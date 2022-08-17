Tử vi 6 ngày tới (18/8 - 23/8), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp vận trình lên hương, phúc khí dư dả, may mắn đầy nhà, hỷ sự liên miên, tiền tài, của cải nhiều không đếm nổi

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 18:24

Tử vi 6 ngày tới (18/8 - 23/8), 3 con giáp may mắn phúc khí dư dả, hỷ sự liên miên, tiền tài, của cải chất đầy trong kho.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp được cát tinh chiếu mệnh, phước đức đủ đầy. Con giáp may mắn tìm ra hướng đi mới trong công việc nên dễ dàng thăng tiến, nâng cao thu nhập. Nếu có ý khai trương hay bắt đầu một dự án mới, con giáp có thể suy nghĩ tiến hành vào thời gian này

Con giáp hãy tranh thủ mở rộng mối quan hệ để tạo chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp về sau. Bạn cứ tự tin thể hiện khả năng của mình bởi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Con giáp đang có những bước tiến mới vô cùng khả quan trong khoảng thời gian này nên hãy cố gắng phát huy mọi ưu điểm của bản thân và phất lên giàu có.

Đường tình duyên rực sáng. Con giáp hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả.

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Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Công việc của bạn đã được giải quyết gọn gàng, hoàn thành xong mọi thứ trong tuần. Giờ đây, con giáp  may mắn này chỉ cần thư thả giám sát công việc vận hành và thu về tiền của. Bản mệnh nên chú ý mở rộng mối quan hệ vì không biết chừng sẽ rất có lợi cho con đường thăng tiến của bạn trong thời gian tới.

Đường tình duyên của sửu có phần ảm đạm. Đôi lứa dễ vướng hiểu lầm, Người độc thân vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực.

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Người tuổi Hợi trong 6 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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