Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 16:28

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn phát tài, tiền bạc dư dả, ăn nên làm ra, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 8 ngày cuối tháng 8 cát khí dư dôi, vận trình thuận lợi. Con giáp không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Bản mệnh có định hướng của riêng mình và không mất thời gian cho những việc vô bổ.

Chuyện tình cảm đôi lứa đang trên đà tăng tiến, người ấy đã dần đón nhận bạn. Hãy kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa, chắc hẳn bạn cũng sẽ có được kết quả mình mong muốn mà thôi.

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong 8 ngày cuối tháng 8 cát khí dư dôi, vận trình thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 8 ngày cuối tháng 8 cát lộc đầy nhà, muốn gì được nấy. Con giáp may mắn có cơ duyên gặp gỡ những người sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc trong thời gian tới. Đường tài lộc của con giáp vô cùng thuận lợi. Bạn kiếm được tiền từ cả công việc chính lẫn phụ nên chi tiêu thoải mái. Tuy nhiên, con giáp cũng nên tích lũy một khoản tiền cố định để dành cho những dự án sau này.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội tốt để sửa chữa mối quan hệ hiện tại, nhất là các cặp đôi đang trong giai đoạn căng thẳng, giận dỗi nhau. Người độc thân cũng nên mở lòng mình ra vì đây là lúc bạn tìm được người ưng ý đấy.

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 2
Người tuổi Tý trong 8 ngày cuối tháng 8 cát lộc đầy nhà, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 8 ngày cuối tháng 8 làm gì cũng thuận lợi. Thái độ tích cực cho phép bạn làm việc tốt với các đồng nghiệp. Biết nắm bắt các vấn đề quan trọng, con giáp có lợi thế khác biệt so với các đồng nghiệp. Tài chính của bạn rộng rãi. Bạn biết cách thương lượng để có lợi cho mình. Có nhiều lựa chọn sẽ được mở cho bạn.

Sức khỏe của con giáp may mắn này vẫn ổn định Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên lắng nghe các tín hiệu từ cơ thể của bạn và nghỉ ngơi. Đừng đẩy bản thân vào nguy cơ mệt mỏi.

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8 (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, may mắn hanh thông, công danh thăng tiến, tiền tài, của cải ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 3
Người tuổi Dần trong 8 ngày cuối tháng 8 làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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