Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 20/8/2022, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn phúc khí đầy nhà, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tai qua nạn khỏi, liên tục đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 06:55

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 20/8/2022, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Bảy gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông. Sự nghiệp của con giáp tiến triển thành công ngoài mong đợi, thu được một khoản lời khổng lồ. Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, Tý còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp khắc phục được những vấn đề chưa thật sự thông suốt. Bạn sẽ rất nhanh tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của riêng mình.

Gia đạo an ổn. Dù có bận rộn đến đâu, Tý cũng cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên người thân. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bạn.

con giap may man 1
Người tuổi Tý trong thứ Bảy gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thứ Bảy, người tuổi Thân được cát tinh soi chiếu, đón nhận nhiều tin vui. Con giáp có được những khoản thu không nhỏ nhờ những nghề tay trái hay các phi vụ làm ăn trước đó. Trong công việc, những sáng kiến của bản mệnh mang về cho tập thể thành công to lớn. Hãy yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay.

Con giáp đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Đây là thời điểm thích hợp để bạn và nửa kia tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm của mình. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa.

con giap may man 2
Trong thứ Bảy, người tuổi Thân được cát tinh soi chiếu, đón nhận nhiều tin vui. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vận trình hanh thông, hỷ sự tìm đến tận cửa. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Con giáp có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng phát triển tốt đẹp. Tỵ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì thế, khi con giáp rơi vào khó khăn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Gia đình yên bình và ấm áp. Con giáp may mắn này và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn.

con giap may man 3
Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vận trình hanh thông, hỷ sự tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần vận trình suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, Thìn tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều xui xẻo, thị phi

Tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần vận trình suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, Thìn tiểu nhân đeo bám, vướng nhiều xui xẻo, thị phi

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Dần làm ăn thuận lợi, tiền trải đầy nhà. Trong khi đó, người tuổi Thìn tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi đúng ngày mai tử vi thứ Bảy tử vi thứ bảy ngày 20/8/2022 tử vi ngày 20/8/2022 tử vi ngày nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 19 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 44 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 25 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc