Bước sang ngày mới, thần may mắn gõ cửa, ban phát tiền tài, 3 con giáp tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra, muốn gì được nấy, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 18:06

Bước sang ngày mới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bước sang ngày mới đón nhận nhiều tin vui. Đường công danh sự nghiệp của con giáp đang có cơ hội tốt. Bản mệnh có cơ hội chứng minh năng lực bản thân, từng bước chạm vào đến đỉnh cao danh vọng. Chính Ấn không những cho bạn thêm dũng khí, thêm động lực mà còn tạo ra thời cơ thích hợp để bạn chứ không phải ai khác trở thành người nổi bật.

Có điều chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được thuận lợi như thế. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng lại chẳng biết làm thế nào để đối phó với sự thúc ép của người thân.

con giap may man 1
Người tuổi Dần bước sang ngày mới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vận trình lên hương, phúc khí dư dả. Vận trình của con giáp diễn ra thuận lợi, dù có khó khăn, trở ngại đến đâu cũng có thể tháo gỡ dễ dàng. Người làm ăn kinh doanh có khách hàng cũ quay lại để hợp tác tiếp, ký kết hợp đồng mới. Bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Người làm công ăn lương có được cấp trên tin tưởng, làm gì cũng thuận lợi.

Con giáp may mắn có cơ duyên gặp gỡ những người sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc và cuộc sống trong thời gian tới. Tri kỷ khó tìm, con giáp hãy tranh thủ những người bên cạnh mình nhé.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu vận trình lên hương, phúc khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước sang ngày mới nhận được nhiều tin tức tốt lành. Mọi thứ tiến triển theo hướng tích cực như mong đợi. Bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và đưa ra các quyết định quan trọng cũng như đảm nhận các dự án mới. 

Trong tình cảm, con giáp đang trải qua một giai đoạn rất hài hòa với nhau, trong đó đối tác của bạn rõ ràng quan tâm đến hạnh phúc và rất yêu thương bạn.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu bước sang ngày mới nhận được nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn phát tài, tiền bạc dư dả, ăn nên làm ra, muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi ngày nay tử vi con giáp may mắn 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 34 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 59 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi