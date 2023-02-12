Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt gia tăng theo tuổi tác. Tuy vậy, với liều lượng chất dinh dưỡng phù hợp cùng 6 thực phẩm giúp ngăn ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt dưới đây, bạn hoàn toàn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ này. Cụ thể lời khuyên từ các chuyên gia thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Việc phát hiện sớm trước khi nó di căn sang các cơ quan khác có thể giúp bạn điều trị dứt điểm được căn bệnh ung thư nguy hiểm này.

Với sự lão hóa và một loạt các yếu tố rủi ro khác di truyền, khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới ngày càng tăng lên. Ung thư sẽ bắt đầu ở tuyến tiền liệt - một tuyến nhỏ hình quả óc chó tạo ra chất lỏng tinh dịch. Trong khi một số loại ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm thì một số loại khác có thể tiến triển rất nhanh chóng.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể được chữa trị thành công nếu được phát hiện sớm!

Trong đó, một số dấu hiệu và triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt xuất hiện ở giai đoạn sau mà bạn thường gặp là khó đi tiểu, có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, đau xương, rối loạn cương dương,...

Điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để loại bỏ nguy cơ mắc căn bệnh ung thư chết người này. Việc cải thiện thói quen ăn uống, đưa rau tươi và trái cây trong chế độ ăn uống hàng ngày thường có khả năng làm giảm khả năng mắc bệnh này. Đặc biệt, các thực phẩm như cá béo, trứng, đậu nành, hạt bí ngô,..đều là những thực phẩm có thể làm giảm khả năng mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt rất hữu hiệu.

Theo Rohit Shelatkar, Chuyên gia Dinh dưỡng cho biết: “Hệ thống sinh sản của nam giới bao gồm tuyến tiền liệt, một tuyến nhỏ có kích thước bằng quả óc chó bao quanh niệu đạo, dẫn nước tiểu từ bàng quang ra bên ngoài. Ngay dưới bàng quang và trước trực tràng là nơi có tuyến tiền liệt. Khi lớn tuổi, tuyến tiền liệt trở thành mối bận tâm của đại đa số nam giới. Các vấn đề về tuyến tiền liệt ít được công chúng biết đến hơn so với các bệnh thông thường như tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol. Điều quan trọng là nâng cao kiến thức cộng đồng về sức khỏe tuyến tiền liệt của nam giới. Một người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng cách tuân theo chế độ ăn kiêng đều đặn và tham gia tập thể dục hàng ngày từ 30 đến 45 phút.”

Top 6 thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả

Để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, những thực phẩm dưới đây có thể giúp ích đáng kể:

1. Củ dền

Củ dền chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho việc ngăn ngừa hình thành ung thư tuyến tiền liệt!

Nitrat, một chất tự nhiên giúp cải thiện sức bền, giảm huyết áp và bảo vệ tim, có nhiều trong củ dền. Ngoài ra, loại rau củ này cũng rất giàu kali - một khoáng chất giúp kiểm soát huyết áp và hỗ trợ loại bỏ lượng muối dư thừa rất hiệu quả.

2. Hạt bí ngô

Hàm lượng kẽm dồi dào trong hạt bí giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt!

Theo các nghiên cứu, kẽm giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới và giảm các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt. Trong đó, hạt bí ngô rất giàu kẽm và chất xơ, mang công hiệu giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt.

3. Quả mọng

Quả mọng cũng là lựa chọn tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua!

Quả mọng rất giàu chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại bệnh tật và viêm nhiễm. Đặc biệt, dâu tây, dâu tằm, việt quất và quả mâm xôi là những nguồn tuyệt vời và rất giàu Vitamin C, giúp giảm các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH) bằng cách kiểm soát tiểu tiện và sưng tấy.

4. Cá giàu chất béo tốt

Các loại cá giàu chất béo tốt có công hiệu giảm viêm rất hữu hiệu!

Axit béo omega-3, được biết đến với tác dụng cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt, có nhiều trong các loại cá béo bao gồm cá ngừ, cá hồi, cá hồi và cá trích. Những loại cá này có chất béo tốt và axit béo omega-3 rất tốt để giảm viêm.

5. Trứng

Trứng là thực phẩm quen thuộc với các chất cần thiết cho cơ thể bạn!

Khi nam giới già đi, khối lượng cơ bắp của họ giảm đi. Trứng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng khác như vitamin D và axit béo omega-3. Không chỉ vậy, loại protein này cũng là một nguồn cung cấp choline mạnh mẽ, một hợp chất giúp điều chỉnh các gen gây ra tình trạng tích trữ mỡ thừa ở bụng.

6. Đậu nành

Đậu nành có khả năng làm ức chế các mầm bệnh gây hại!

Các thực phẩm từ đậu nành cho thấy có tác dụng thuận lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Cụ thể, các thực phẩm đậu nành có thể gây ra quá trình làm chết hoặc ức chế các mầm bệnh về ung thư tuyến tiền liệt.

Tóm lại, ngay lúc này đây, có rất nhiều nam giới đang chịu đựng trong im lặng và cố gắng 'bình thường hóa' các triệu chứng của họ như một hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, họ nên xem xét đến việc kiểm soát cơ thể thường xuyên, kiểm tra sức khỏe, bỏ hút thuốc, ngừng uống rượu và tuân theo một lối sống hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt.

Hy vọng với những thông tin về top 6 thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt trên đây, sẽ phần nào giúp bạn có được những biện pháp để ngăn ngừa và cải thiện căn bệnh ung thư này nhé!