Tử vi 2 ngày cuối tháng 8 (30/8 - 31/8), thời vận khai thông, 3 con giáp phú quý phát tài, vận may liên tiếp, tiền tài chồng chất, công danh sự nghiệp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 21:40

Tử vi 2 ngày cuối tháng 8 (30/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn phú quý phát tài, tiền tài chồng chất, muốn gì được nấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tháng 8 cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Con giáp đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ tài lộc vượng phát. Công danh sự nghiệp của con giáp vẫn tiến triển ổn định, bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu có thể bản mệnh nên tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới phục vụ cho công việc để theo kịp tiến độ chung.

Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự.

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Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tháng 8 cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tháng 8 đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ tài lộc vượng phát. Tuy nhiên bản mệnh không nên quá coi trọng vẻ bề ngoài và những ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác mà vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết, nếu không chẳng mấy là cạn sạch túi tiền.

Chuyện tình cảm của con giáp này không phải cứ muốn là có. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày cuối tháng 8 đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 8 cát lộc dư dả, vận trình thịnh vượng. Chính Tài nâng đỡ, con giáp với thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Bạn có thể đạt được những thành tích mà trước nay chưa ngờ đến, cốt là bạn tin tưởng vào bản thân mình.

Con giáp may mắn có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy thật lòng đi chăng nữa.

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Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 8 cát lộc dư dả, vận trình thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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