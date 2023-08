Các xu hướng làm đẹp da cần được thay thế trong năm 2023!

Những thói quen chăm sóc da cần loại bỏ trong năm 2023

Để trả lời cho câu hỏi này, Tiến sĩ Anand Toshniwal - Chuyên gia tư vấn Da liễu đã đề cập đến một số phương pháp chăm sóc da mà bạn nên từ bỏ vào năm 2023:

Rửa mặt quá nhiều

Rửa mặt quá nhiều sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên hữu ích của da!

Mặc dù rửa mặt giúp da sạch vi khuẩn, nhưng rửa mặt quá nhiều có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên hữu ích trên da. Nếu bạn thấy da mình khô, căng và bị kích ứng thì có khả năng là bạn đã rửa mặt quá nhiều rồi đấy. Vì vậy, biết tần suất rửa mặt là rất quan trọng để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh, sạch sẽ và sáng mịn.

Nguyên tắc chung là nên rửa mặt hai lần một ngày. Rửa mặt vào buổi sáng sẽ loại bỏ mọi chất gây kích ứng trong đêm và chuẩn bị cho khuôn mặt của bạn cho ngày mới. Còn rửa mặt vào ban đêm rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng bạn làm sạch tất cả lớp trang điểm, bụi bẩn, dầu và vi khuẩn tích tụ trong ngày.

Nặn bóp mụn

Hầu hết mọi người đều có thói quen tự nặn mụn, đây là một điều tối kỵ. Nó không chỉ dẫn đến nhiễm trùng mà còn có thể dẫn đến sẹo lâu dài. Đồng thời, nhiễm trùng cũng có thể dẫn đến nổi mụn nhiều hơn. Tốt nhất bạn nên để mụn khô tự nhiên hoặc sử dụng lotion làm khô mụn. Tương tự như vậy, tốt nhất là không làm vỡ mụn nước. Bởi lớp da không bị vỡ trên vết phồng có công dụng giữ cho vết phồng rộp vô trùng, giảm nguy cơ nhiễm trùng rất tốt đấy.

Ngoài ra, nặn mụn đầu đen cũng là một ý kiến tồi. Dầu, vi khuẩn và tế bào da chết tích tụ trong lỗ chân lông bị bít tắc sẽ thoát ra ngoài khi bạn nặn mụn đầu đen. Nó có thể gây kích ứng, tổn thương da, mẩn đỏ và để lại sẹo. Lựa chọn tốt nhất là nhờ thợ chuyên nghiệp loại bỏ chúng hoặc mua một số miếng dán giúp lột mụn và se lỗ chân lông chuyên dụng.

Lạm dụng đồ trang điểm

Lạm dụng việc trang điểm sẽ dễ dẫn đến mụn trứng cá, lão hóa da,...

Thói quen trang điểm không lành mạnh có thể gây ra mụn trứng cá, lão hóa và đổ dầu hoặc khô da. Lạm dụng đồ trang điểm, đặc biệt là kem nền, có thể dẫn đến kích ứng da hoặc nổi mụn.

Thông thường, làn da của bạn tự đổi mới trong một chu kỳ kéo dài khoảng 28 ngày, tuy vậy, việc trang điểm hàng ngày có thể cản trở chu kỳ đó. Có thể nói, làn da của bạn nếu không trang điểm càng lâu thì nó càng điều chỉnh tốt hơn về nhiệt độ, khả năng kiểm soát dầu, độ ẩm và quá trình tẩy da chết tự nhiên của làn da. Ngoài ra, hãy nhớ vệ sinh bông phấn, cọ trang điểm của bạn; một lần một tuần là tối ưu.

Sử dụng quá nhiều serum

Sử dụng quá nhiều serum có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn!

Đơn giản là chìa khóa của một quy trình chăm sóc da tốt. Quá tải làn da của bạn với một số sản phẩm không hữu ích và có thể có tác dụng phụ, đặc biệt là khi bạn sử dụng quá nhiều hoạt chất trong các sản phẩm chăm sóc da của mình.

Như việc sử dụng quá nhiều huyết thanh có chứa các sản phẩm AHA/BHA có thể gây kích ứng, viêm, mẩn đỏ và thậm chí là tăng sắc tố da. Hoặc một loại kem dưỡng ẩm nặng chứa gốc dầu hoặc các thành phần che phủ nặng (như silicon hoặc xăng dầu) có thể gây ra mụn đầu đen, nổi mụn và mụn trứng cá.

Chính vì vậy, nếu bạn đang muốn thêm các bước mới vào quy trình chăm sóc da của mình, hãy thực hiện từng bước một với một sản phẩm để da bạn quen dần đã nhé.

