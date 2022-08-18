Tử vi 9 ngày tới (19/8 - 27/8), vượng đường tài lộc, vận trình lên hương, 3 con giáp tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, nghênh đón hỷ sự, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 12:09

Tử vi 9 ngày tới (19/8 - 27/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, công danh rực sáng. Con giáp may mắn thực hiện được những gì mình mong muốn. Trong công việc, tính thời điểm, sự kiên định và chăm chỉ là những yếu tố quan trọng mang lại thành công cho tuổi Thân.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ này là ưu tiên của bạn và đối với bạn thì người ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên tình yêu chỉ là một khía cạnh của cuộc sống chứ không phải là tất cả, vì thế đừng để nó ảnh hưởng đến những việc khác.

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Người tuổi Mão trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, công danh rực sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới vận trình lên hương, công danh vượng sắc. Bản mệnh nâng cao thành tích làm việc, đạt được những kết quả khả quan đủ để được lãnh đạo công nhận. Rất có thể, bạn sẽ có cơ hội tăng lương thăng chức trong thời gian sắp tới. Con đường sự nghiệp thoải mái hơn hẳn thời điểm đầu năm.  

Nguồn tài chính rủng rỉnh với điều kiện bạn phải làm việc nhanh nhẹn, dám đương đầu với thử thách và khó khăn. Hãy tận dụng hết khả năng của mình để trở nên giàu có.

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Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới vận trình lên hương, công danh vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Nhờ Chính Tài giúp sức nên dù đang không nắm giữ quá nhiều vật chất nhưng may mắn thay, con giáp lại được một người khác âm thầm hỗ trợ nên hầu như bạn không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, dễ chạm đến những thành công to lớn.

Chuyện tình duyên vượng sắc. Bản mệnh và nửa kia tìm thấy tiếng nói chung, cả hai cùng nhau đồng hành trong những vui buồn của cuộc sống.

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Người tuổi Tỵ trong 9 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

 

 

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