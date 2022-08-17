Tử vi 4 ngày cuối tuần, lộc phủ đầy nhà, vận trình thăng tiến, 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, tiền chất đầy tủ, cát khí hanh thông, đón nhận nhiều hỷ sự, tin lành

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 17:37

Tử vi 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn tiền chất đầy tủ, cát khí hanh thông, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ. Người làm kinh doanh, buôn bán có đầu óc, lại biết nhìn người nên tìm được những đối tác khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương thuận lợi thăng tiến, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên.

Đường tài lộc được duy trì ở mức ổn định. Bên cạnh nguồn thu nhập có được từ công việc chính thì khả năng chi tiêu khéo léo còn giúp con giáp hạn chế được các rắc rối tiền bạc.

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Người tuổi Thân trong 4 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày cuối tuần vận trình khai sáng, cát lộc đầy nhà. Con giáp sẽ gặp nhiều niềm vui trên đường tài lộc. Bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức bấy lâu nay mà bản thân đã bỏ ra vì tập thể, vì sự lớn mạnh của công ty.

Vận trình tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa và luôn đong đầy như những đôi lứa mới yêu nhau. Nhìn từng hành động quan tâm chăm sóc mà hai người dành cho nhau, ai cũng ghen tị.

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Người tuổi Mùi trong 4 ngày cuối tuần vận trình khai sáng, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn vận tài chính vượng sắc, tài lộc dồi dào tha hồ tiêu xài. Trong thời điểm này, bạn muốn gì được nấy, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài không hết. Tuy nhiên hãy tiêu xài đúng chừng mực, đừng quá phung phí mà lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi.

Sức khỏe ổn định. Bạn là người khá quan tâm việc chăm sóc cơ thể và thể dục thể thao nên không cần phải bàn đến vấn đề sức khỏe nhé.

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Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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