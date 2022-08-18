Tử vi 15 ngày tới, thần tài gọi tên 3 con giáp may mắn ra nhận lộc, phúc khí ngập tràn, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, chạm đến đỉnh cao công danh, sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 17:45

Tử vi 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn ra nhận lộc, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới cát lộc dư dôi, vận trình thuận lợi. Con giáp đón nhận nhiều tin vui tài lộc. Nếu trong thời gian này, nếu có ai ngỏ lời hợp tác thì con giáp hãy nhanh chóng đồng ý vì có thể sẽ mang lại thành công to lớn cho đôi bên. Bên cạnh đó, con giáp còn nhận được  nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc chính hiện tại. Lời khuyên cho bạn là hãy nắm bắt mọi cơ hội để thành công.

Vận trình tình cảm viên mãn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu có ý định về ra mắt hai bên gia đình. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương sau khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng.

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Người tuổi Sửu trong 15 ngày tới cát lộc dư dôi, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Đó là nhờ bản mệnh biết tận dụng làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng đừng tham lam quá vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Chuyện tình cảm của con giáp ngày càng thăng hoa. Con giáp độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý. Người đã có gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Tuất trong 15 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong 15 ngày tới diễn ra tương đối ổn thỏa. Suy nghĩ chín chắn, vững vàng giúp con giáp này hạn chế được khá nhiều các rắc rối có thể xảy ra. Tinh thần chính trực, ngay thẳng sẽ là điều kiện để con giáp này có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Vận trình tình cảm có bước tiến rõ rệt. Con giáp may mắn này nếu độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân trong những lúc không ngờ nhất. Tình cảm chân thành và trong sáng này sẽ giúp cả hai duy trì được mối quan hệ được dài lâu.

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Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong 15 ngày tới diễn ra tương đối ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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