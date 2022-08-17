Tử vi 10 ngày tới, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, sự nghiệp hưng vượng, sống trong giàu sang, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 12:09

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp làm việc gì cũng như ý. Con giáp có được những nguồn tài chính tốt và ổn định nên chẳng có gì phải lo lắng. Công việc đang nằm trong kế hoạch, mặc dù bận rộn nhưng sự trôi chảy khiến cho bạn an tâm và không mất thời gian để gỡ rối.

Trong tình cảm, mặc dù bạn và nửa kia có những giây phút tranh cãi nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo được sự đồng thuận với nhau. Người độc thân cũng có thể cố gắng nỗ lực để tạo ra ấn tượng tốt hơn.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Con giáp có những quyết định chính xác, tự cứu mình 1 bàn thua trông thấy. Sau những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, bản mệnh xứng đáng nhận được những đánh giá cao hơn và có vị trí thích hợp với năng lực của mình. Bạn thực sự đã có quyết định đúng đắn.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân, chăm chỉ luyện tập và ăn uống đều đổ để cơ thể luôn cân đối, khỏe mạnh.

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Công việc của con giáp may mắn trở nên thuận lợi. Tử vi cho thấy đây sẽ có một khoảng thời gian làm việc cực kỳ dễ chịu và thư thái dành cho con giáp này. Các kế hoạch về cơ bản đều đi vào quỹ đạo ổn định, không quá khi nói không có khó khăn nào có thể làm khó được bản mệnh.

Vận trình tài lộc dồi dào. Mặc dù tài chính không có biến chuyển gì nhưng nhờ thói quen chi tiêu khoa học mà con giáp này lúc nào cũng có khoản dư đáng kể.

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Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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