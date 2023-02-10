9 cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả!

Đau răng vào ban đêm có thể làm gián đoạn giấc ngủ và gây ra nhiều khó chịu. Tuy vậy, bạn chẳng cần phải đến tìm gặp nha sĩ vào ban đêm, nhưng với một số biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả sắp được chúng tôi giới thiệu dưới đây, chắc chắn những cơn đau này sẽ giảm ngay lập tức nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Đau răng là tình trạng đau từ nhẹ đến nặng ở trong hoặc xung quanh răng và hàm của bạn. Nó có thể chỉ ra rằng bạn có mối quan tâm về răng hoặc nướu. Nếu bạn bị đau răng, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự khó chịu của bạn. Từ đó, bạn có thể xác định cách tốt nhất để giảm đau, sưng hoặc các triệu chứng khác.

Đau răng có thể rất khó chịu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng vào ban đêm, nó có xu hướng trở nên tồi tệ hơn và điều này có thể phá vỡ lịch trình giấc ngủ của bạn và ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn vào ngày hôm sau. Một trong những lý do khiến cơn đau răng thường ảnh hưởng đến chúng ta vào ban đêm là vì khi chúng ta nằm xuống, máu sẽ dồn lên đầu nhiều hơn, điều này có thể gây áp lực lên các vùng nhạy cảm. Trong trường hợp có bất kỳ tổn thương hoặc sâu răng nào, nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau nhiều hơn.

Những cách chữa đau răng ban đêm tại nhà hiệu quả và đơn giản

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả, để loại bỏ cơn đau răng vào ban đêm:

1. Súc miệng bằng nước muối

Chữa đau nhức răng ban đêm hiệu quả cùng nước muối pha loãng!

Đối với nhiều người, súc miệng bằng nước muối là cách điều trị hiệu quả hàng đầu.

Nước muối là một chất khử trùng tự nhiên và nó có thể giúp làm bong và làm sạch các mảnh vụn thức ăn mắc kẹt trong kẽ răng của bạn. Bên cạnh đó, điều trị đau răng bằng nước muối cũng có thể giúp giảm viêm và chữa lành mọi vết thương ở miệng.

Để sử dụng phương pháp này, bạn hãy trộn 1/2 thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm và sử dụng như một loại nước súc miệng là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Dùng dầu đinh hương trên một viên bông

Dầu đinh hương có tác dụng làm dịu cơn đau rất hiệu quả!

Dầu đinh hương được biết là có tác dụng làm dịu cơn đau và do đó, dùng một viên bông gòn nhỏ thấm dầu đinh hương để đắp lên chiếc răng đau có thể làm giảm cơn đau ở một mức độ nhất định.

3. Dùng nước súc miệng kháng khuẩn

Giống như tất cả các loại nước súc miệng, ngoài việc mang lại cho bạn hơi thở thơm mát, nước súc miệng sát trùng còn giúp ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách ức chế mảng bám hình thành xung quanh răng. Không chỉ vậy, nước súc miệng còn giúp nới lỏng và loại bỏ bất kỳ hạt thức ăn còn sót lại sau quá trình đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Ngoài ra, chất khử trùng này còn có khả năng làm giảm khả năng sâu răng nữa nhé.

Nước súc miệng có tác dụng làm sạch, loại bỏ mảng bám thức ăn và ngăn ngừa sâu răng!

Ngoài ba công dụng rất đáng kể này. Bất kỳ loại nước súc miệng kháng khuẩn nào cũng có thể được sử dụng để giảm đau và nhiễm trùng trong miệng. Nó có thể được sử dụng để giảm viêm nướu và má, cũng như có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và kích ứng có thể phát triển.

4. Chườm lạnh

Bạn có thể sử dụng một miếng gạc lạnh để giảm bớt cơn đau mà bạn đang trải qua. Khi chườm lạnh, các mạch máu ở vùng này sẽ co lại. Điều này làm cho cơn đau bớt trầm trọng hơn và cảm giác lạnh mang lại cũng có thể làm giảm sưng và viêm rất hiệu quả nữa nhé.

Chườm lạnh cũng là biện pháp đơn giản được nhiều người ưa chuộng!

Để sử dụng phương pháp này, hãy dùng khăn tắm bọc lấy một túi nước đá và đặt chườm vào khu vực bị đau trong khoảng 20 phút mỗi lần. Bạn có thể lặp lại điều này vài giờ một lần.

5. Uống thuốc giảm đau

Trường hợp quá đau nhức, bạn có thể cân nhắc dùng các loại thuốc giảm đau, giảm viêm răng!

Để giảm đau tạm thời, bạn có thể dùng thuốc giảm đau mua tại cửa hàng theo chỉ dẫn trên nhãn. Acetaminophen và ibuprofen thường là những lựa chọn tốt nhất để giảm đau răng, vì chúng cũng có thể giảm viêm tại vị trí răng đau.

6. Nâng cao đầu của bạn lên

Nâng cao đầu hơn so với phần còn lại của cơ thể để ngăn máu dồn vào đầu và miệng!

Hãy thử kê đầu lên vài chiếc gối khi ngủ. Việc nâng đầu cao hơn phần còn lại của cơ thể này sẽ ngăn máu dồn vào đầu và miệng. Và kết quả là, nó sẽ cải thiện lưu thông máu, làm giảm sưng tấy và giảm bớt một số cơn đau cho bạn.

7. Hãy cẩn thận trong việc ăn uống

Không nên ăn uống các loại thực phẩm quá nóng, quá lạnh hay mang tính acid cao!

Cho đến khi bạn có thể gặp nha sĩ, hãy tránh những thức ăn và đồ uống có thể làm trầm trọng thêm cơn đau răng của bạn, chẳng hạn như những thứ đặc biệt lạnh, nóng hoặc có tính axit. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau răng của bạn, việc nhai bằng răng có vấn đề thậm chí có thể gây ra nhiều tổn thương hơn, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh tạo áp lực lên nó lúc này.

8. Làm sạch răng

Đừng quên làm sạch răng miệng của bạn mỗi ngày!

Làm sạch khu vực xung quanh răng đau bằng tăm và chỉ nha khoa có thể giúp giảm cơn đau do thức ăn mắc kẹt bên trong nướu.

9. Uống nước lạnh

Nước lạnh có thể là một giải pháp hữu ích cho một vài trường hợp đau nhức răng!

Nếu cơn đau răng tăng lên do uống nước nóng, bạn có thể cố gắng uống thử nước lạnh, trong một số trường hợp, cách làm này có thể làm dịu cơn đau.

Trên đây là tổng hợp 9 cách chữa đau răng ban đêm hiệu quả tại nhà. Với các cách áp dụng đơn giản và hiệu quả như này, các độc giả còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng tạm biệt những cơn nhức răng khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ này nhé!