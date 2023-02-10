9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả!

Sức khỏe 10/02/2023 15:25

Những cơn đau răng ban đêm làm bạn khó chịu và mất ngủ? Hãy xem ngay các giải pháp hiệu quả dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Đau răng vào ban đêm có thể làm gián đoạn giấc ngủ và gây ra nhiều khó chịu. Tuy vậy, bạn chẳng cần phải đến tìm gặp nha sĩ vào ban đêm, nhưng với một số biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả sắp được chúng tôi giới thiệu dưới đây, chắc chắn những cơn đau này sẽ giảm ngay lập tức nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Nguyên nhân dẫn đến đau răng vào ban đêm

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 1
 Đau răng ban đêm làm gián đoạn giấc ngủ!

Đau răng có thể rất khó chịu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng vào ban đêm, nó có xu hướng trở nên tồi tệ hơn và điều này có thể phá vỡ lịch trình giấc ngủ của bạn và ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn vào ngày hôm sau. Một trong những lý do khiến cơn đau răng thường ảnh hưởng đến chúng ta vào ban đêm là vì khi chúng ta nằm xuống, máu sẽ dồn lên đầu nhiều hơn, điều này có thể gây áp lực lên các vùng nhạy cảm. Trong trường hợp có bất kỳ tổn thương hoặc sâu răng nào, nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau nhiều hơn.

Đau răng là tình trạng đau từ nhẹ đến nặng ở trong hoặc xung quanh răng và hàm của bạn. Nó có thể chỉ ra rằng bạn có mối quan tâm về răng hoặc nướu. Nếu bạn bị đau răng, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự khó chịu của bạn. Từ đó, bạn có thể xác định cách tốt nhất để giảm đau, sưng hoặc các triệu chứng khác.

Những cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả và đơn giản

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả, để loại bỏ cơn đau răng vào ban đêm:

1. Súc miệng bằng nước muối

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 2
 Chữa đau nhức răng ban đêm hiệu quả cùng nước muối pha loãng!

Đối với nhiều người, súc miệng bằng nước muối là cách điều trị hiệu quả hàng đầu. 

Nước muối là một chất khử trùng tự nhiên và nó có thể giúp làm bong và làm sạch các mảnh vụn thức ăn mắc kẹt trong kẽ răng của bạn. Bên cạnh đó, điều trị đau răng bằng nước muối cũng có thể giúp giảm viêm và chữa lành mọi vết thương ở miệng. 

Để sử dụng phương pháp này, bạn hãy trộn 1/2 thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm và sử dụng như một loại nước súc miệng là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Dùng dầu đinh hương trên một viên bông

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 3
 Dầu đinh hương có tác dụng làm dịu cơn đau rất hiệu quả!

Dầu đinh hương được biết là có tác dụng làm dịu cơn đau và do đó, dùng một viên bông gòn nhỏ thấm dầu đinh hương để đắp lên chiếc răng đau có thể làm giảm cơn đau ở một mức độ nhất định.

3. Dùng nước súc miệng kháng khuẩn

Giống như tất cả các loại nước súc miệng, ngoài việc mang lại cho bạn hơi thở thơm mát, nước súc miệng sát trùng còn giúp ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách ức chế mảng bám hình thành xung quanh răng. Không chỉ vậy, nước súc miệng còn giúp nới lỏng và loại bỏ bất kỳ hạt thức ăn còn sót lại sau quá trình đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Ngoài ra, chất khử trùng này còn có khả năng làm giảm khả năng sâu răng nữa nhé.

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 4
 Nước súc miệng có tác dụng làm sạch, loại bỏ mảng bám thức ăn và ngăn ngừa sâu răng!

Ngoài ba công dụng rất đáng kể này. Bất kỳ loại nước súc miệng kháng khuẩn nào cũng có thể được sử dụng để giảm đau và nhiễm trùng trong miệng. Nó có thể được sử dụng để giảm viêm nướu và má, cũng như có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và kích ứng có thể phát triển.

