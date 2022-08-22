Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), xui rủi lùi xa, quý nhân đến nhà, 3 con giáp tài lộc rộng mở, cát khí hanh thông, công danh thuận lợi, tiền tài, của cải nhiều không đếm hết

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 14:45

Tử vi 7 ngày tới (23/8 - 29/8), 3 con giáp may mắn tài cát khí hanh thông, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới gặp nhiều may mắn. Vận trình tài lộc của con giáp tăng tiến thấy rõ. Bản mệnh có những cơ hội kiếm tiền hiếm có, mở ra con đường thăng tiến phía trước. Con giáp dành thời gian để lập kế hoạch cho mình, chuyên nghiệp hơn trong công việc. Nhìn chung, cứ cố gắng rồi bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Con giáp xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ tính cách hào sảng, coi trọng nghĩa khí mà mệnh chủ có những người anh em sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Nếu đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và bạn đời hài hòa, hạnh phúc.

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Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày tới, người tuổi Tuất làm việc năng suất, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính kinh doanh. Con giáp thực sự làm việc không biết mệt mỏi và mang lại nhiều thành tích đáng kinh ngạc. Công việc của con giáp tiến triển rõ rệt. Cơ hội thăng chức đang ở ngay trước mắt, con giáp hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu. 

Con giáp may mắn trong thời gian này ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

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Trong 5 ngày tới, người tuổi Tuất làm việc năng suất, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Thực Thần mang đến cho con giáp nhiều năng lượng, bạn thể xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Con giáp cũng không cần phải gấp rút, vội vàng gì vì mọi sự rồi sẽ êm xuôi như kế hoạch mà thôi.

Thiên Tài mang tới tài lộc, vận may đáng kể cho con giáp. Một số người đã kiếm thêm nghề phụ để có thể gia tăng thu nhập cho bản thân vào lúc này, hãy cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình để đạt mục tiêu tiền bạc bạn đã đề ra.

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Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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