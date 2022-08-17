Tử vi 13 ngày tới (18/8 - 29/8), Thần Tài gõ cửa, thời vận đổi thay, 3 con giáp thuận lợi làm giàu, cát khí dư dả, ăn nên làm ra, tha hồ tận hưởng niềm vui công danh, phúc lộc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 21:15

Tử vi 13 ngày tới (18/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn cát khí dư dả, ăn nên làm ra, tha hồ tận hưởng tài lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Công việc vô cùng thuận lợi, bản mệnh nhanh nhẹn xử lý mọi vấn đề quan trọng phát sinh mà không gặp phải trở ngại nào. Nhìn chung, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày thứ bảy vô cùng suôn sẻ, thuận lợi.

Nhiều tin vui về chuyện tình cảm, người độc thân có thể gặp được người hợp ý. Người đã thành gia lập thất có được hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mùi trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tam Hợp giúp đỡ, con giáp luôn nhiệt tình với tất cả mọi người. Bản mệnh là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, tuy nhiên, những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Bạn thường là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà, thế nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình.

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Người tuổi Mão trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 13 ngày tới cát lộc hanh thông, phát tài phát lộc. Nhờ tam hợp cục che chở nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Tuy bản mệnh làm hơi chậm nhưng chắc chắn nên không ai phàn nàn một chút nào. Hơn ai hết con giáp này là người hiểu rõ nhất ưu và khuyết điểm của bản thân mình để từ đó mà phát huy cũng như cải thiện.

Đường tình duyên của con giáp may mắn đẹp như mơ. Bản mệnh đã hiểu rõ được tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện xa hơn.

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Người tuổi Dậu trong 13 ngày tới cát lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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