Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc hanh thông, dư dả, Thân gặp họa tiểu nhân, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Trong thứ Hai, sự nghiệp của con giáp phát triển rất tốt. Dù có thể bản mệnh sẽ vướng phải một ít thị phi nhưng rất nhanh sẽ vượt qua. Con giáp đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Xem tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều khó khăn. Con giáp dường như bị cô lập vì bị mọi người quay lưng, kể cả những người tưởng chừng thân thiết.Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình để nhận ra mình có đang sai lầm ở phương diện nào hay không.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra mâu thuẫn. Con giáp nên bao dung bà hạ thấp cái tôi của mình, đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Dần

Tử vi cho thấy vào thứ Hai, người tuổi Dần sẽ vướng không ít rắc rối. Khả năng xử lý vấn đề của con giáp không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh mình. Bạn nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh đừng "kiếm chuyện" rồi làm phiền một nửa của bạn khi mà họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Bạn nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai được Cát Tinh trợ mệnh, công việc nhờ vậy mà thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bản mệnh một vài cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng. Tài lộc không ngừng đầy lên. Vận may tài chính đang tìm đến bản mệnh, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Chuyện tình cảm của bản mệnh còn vô cùng tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp.Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gõ cửa.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai làm ăn khấm khá, tiền của đầy nhà. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Nếu con giáp chịu cố gắng sẽ thăng tiến rất nhanh trong tương lai.

Về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nên cẩn trọng với quyết định bởi có điềm báo hung vận lấn át trong thứ Hai. Chỉ một phút sơ suất, con giáp thể làm hỏng hết những thành công mà mình xây dựng trong thời gian vừa qua. Con giáp này rất bị ảnh hưởng xấu mà hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ. Đừng lo lắng quá, cẩn thận một chút thì mọi thứ đều giải quyết ổn thoả thôi.

Tình yêu đôi lứa lâu ngày mà chẳng có được sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ trở nên thuận lợi hanh thông hơn trong thứ Hai. Những chông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, con giáp này tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình. Vận tài lộc vụt sáng, con giáp thu nhập ổn định nên có thể thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình. Những cuộc gặp gỡ vô tình, những cuộc trò chuyện hữu ý sẽ giúp hai người đến gần với nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Mùi

Công việc của con giáp thuận lợi.Người làm công ăn lương có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Ngoài ra, bạn cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai nên nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng.

Tình cảm thăng hoa, các bạn độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất. Ngoài ra, dưới tác động của tiểu nhân, con giáp dễ đưa ra các quyết định sai lầm khiến tiến bạc trở nên thâm hụt.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình hanh thông, may mắn liên tiếp. Tình hình tài chính của con giáp được cải thiện, Nhờ Thần Tài nâng đỡ, bạn có thể được giúp hoặc làm thêm nghề tay trái để kiếm đồng ra đồng vào trong thời gian khó khăn này. Con giáp chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể giải tỏa được lo lắng về vấn đề tiền nong.

Tam Hợp cho thấy những thay đổi liên quan tới chuyện tình cảm. Ai đó dường như quan tâm đến con giáp tuổi Ngọ theo cách vượt xa mối quan hệ bạn bè ngày hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong thứ Hai có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn thất bát. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, chỉ khi dựa vào bản lĩnh và năng lực thì mọi khó khăn mới qua nhanh. Con giáp tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, rơi vào cũng nợ nần, thiếu thốn.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên mong họ hiểu nỗi lòng của mình nếu như mà bạn không nói ra, những lời nói hờn dỗi vô cớ của bạn sẽ chỉ làm tổn thương tới mối quan hệ hiện tại của mình thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 22/8/2022 của tuổi Hợi

Trong thứ Hai, người tuổi Hợi đối mặt với những mâu thuẫn khó có thể giải quyết. Trong số đó, vài rắc rối liên quan đến chuyện công việc, chủ yếu đến từ những lời nói thiếu tinh tế, bất cẩn. Thậm chí có lúc con giáp này chỉ nói cho vui thôi cũng khiến xảy ra xung đột với mọi người xung quanh.

Vận trình tình duyên ảm đạm, con giáp này buồn bã nhiều. Các cặp vợ chồng thiếu sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai người lạnh nhạt, không có tiếng nói chung, càng không có sự gắn kết nào.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.