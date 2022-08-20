Tử vi 12 ngày tới, thần tài gọi tên 3 con giáp may mắn tha hồ thu gom tiền hốt bạc, may mắn liên miên, vận trình khởi sắc, trúng số độc đắc là điều hiển nhiên

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 22:10

Tử vi 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn tha hồ thu gom tiền hốt bạc, sống đời giàu sang phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới đón nhận nhiều điều tốt lành trong vận mệnh. Con giáp có cơ hội thúc đẩy sự nghiệp của mình nhờ sự giúp sức của đồng nghiệp hoặc sự quan tâm của cấp trên. Hầu hết mọi nhiệm vụ khó khăn đều được con giáp này hoàn thành nhanh chóng, thành tích rất đáng nể và mở ra thêm nhiều phương hướng mới. 

Con giáp gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Sau bao sóng gió thì người yêu nhau cũng về lại bên nhau, không gì có thể ngăn cản được bạn và người ấy cùng chung tay gây dựng hạnh phúc.

con giap may man 1
Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới đón nhận nhiều điều tốt lành trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới vận trình đại cát, phúc khí hanh thông. Người kinh doanh, buôn bán nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những khó khăn trong thời gian qua đều được giải quyết triệt để. Người làm công nhân viên chức sắp tới còn có người giúp đỡ để nhân đôi nhiều cơ hội mới thăng tiến. 

Gia đình yên ấm, con cháu bình an khỏe mạnh. Con giáp nên tận hưởng thời gian này để ở bên cạnh gia đình hoặc người mình yêu để cảm nhận niềm vui và sự ấm áp.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới vận trình đại cát, phúc khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 12 ngày tới vận trình rực sáng, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp trở nên thuận lợi. Khi gặp khó khăn bản mệnh cũng giải quyết nhanh chóng, thể hiện được bản lĩnh của mình khi chinh phục những trở ngại trên con đường tiến tới thành công.

Con giáp nên quan tâm đến tâm tư, tình cảm của nửa kia nhiều hơn một chút. Khi bản mệnh trao đi tình yêu thì sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mắt đối phương.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 12 ngày tới vận trình rực sáng, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 12 ngày tới tử vi ngày mới tử vi ngày nay 3 con giáp giàu có tiên tri

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc