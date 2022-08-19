Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), thần tài gõ cửa, vận trình lên hương, 3 con giáp thuận đường thăng tiến, cát lộc dồi dào, may mắn dư dả, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 11:05

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn cát lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Công việc của bản mệnh khá ổn, góp phần cứu vãn những dấu ấn đen tốt của con giáp. Công việc không quá bận rộn nhưng vẫn có cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân, ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp. 

Chuyện tình cảm của con giáp trở nên thăng hoa. Những cử chỉ nhỏ quan tâm của nửa kia cũng có thể giúp mọi buồn phiền của bạn đều tan biến. Khi mà cảm xúc lên cao, con giáp sẽ có được một tinh thần mà khó ai có thể miêu tả được.

con giap may man 1
Người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin tốt. Con giáp hoàn thành tốt công việc được giao. Bản mệnh sáng tạo và thông minh nên luôn tự mình lo liệu mọi chuyện mà không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai. Ngoài ra, bạn còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn, vì thế hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự.

Người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Khi duyên đến thì có muốn chối từ cũng không được, bản mệnh nên mở lòng mình đón nhận.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui. Con giáp có quý nhân tương trợ, giúp sức hết mình khi khó khăn, nhất là người đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Có những người còn được mời đi ăn uống, tham gia tiệc tùng cuối tuần.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn thăng tiến. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Tình yêu lâu  bền của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui  - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần vận trình suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, Thìn tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều xui xẻo, thị phi

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần vận trình suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, Thìn tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều xui xẻo, thị phi

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Dần làm ăn thuận lợi, tiền trải đầy nhà. Trong khi đó, người tuổi Thìn tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi cuối tuần tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu sang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc