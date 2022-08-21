Tử vi 11 ngày tới (22/8 - 1/9), vận tài lộc nở rộ, 3 con giáp vét sạch phước lành, hanh thông sự nghiệp, liên tiếp gặp may, tiền bạc, của cải nhiều không đếm hết

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 22:25

Tử vi 11 ngày tới (22/8 - 1/9), 3 con giáp may mắn vét sạch phước lành, liên tiếp gặp may, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 11 ngày tới diễn ra hanh thông. Đường công danh rộng mở, con giáp này hoàn toàn có thể nắm bắt tốt thời cơ và biến ước mơ thành sự thật. Tài năng, bản lĩnh và sự cố gắng của bản mệnh được mọi người công nhận, dễ thăng quan tiến chức.

 Tình cảm giữa bạn và nửa kia tốt đẹp. Đào hoa vượng giúp người độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Cuộc sống hôn nhân hoà thuận, ấm êm luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

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Công việc của người tuổi Tuất trong 11 ngày tới diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Sự nghiệp thành công mang đến nhiều cơ hội thăng tiến. Tiền bạc bủa vây, con giáp tiêu hoài không hết. Thu nhập từ nghề tay trái đổ về khiến bạn chóng mặt, hoa mắt. Đây là động lực giúp bạn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nhiều hơn. Hãy phấn đấu hết sức để có cuộc sống như bản thân mong muốn.

Vận trình tình cảm hài hòa. Cách thể hiện tình cảm lãng mạn và ngọt ngào giúp bản mệnh chiếm được cảm tình từ người ấy một cách dễ dàng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Nhiều cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay của bạn. Con giáp cảm thấy tràn đầy năng lượng và có thể thực hiện những bước ban đầu khó khăn để tiến về phía trước. Ngay cả khi bạn đầu bạn cảm thấy miễn cưỡng, đừng lãng phí cơ hội này để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước.

Vận trình tài lộc không ngừng tăng tiến. Nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ các khoản thu ngoài luồng.

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Người tuổi Mùi trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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