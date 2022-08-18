Tử vi 10 ngày tới (19/8 - 28/8), thời tới đỡ không kịp, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền trải đầy nhà, cát khí dư dả, may mắn liên miên, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 07:10

Tử vi 10 ngày tới (19/8 - 28/8), 3 con giáp may mắn tiền trải đầy nhà, cát khí dư dả, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới vận trình thăng hoa, phúc khí dư dả. Con giáp sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp sau những nỗ lực hết mình trong công việc. Nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện thì bạn nên tiến hành trong thời gian này, sẽ có nhiều người cho bạn những đóng góp đáng giá. Tài lộc thăng hạng, con giáp có thu nhập ổn định cộng thêm việc chi tiêu thông minh nên không lo thiếu thốn.

Chuyện tình cảm của con giáp có tin vui, nhiều cặp đôi đón tin bầu bí trong thời gian này. Tuy nhiên, những ai đang độc thân đừng tin vào những lời mật ngọt mà ai đó dành cho bạn, bởi vì bạn rất dễ sẽ bị thất vọng đấy.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới vận trình thăng hoa, phúc khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Con giáp sẽ giải quyết dễ dàng những khó khăn xuất hiện trong công việc và cuộc sống. Bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể tháo gỡ được vướng mắc, từ từ gây dựng được chỗ đứng của mình trong công việc. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội tốt cũng đến với con giáp mà một khi bạn nắm bắt thật tốt sẽ rất nhanh trở nên giàu có

Người độc thân có thể tìm được một người có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trước những biến cố của cuộc sống. Ai đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn bên nửa kia.

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp may mắn trong thời gian này diễn ra vô cùng thuận phát. Con giáp may mắn nhận được nhiều cơ hội chuyển mình tốt trong công việc thông qua các buổi tập huấn, chuyên đề. Nếu tận dụng tốt những điều này thì con đường sự nghiệp sẽ rộng mở vô cùng.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu đã dần tính tới việc về chung một nhà. Người độc thân cũng bắt đầu đi tìm cho mình một người bạn đồng hành dài lâu.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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