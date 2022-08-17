Tử vi 5 ngày tới (18/8 - 22/8), ý trời đã định, 3 con giáp có số đại gia, tiền vàng dư dả, cát khí ngút trời, thời mệnh rực sáng, may mắn muôn nơi, tha hồ tận hưởng niềm vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 16:30

Tử vi 5 ngày tới (18/8 - 22/8), 3 con giáp may mắn có số đại gia, tha hồ tận hưởng niềm vui tài lộc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 5 ngày tới vận khí lên hương, tiền vàng dư dả. Con giáp  có những bước thăng tiến vững vàng trong công việc. Bạn hoàn thành tốt công việc được giao và nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Thậm chí bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Chỉ cần cố gắng hết sức,  bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả khả quan. 

 

Bản mệnh và nửa kia luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

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Người tuổi Tý trong 5 ngày tới vận khí lên hương, tiền vàng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Tinh thần làm việc nhiệt quyết giúp bạn có được nhiều cơ hội lớn, hãy tận dụng thật tốt để vươn tới thành công. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh có cơ hội thắng lớn ở các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, thay vì ỷ lại mà lơ là công việc, con giáp hãy làm việc hết mình để có được cuộc sống giàu sang bền vững.

Đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng như được tiếp thêm ngọn lửa. Bạn chủ động khi thấy người mình có cảm tình, tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Con giáp thảnh thơi vì hầu hết công việc quan trọng đã được giải quyết. Tam hợp quý nhân trợ vận nên vận trình của con giáp khá lý tưởng, rộng đường thăng tiến. Tài lộc lên cao, Hợi thu nhập ổn định, có của ăn của để, không lo thiếu thốn.                                                                                                                          

Tình duyên như ý. Bản mệnh có thể nhận được nhiều lời mời gọi từ phía những người khác phái. Có nhiều đối tượng cho con giáp này lựa chọn, hãy bình tĩnh và lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình để không mắc sai lầm.

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Người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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