Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), thần tài gõ cửa, vận trình lên hương, 3 con giáp thuận đường thăng tiến, cát lộc dồi dào, may mắn dư dả, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn cát lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Công việc của bản mệnh khá ổn, góp phần cứu vãn những dấu ấn đen tốt của con giáp. Công việc không quá bận rộn nhưng vẫn có cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân, ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp. Chuyện tình cảm của con giáp trở nên thăng hoa. Những cử chỉ nhỏ quan tâm của nửa kia cũng có thể giúp mọi buồn phiền của bạn đều tan biến. Khi mà cảm xúc lên cao, con giáp sẽ có được một tinh thần mà khó ai có thể miêu tả được.

Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin tốt. Con giáp hoàn thành tốt công việc được giao. Bản mệnh sáng tạo và thông minh nên luôn tự mình lo liệu mọi chuyện mà không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai. Ngoài ra, bạn còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn, vì thế hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự. Người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Khi duyên đến thì có muốn chối từ cũng không được, bản mệnh nên mở lòng mình đón nhận.

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui. Con giáp có quý nhân tương trợ, giúp sức hết mình khi khó khăn, nhất là người đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Có những người còn được mời đi ăn uống, tham gia tiệc tùng cuối tuần. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn thăng tiến. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Tình yêu lâu bền của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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