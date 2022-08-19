Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 20/8/2022, vận xui bủa vây, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, tài lộc vụt tắt, sự nghiệp tiên tan, khó tránh tai ương, kiếp nạn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 20/8/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc vụt tắt, sự nghiệp tiên tan, làm gì cũng thất bại.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong thứ Bảy gặp nhiều xui xẻo. Có chút thành tựu trong tay, con giáp đang khá chủ quan, lơ là mọi việc. Điều này có thể khiến bản mệnh có thể tự gây họa cho mình. Hãy cẩn thận trong từng quyết định, bất cứ khi nào con giáp cũng có thể bị tiểu nhân nắm thóp, phá hoại những gì bạn đang có. Đường tài lộc bất ổn. Túi tiền của đang bị hao hụt, con giáp cần chú ý chi tiêu nếu không muốn lâm vào thiếu thốn. Trong chuyện tình cảm, bạn khó mà hòa hợp với nửa kia. Đào hoa xấu khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này và nửa kia thêm tệ.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy gặp nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trong thứ Bảy, người tuổi Mão sự nghiệp tụt lùi, làm gì cũng không thuận lợi. Sự bảo thủ của con giáp khiến mọi người e ngại khi làm việc cùng. Bạn bỏ qua nhiều cơ hội lớn trên con đường tiến thân. Vì vậy, nếu cứ cố chấp không chịu thay đổi bản thân thì người chịu thiệt thòi sẽ chính là bạn mà thôi. Ngoài ra, đây cũng không phù hợp cho việc thực hiện những việc quan trọng, nếu có thể thì nên để sang ngày khác sẽ tốt hơn. Con giáp lao đao về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cho phép bản thân hoàn toàn thư giãn để hồi phục sức khỏe bạn nhé.

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão sự nghiệp tụt lùi, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vận trình âm u, nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra với người tuổi Thìn trong thứ Bảy. Con giáp có thể đã gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân và nay kẻ đó xuất hiện để rấp tâm báo thù, tìm mọi cách ám hại bạn. Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết. Đường tài lộc có thể bị thất thoát, con giáp hãy chuẩn bị tinh thần cho việc chi tiêu tiết kiệm trong thời gian tới. Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo này thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Vận trình âm u, nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra với người tuổi Thìn trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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