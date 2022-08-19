Tử vi 10 ngày tới (20/8 - 29/8), cát thần chỉ lối, 3 con giáp khai mở tài lộc, thăng quan phát tài, vận may dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ tận hưởng tin vui, phúc lợi

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 16:05

Tử vi 10 ngày tới (20/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn khai mở tài lộc, thăng quan phát tài, sống tronh giàu có, du7d ả.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Cục diện tam hợp nên con đường công danh, tài lộc và tình duyên đều rất hanh thông. Công việc không quá khó và có những chuyển biến tốt, rõ rệt hơn so với thời gian trước. Những cố gắng đã được đền đáp, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo về vấn đề tài lộc.

Đừng bỏ lỡ thời cơ mà hạnh phúc đã gõ cửa. Con giáp dù có ham muốn tự do đến đâu thì cũng cần có 1 mái ấm để trở về. Con giáp hiểu rằng, điều tuyệt khi ở mái ấm đó có người mà bạn yêu thương luôn chờ đợi.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới đón nhận nhiều cát lộc. Con giáp với kinh nghiệm phong phú dễ khiến mọi người thán phục và tin tưởng. Bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng. Dẫu vậy, trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng để đưa ra những lựa chọn chính xác nhất.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Bản mệnh có cách nói chuyện hài hước nên dễ nhận được sự chú ý của người khác giới. Đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ. 

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới đón nhận nhiều cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày tới, công việc của người tuổi Hợi trở nên thuận lợi. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp con giáp mắn giữ được sự bình tĩnh và lập trường trước nguy cơ được mất. Dù khó khăn hay rắc rối đeo bám, con giáp này vẫn có đủ sự khôn ngoan để đối diện và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Chuyện trình tình cảm khởi sắc. Dự báo có tín hiệu tích cực về chuyện tình cảm của người tuổi này. Người độc thân được người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp và có thể tiến tới hôn nhân.

Tử vi 10 ngày tới (20/8 - 29/8), cát thần chỉ lối, 3 con giáp khai mở tài lộc, thăng quan phát tài, vận may dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ tận hưởng tin vui, phúc lợi - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, công việc của người tuổi Hợi trở nên thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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