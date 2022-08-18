Tử vi 11 ngày tới ( 19/8 - 29/8), sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp vận trình lên hương, tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, quý nhân phù trợ, làm gì cũng chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 16:05

Tử vi 11 ngày tới ( 19/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, sống trong nhung lụa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp lên hương, on giáp năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Năng suất trong công việc ngày càng cao, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính kinh doanh, bản mệnh thu về nhiều thành công vang dội.

Chuyện tình duyên êm ấm, cơ hội tỏ tình với con giap may mắn đã đến nên hãy chớp lấy cơ hội này ngay nhé. Tình yêu chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm thú vị, nhiều niềm vui hơn. 

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Người tuổi Sửu trong 11 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 11 ngày tới muốn gì được nấy. Công việc của con giáp đang trên đà phát triển rất tốt. Con giáp này thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính công việc hàng ngày. Tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh hoàn thành những gì được giao phó. Lời khuyên là tuổi Mão cũng nên tận dụng những thời cơ thuận lợi để tiến hành hợp tác, làm ăn.

Trong tình cảm, người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào một mối quan hệ mới. Con giáp này đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. 

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Người tuổi Mão trong 11 ngày tới muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới phúc vận hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Công việc của con giáp diễn ra thuận lợi. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp tốt đẹp đem lại cho con giáp nhiều sự giúp đỡ cần thiết trong quá trình xử lý công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng nên quá dựa dẫm vào người khác mà quên đi sự cố gắng của bản thân mới là quan trọng nhất.

Chuyện tình cảm ấm áp, viên mãn. Con giáp hoàn toàn có thể tin tưởng vào nền tảng tình cảm đã xây dựng bấy lâu. Sự chủ động quan tâm của đối phương dù trong những vấn đề nhỏ nhặt cũng giúp bạn vui vẻ.

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Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới phúc vận hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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