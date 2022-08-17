Tử vi 9 ngày tới (18/8 - 26/8), Thần Tài phát lộc, quý nhân chỉ đường, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của ngập tràn, vận trình thăng hạng, vét sạch may mắn trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 16:49

Tử vi 9 ngày tới (18/8 - 26/8), 3 con giáp may mắn tiền của ngập tràn, vận trình thăng hoa, ước gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình lên hương, phước khí đầy đủ. Con việc của con giáp diễn ra thuận lợi. Bản mệnh không cần phải lo lắng đến các kế hoạch hiện tại vì tất cả đều đang tiến hành đúng như ý muốn. Thêm nữa, có quý nhân trợ mệnh, con giáp này có thể an tâm thực hiện các dự định mới hay chuyển đổi công việc, nơi công tác.

Chuyện tình cảm gặp tin vui tốt lành. Con giáp này có một ngày hạnh phúc, ấm êm.Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình sưởi ấm trái tim lạnh giá trong những ngày đông về.

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Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới vận trình lên hương, phước khí đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới phước lộc hanh thông, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp tiến triển thuận lợi. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, sự tự tin khiến bạn không ngại ngần khi đối diện với những thách thức. 

Mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. 

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Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới phước lộc hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, muốn gì được nấy. Có quý nhân giúp đỡ, con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp. Người còn học hành thì đây là thời điểm rất tốt cho việc tập trung ôn luyện, làm báo cáo … Người đã đi làm cũng nên tranh thủ tham dự các khóa học nâng cao có ích đối với sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của con giáp thăng tiến, con giáp và nửa kia luôn yêu thương, bảo bọc lẫn nhau. Hạnh phúc lâu bền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, muốn gì được nấy. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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