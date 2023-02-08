Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột?

Sức khỏe 08/02/2023 11:30

Đau thắt ngực đột ngột là triệu chứng báo hiệu cơn nhồi máu cơ tim?! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời chính xác nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Đau ngực là một trong những triệu chứng điển hình của cơn nhồi máu cơ tim nhưng có thể có nhiều lý do khác ngoài biến chứng tim mạch có thể gây khó chịu và đau ở ngực giống như triệu chứng của những cơn co thắt tim. Đó có thể là một cơn hoảng loạn hoặc mức độ lo lắng của bạn tăng đột ngột có thể gây đau ngực và khiến bạn cảm thấy mình đang bị đau tim. Nó cũng có thể khiến bạn sợ hãi như một đợt trào ngược axit. Vì vậy, làm thế nào để biết liệu cơn đau ngực của bạn có nguồn gốc từ tim hay không?

Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột? - Ảnh 1
 Những cơn đau thắt ngực là triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim!

Các chuyên gia cho biết không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết và người ta phải nhờ trợ giúp y tế khi bị đau ngực. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy cơn đau ngực có liên quan đến hiện tượng nhồi máu cơ tim. Theo CDC, cơn nhồi máu cơ tim thường bao gồm cảm giác khó chịu ở giữa hoặc bên trái ngực và cảm giác này có thể kéo dài hơn vài phút và có thể tiếp tục quay trở lại. Cảm giác khó chịu này có thể giống như áp lực khó chịu, khiến chúng ta có cảm giác bị bóp chặt, đau, cảm thấy yếu, choáng váng hoặc ngất xỉu, một số người còn bị toát mồ hôi lạnh.

Các nguyên nhân dẫn đến những cơn đau thắt ngực đột ngột

Tiến sĩ Sanjeev Kalkekar - Chuyên gia tư vấn Tim mạch Bệnh viện Apollo Navi Mumbai chia sẻ rằng: có thể có nhiều lý do khiến bạn bị đau ngực ngoài các vấn đề về tim.

Trào ngược axit

Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột? - Ảnh 2
 Trào ngược axit cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau thắt ngực!

Cảm giác đau nhói ở ngực có thể là do vấn đề về đường tiêu hóa như ợ nóng hoặc trào ngược axit, đây là lý do phổ biến nhất gây đau ngực mà không phải các vấn đề do tim.

Co thắt cơ thực quản

Các cơn co thắt và chèn ép bất thường của thực quản cùng với cơn đau ngực đột ngột có thể bị nhầm lẫn với cơn đau do tim.

Tiến sĩ Kalkekar cho biết trong trường hợp bị đau tim, ngoài đau ngực, người bệnh còn có thể cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, ngất xỉu, khó thở và đổ mồ hôi nhiều.

Căng thẳng và lo lắng

Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột? - Ảnh 3
 Những triệu chứng của hiện tượng lo lắng, căng thẳng cũng tương tự như những cơn đau tim!

Căng thẳng và lo âu cũng có thể gây ra đau ngực. Người ta có thể cảm thấy khó thở cùng với đổ mồ hôi lạnh, đây là những triệu chứng tương tự như đau tim.

Cách phân biệt đau ngực do nhồi máu cơ tim với các vấn đề sức khỏe khác

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng rất phức tạp để chuẩn đoán chính xác được nguyên nhân của những cơn đau co thắt ngực đột ngột có liên quan đến một cơn nhồi máu cơ tim hay không. Tốt hơn hết là bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ, làm ECG ECHO và men tim.

Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột? - Ảnh 4
 Để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến đau thắt ngực, bạn cần sự can thiệp của y tế!

Tuy vậy, vẫn có một số dấu hiệu mà bạn có thể nhận biết là, nếu cơn đau ngực dữ dội hoặc như dao đâm, đó là do các tình trạng khác như trào ngược axit, đau cơ hoặc căng thẳng. Những cơn nhồi máu cơ tim không cho cảm giác đau nhói hay như dao đâm.

Nếu cơn đau lan xuống cổ, lưng, vai, cánh tay và hàm, kèm theo hoặc không kèm theo khó thở thì đó có thể là do cơn đau tim. Ngoài ra, nếu cơn đau kéo dài hơn vài phút và trở nên trầm trọng hơn, kèm theo mồ hôi lạnh thì đó có thể là một cơn nhồi máu cơ tim.

Phải làm gì khi bị nhồi máu cơ tim?

Nếu bạn hoặc người thân của bạn bị đau ngực và các triệu chứng giống với cơn nhồi máu cơ tim, thì bác sĩ Kalkekar nói rằng dưới đây là những điều bạn nên thực hiện ngay lập tức:

- Tìm đến với các bệnh viện gần đó là yếu tố quan trọng nhất. Hãy để người bệnh ổn định và cố gắng làm họ bình tĩnh.

- Nới lỏng quần áo bó sát của họ nếu có.

- Gọi cấp cứu y tế khẩn cấp.

- Cho người bệnh ngậm thuốc nitroglycerin dưới lưỡi.

- Chỉ cho người bệnh uống aspirin (dispirin) hòa tan trong miệng nếu người đó không bị dị ứng với thuốc.

- Nếu người đó bất tỉnh hoặc không phản ứng, hãy bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Nhồi máu cơ tim hay cơn trào ngược axit? Chuyên gia nói gì về những cơn đau thắt ngực đột ngột? - Ảnh 5
 Khi người bệnh bất tỉnh, hãy thực hiện các bước hô hấp nhân tạo!

Trên đây là câu trả lời chi tiết về các cơn đau thắt ngực đột ngột có liên quan đến hiện tượng nhồi máu cơ tim như thế nào? Cùng những hướng dẫn y khoa cần thiết trong trường hợp gặp người bị nhồi máu cơ tim. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các chị em luôn khỏe mạnh, sống vui trẻ mỗi ngày nhé!

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