Hội Chứng Đột Tử Ở Trẻ Sơ Sinh (SIDS) thường thấy ở trẻ sơ sinh. Cha mẹ cần lưu ý và đảm bảo rằng trẻ đang ngủ an toàn, không bị quấy rầy. Dưới đây là những lời khuyên để đảm bảo rằng em bé có thể ngủ ngon và khỏe mạnh. Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Trong đó, Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) có xu hướng xảy ra ở phần lớn trẻ sơ sinh và điều đáng lo ngại là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hội chứng này còn gọi là “những cái chết trong nôi”, là tình trạng, không phải là một bệnh lý thông thường. Hội chứng này thường tấn công những đứa trẻ dưới 1 tuổi khỏe mạnh mà không hề có dấu hiệu cảnh báo trước. Để làm rõ nguyên nhân, các chuyên gia y tế phải truy tìm tiền sử y khoa của đứa trẻ và bố mẹ, kiểm tra hiện trường đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy vậy, cho đến nay hội chứng này vẫn còn là bí ẩn lớn đối với y học hiện đại.

Một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của em bé vì nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của em bé, tuy vậy, phần lớn trẻ sơ sinh không ngủ đủ giấc vào ban đêm và thường trở nên cáu kỉnh và mệt mỏi.

Chính vì vậy, điều bắt buộc là các bậc phụ huynh cần phải tuân theo các thực hành về giấc ngủ an toàn để đảm bảo giấc ngủ cho bé.

Nguyên nhân và lời khuyên đảm bảo giấc ngủ, tránh hội chứng SIDS cho bé

Nguyên nhân gây nên hội chứng ở trẻ thường liên quan đến tư thế ngủ, khả năng thở và khói thuốc!

Cha mẹ cần lưu ý và đảm bảo rằng bé đang ngủ an toàn và không bị quấy rầy. Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Atul Palwe - Bác sĩ tư vấn nhi khoa tại Bệnh viện Motherhood ở Pune's Lullanagar tiết lộ: “Các yếu tố nguy cơ của hội chứng này là để bé ngủ trên bề mặt mềm, nằm sấp hoặc nằm nghiêng, bé sinh non và nhẹ cân, hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá ở nhà và cả thói quen trùm chăn lên đầu trẻ.”

Ông cũng gợi ý một số lời khuyên để cha mẹ ghi nhớ và đảm bảo rằng em bé có thể ngủ ngon và khỏe mạnh:

- Nên đặt bé nằm ngửa khi ngủ. Hãy chắc chắn rằng em bé không ngủ nghiêng hoặc nằm sấp.

Hãy để ý tới tư thế ngủ của trẻ!

- Nếu bạn đang sử dụng giường cũi để cho bé ngủ, hãy đảm bảo rằng nó an toàn. Hãy chắc chắn rằng em bé có thể nằm vừa vặn và ngủ đúng cách. Không sử dụng giường mềm hay để chăn bông, gối, khăn trải giường, chăn và đồ chơi trong nôi, vì những thứ này có thể gây ngạt thở.

Nên chọn loại nệm phù hợp với bé và không để chăn bông, gối, đồ chơi xung quanh nơi ngủ của bé!

- Hãy lưu ý rằng những chiếc giường nệm mềm dành cho người lớn thì có thể làm tăng nguy cơ tử vong đột ngột của em bé. Tốt hơn hết là bạn nên nói chuyện với bác sĩ và sử dụng một tấm nệm phù hợp cho em bé.

- Không cho phép bất cứ ai hút thuốc xung quanh con bạn. Những cái chết ở trẻ sơ sinh liên quan đến giấc ngủ đã được chứng minh có liên quan rất lớn đến việc bé có bị tiếp xúc với khói thuốc hay không.

- Không nên mặc quá nhiều quần áo cho bé vì có thể dẫn đến tình trạng quá nóng. Giữ nhiệt độ phòng ở mức tối thiểu và mặc quần áo phù hợp cho bé.

- Tránh dùng chăn bông hoặc chăn lông. Đồng thời, không nên cho trẻ ngủ trên giường nước, ghế sofa, da cừu, gối hoặc vật liệu mềm khác.

Hãy thường xuyên quan sát bé khi ngủ, dùng thân nhiệt để giúp bé ngủ ngon!

- Nếu có thể, hãy để bé ngủ kế bên bạn. Bởi sự tiếp xúc da kề da sẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, ổn định nhịp tim và nhịp thở của em bé, đồng thời hỗ trợ việc cho con bú thành công, điều này gắn liền với việc giảm nguy cơ xảy ra đột tử ở trẻ sơ sinh.

- Dây chuyền nên được tháo ra trong khi ngủ. Những đồ vật này có thể dẫn dẫn đến ngạt thở và quấn vào cổ ở trẻ sơ sinh khi ngủ.

Trên đây là chi tiết về Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh và những lời khuyên hỗ trợ cho các bậc phụ huynh. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích tới quý độc giả, và xin chúc các em bé của chúng ta luôn ăn ngon, ngủ khỏe và lớn nhanh mỗi ngày nhé!