Tử vi 10 ngày tới, sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, khơi mở vận may, tiền tài đầy tủ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 21:07

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh thuận lợi, khơi mở vận may, sống trong giàu sang, sung túc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Con giáp có cơ may kiếm được nhiều tiền. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Thành công không còn quá xa vời nếu con giáp không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Với các cặp đôi có dịp để tăng nhiệt cho mối quan hệ. Đôi bên có thể cùng nhau đi du lịch hoặc về ra mắt 2 bên gia đình. Ngày vui chung đôi có lẽ không còn quá xa xôi. Các cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm, giúp không khí gia đình hạnh phúc, viên mãn.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong 10 ngày tới diễn ra tương đối khả quan. Nếu con giáp này dám mạnh dạn bắt tay vào các lĩnh vực mới thì kết quả thu được sẽ vượt ngoài mong đợi. Ngoài sự hậu thuẫn của gia đình, tuổi Dần còn nhận được sự giúp đỡ lớn từ những người bạn, đồng nghiệp.

Đường tài lộc có chuyển biến tốt đẹp. Nguồn thu nhập tăng đáng kể giúp tuổi Dần cải thiện được đáng kể tình hình hiện tại. Bản mệnh không còn bị gánh nặng cơm áo gạo tiền làm cho mệt mỏi, căng thẳng.

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Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong 10 ngày tới diễn ra tương đối khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới đón nhiều cát lợi. Con giáp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Mùi có thể được cất nhắc tới vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu. Bản mệnh là người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thậm chí thách thức còn là cách để chứng minh thực lực của mình.

Vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia khiến bạn vô cùng hạnh phúc và trân trọng tình cảm của đối phương. Người còn độc thân hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mới để tìm ra chân ái của đời mình.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới đón nhiều cát lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ manh tính tham khảo.

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