Áp dụng các sản phẩm sai thứ tự

Thứ tự quan trọng vì nó xác định thành phần và sản phẩm nào sẽ thấm vào da bạn đầu tiên, điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài và cảm giác của làn da sau khi quy trình của bạn hoàn tất. Nếu dùng sai thứ tự, bạn có thể tạo ra một lớp màng chắn trên da và ngăn các hoạt chất thẩm thấu vào da.

Những thói quen chăm sóc da mà bạn nên áp dụng

Còn nói về các phương pháp chăm sóc da mà bạn chắc chắn nên áp dụng trong năm nay, Tiến sĩ Anand Toshniwal khuyến nghị:

Thực hiện đúng những điều cơ bản

Làm sạch, dưỡng ẩm và thoa kem chống nắng siêng năng là ba bước thiết yếu cần có vào buổi sáng. Vào cuối ngày, điều quan trọng là phải loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm và bất kỳ chất kích ứng nào khác có thể bám trên da. Bạn có thể sử dụng cùng một loại sữa rửa mặt cho cả sáng và tối. Tiếp đó, nên dùng serum với các thành phần như niacinamide và các chất chống oxy hóa khác để giải quyết nhiều vấn đề về da. Cuối cùng là khóa ẩm bằng kem dưỡng ẩm.

Ngủ, ăn và tập thể dục

Một thực đơn và lối sống lành mạnh chính là bí quyết dưỡng da từ sâu bên trong!

Chúng ta hắn không còn xa lạ gì khi người nổi tiếng này nói về “giấc ngủ đẹp” của họ. Đó là thời gian cơ thể bạn tự sửa chữa. Trong khi ngủ, lưu lượng máu trên da của bạn tăng lên, cơ quan này sẽ xây dựng lại collagen và sửa chữa những tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím, làm giảm nếp nhăn, quầng thâm và đốm đồi mồi. Một người phải ngủ ít nhất 7-9 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, độ ẩm tốt cũng là yếu tố rất quan trọng trong quá trình chăm sóc da, bởi nước là điều cần thiết để giữ cho làn da dẻo dai và giữ ẩm. Bằng cách ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, các loại hạt, cá béo và các loại đậu, bạn có thể giúp nuôi dưỡng làn da của mình từ trong ra ngoài.

Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên cũng là một thói quen hữu ích để duy trì làn da sáng khỏe bằng cách giữ cho máu lưu thông tốt.

Sử dụng tái tạo sinh học đối với axit hyaluronic

Tiêm tái tạo sinh học là phương pháp điều trị chống lão hóa bằng axit hyaluronic mới nhất để thúc đẩy quá trình tái tạo mô da lão hóa và chảy xệ, đồng thời cải thiện chất lượng da và độ săn chắc của da. Nó được tiêm vào bên dưới da của bạn, để nuôi dưỡng và trẻ hóa từ bên trong. Không giống như chất làm đầy da, thuốc tiêm tái tạo sinh học không được sử dụng để tạo khối lượng hoặc độ đầy đặn. Thay vào đó, chúng hoạt động để hydrat hóa làn da từ bên trong và kích thích sản xuất elastin và collagen, vốn sẽ cạn kiệt một cách tự nhiên khi bạn già đi. Điều này mang đến cho bạn làn da mượt mà, săn chắc, căng mịn và trẻ trung hơn.

Retinol và Vitamin C

Retinol và vitamin C chính là những dưỡng chất cần thiết cho các vấn đề về da!

Retinol, về cơ bản là vitamin A ở dạng tinh khiết nhất và vitamin C là những thành phần tuyệt vời để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa và mang lại làn da sáng mịn như sương. Retinol giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa và tăng quá trình tái tạo tế bào để ngăn ngừa và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, vết chân chim, đốm đồi mồi và sắc tố.

Mặt khác, vitamin C là một kho chứa các chất chống oxy hóa. Nó làm giảm thiệt hại do các gốc tự do gây ra, có đặc tính chống viêm, hydrat hóa và giữ ẩm. Tốt nhất bạn nên sử dụng sản phẩm có Vitamin C vào buổi sáng và giữ retinol vào ban đêm.

Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi và điều đó bao gồm cả thói quen chăm sóc da. Đôi khi có thể mất vài tuần để các sản phẩm chăm sóc da bắt đầu tạo ra những thay đổi đáng chú ý, vì vậy hãy kiên trì sử dụng và cho cơ thể thời gian để điều chỉnh theo thói quen làm đẹp mới của bạn. Nếu bạn bị phát ban, mẩn đỏ, đau với bất kỳ sản phẩm nào hoặc cảm thấy không hài lòng về làn da của mình, thì hãy đến gặp các bác sĩ da liễu để nhận được hướng giải quyết tốt nhất nhé!

Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình xây dựng được một thói quen chăm sóc da tốt, để sở hữu làn da khỏe đẹp, mịn màng suốt năm 2023 này nhé!