởi sắc, gặt hái được khá khá thành tựu. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao nên sẽ được cấp trên ưu ái và giao cho nhiều trọng trách, nhìn chung tiền đồ rộng mở vô cùng.

Bạn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình, nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận, tiền tài cho bản thân và cả tập thể.

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Người tuổi Mão trong 7 ngày tới đạt được nhiều thành công vang dội trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Con giáp may mắn trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói, con giáp khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tình duyên vẫn ổn, bạn được người ấy thầm thương trộm nhớ bởi sự đơn thuần nơi đáy mắt. Bạn không thể chịu đựng được sự khó tính của bản thân nhưng trên đời này, vẫn có ít nhất một người hiểu và thông cảm cho bạn, để hai người được hạnh phúc bên nhau.

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Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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