4. Chườm lạnh

Bạn có thể sử dụng một miếng gạc lạnh để giảm bớt cơn đau mà bạn đang trải qua. Khi chườm lạnh, các mạch máu ở vùng này sẽ co lại. Điều này làm cho cơn đau bớt trầm trọng hơn và cảm giác lạnh mang lại cũng có thể làm giảm sưng và viêm rất hiệu quả nữa nhé.

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 5
 Chườm lạnh cũng là biện pháp đơn giản được nhiều người ưa chuộng!

Để sử dụng phương pháp này, hãy dùng khăn tắm bọc lấy một túi nước đá và đặt chườm vào khu vực bị đau trong khoảng 20 phút mỗi lần. Bạn có thể lặp lại điều này vài giờ một lần.

5. Uống thuốc giảm đau

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 6
 Trường hợp quá đau nhức, bạn có thể cân nhắc dùng các loại thuốc giảm đau, giảm viêm răng!

Để giảm đau tạm thời, bạn có thể dùng thuốc giảm đau mua tại cửa hàng theo chỉ dẫn trên nhãn. Acetaminophen và ibuprofen thường là những lựa chọn tốt nhất để giảm đau răng, vì chúng cũng có thể giảm viêm tại vị trí răng đau.

6. Nâng cao đầu của bạn lên

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 7
 Nâng cao đầu hơn so với phần còn lại của cơ thể để ngăn máu dồn vào đầu và miệng!

Hãy thử kê đầu lên vài chiếc gối khi ngủ. Việc nâng đầu cao hơn phần còn lại của cơ thể này sẽ ngăn máu dồn vào đầu và miệng. Và kết quả là, nó sẽ cải thiện lưu thông máu, làm giảm sưng tấy và giảm bớt một số cơn đau cho bạn.

7. Hãy cẩn thận trong việc ăn uống

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 8
 Không nên ăn uống các loại thực phẩm quá nóng, quá lạnh hay mang tính acid cao!

Cho đến khi bạn có thể gặp nha sĩ, hãy tránh những thức ăn và đồ uống có thể làm trầm trọng thêm cơn đau răng của bạn, chẳng hạn như những thứ đặc biệt lạnh, nóng hoặc có tính axit. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau răng của bạn, việc nhai bằng răng có vấn đề thậm chí có thể gây ra nhiều tổn thương hơn, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh tạo áp lực lên nó lúc này.

8. Làm sạch răng

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 9
 Đừng quên làm sạch răng miệng của bạn mỗi ngày!

Làm sạch khu vực xung quanh răng đau bằng tăm và chỉ nha khoa có thể giúp giảm cơn đau do thức ăn mắc kẹt bên trong nướu.

9. Uống nước lạnh

9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả! - Ảnh 10
 Nước lạnh có thể là một giải pháp hữu ích cho một vài trường hợp đau nhức răng!

Nếu cơn đau răng tăng lên do uống nước nóng, bạn có thể cố gắng uống thử nước lạnh, trong một số trường hợp, cách làm này có thể làm dịu cơn đau.

Trên đây là tổng hợp 9 cách chữa đau răng ban đêm hiệu quả tại nhà. Với các cách áp dụng đơn giản và hiệu quả như này, các độc giả còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng tạm biệt những cơn nhức răng khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ này nhé!

Lời khuyên cho bé khi ngủ để cha mẹ tránh và ngăn ngừa Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh!

Lời khuyên cho bé khi ngủ để cha mẹ tránh và ngăn ngừa Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh!

Bạn đã từng nghe về Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh? Đâu là những lưu ý mà ba mẹ cần biết để hạn chế tình trạng này?

Xem thêm
Từ khóa:   đau răng nhức răng cách chữa đau răng đau nhức răng vào ban đêm đau nhức răng chữa đau răng tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 6 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 12 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 14 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm