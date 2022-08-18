Tử vi cuối tháng 8, Thần Tài chiếu độ, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh phát đạt, tiền của dồi dào, may mắn liên miên, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 11:09

Tử vi cuối tháng 8, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, tiền của dồi dào, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong những ngày cuối tháng 8 vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Chính Ấn mang lại động lực cho con giáp tiến tới những bậc cao hơn trong sự nghiệp. Lúc này bạn không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn trở nên tích cực hơn trong các hoạt động xã hội. Đường tài lộc của con giáp rực sáng, bản mệnh kiếm được khá khá nhờ vào thành công của cả công việc chính lẫn phụ. Chuyện chi tiêu cũng vì vậy mà thoải mái hơn.

Vận đào hoa nở rộ, bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và hỗ trợ nhau trong công việc. Chuyện tình yêu mặn nồng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dậu trong những ngày cuối tháng 8 vận trình lên hương, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong những ngày cuối tháng 8 sẽ có những thay đổi trong cuộc sống và vận mệnh của chính mình. Con giáp tìm đến sự sáng tạo hoặc tìm kiếm cho mình những sở thích mới. Quý nhân tương trợ nên làm gì cũng trở nên suôn sẻ.

Những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tốt để gây ấn tượng với người mà bạn thích. Sự lạc quan là một yếu tố không thể thiếu trong những ngày này. Hãy ghi nhớ điều đó nếu bạn đang tham gia vào một kế hoạch dài hạn trong tương lai.

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Người tuổi Mùi trong những ngày cuối tháng 8 sẽ có những thay đổi trong cuộc sống và vận mệnh của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong cuối tháng 8 vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Công việc giúp của bạn nhận được những lời tán dương và công nhận của cấp trên cùng đồng nghiệp. Lăn xả bất chấp khó khăn, không chấp nhận thất bại, bạn luôn cố gắng tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường gập ghềnh trắc trở. 

Tam hợp cục vượng duyên, đối với người độc thân thì không quá ảnh hưởng nhưng với người có đôi có lứa, người đã kết hôn thì cực kì có lợi. Vốn có hiểu lầm thì sẽ được hóa giải, vốn đã thân thiết thì càng thêm gắn bó ngọt ngào.

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Người tuổi Thìn trong cuối tháng 8 vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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