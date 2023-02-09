Đánh răng là hoạt động thường ngày có lợi nhất, là hoạt động giúp chúng ta tránh xa được những lần phải lên ghế nha khoa, nhưng lại thường bị chúng ta đánh giá thấp. Đây là một thói quen hàng ngày đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì vệ sinh răng miệng tốt.

Trao đổi với Tiến sĩ Diksha Tahilramani Batra - Bác sĩ chỉnh nha, Bác sĩ cấy ghép và Chuyên gia thiết kế nụ cười, đã giải thích 5 sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải khi đánh răng và các mẹo để khắc phục chúng . Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của nó, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm đơn giản có thể làm giảm hiệu quả của việc đánh răng. Từ việc đánh răng quá mạnh đến không đánh răng đủ lâu, những sai lầm này có thể dẫn đến tích tụ mảng bám, sâu răng và bệnh nướu răng. Chính vì vậy, việc hiểu và khắc phục những sai lầm này có thể giúp bạn đạt được và duy trì sức khỏe răng miệng tối ưu.

5 sai lầm phổ biến khi đánh răng và các cách khắc phục hiệu quả

Không sử dụng đúng bàn chải đánh răng

Bàn chải đầu nhỏ có lông mềm là lựa chọn lý tưởng nhất!

Sai lầm lớn nhất của thời đại chúng ta là mua bàn chải đánh răng loại vừa hoặc cứng để làm sạch hiệu quả hơn. Đó là nguyên nhân gây ra thiệt hại tối đa qua nhiều năm bằng cách mài mòn những chiếc răng tự nhiên khỏe mạnh với sự chăm sóc quá mức.

Điểm mấu chốt bạn cần nhớ là bàn chải đầu nhỏ có lông mềm là lựa chọn tốt nhất, vì loại bàn chải này có thể loại bỏ mảng bám và mảnh vụn tốt nhất trên răng của bạn.

Sử dụng mãi một loại kem đánh răng chống ê buốt/làm trắng

Không nên dùng mãi một loại kem đánh răng!

Kem đánh răng dành cho răng nhạy cảm được dùng trong một khoảng thời gian quy định. Còn kem đánh răng thông thường phải bảo vệ cả răng và nướu của bạn, vì vậy sự kết hợp của kem đánh răng có chứa chất florua sẽ giúp bảo vệ răng của bạn khỏi sâu răng và phần gel có đặc tính kháng khuẩn để ngăn ngừa bệnh nướu răng và hơi thở có mùi. Chính vì vậy, hãy biết dùng kết hợp nhé.

Chải răng quá nhanh hoặc quá nhiều lần

Đánh răng quá nhiều và quá nhanh sẽ làm hỏng nướu và men răng của bạn!

Hãy đảm bảo rằng bạn không đánh răng quá hai lần một ngày. Đánh răng quá mức có thể làm hỏng nướu và men răng. Bên cạnh đó, sẽ không mất nhiều sức để loại bỏ mảng bám; do đó, hầu hết các bác sĩ nha khoa đề nghị đánh răng bằng áp lực rất cân bằng. Các nghiên cứu cho thấy rằng đánh răng hai lần một ngày và mỗi lần khoảng 2-3 phút là hoàn hảo để duy trì vệ sinh răng miệng tốt.

Vật lộn hay đánh răng?

Để đảm bảo về việc dụng lực khi đánh răng, bạn có thể cân nhắc chuyển qua dùng bản chải điện!

Đánh răng mạnh làm tổn thương nướu răng và không tốt cho bạn. Đánh răng quá mức, tức là đánh răng hơn 3-4 lần cũng không tốt cho bạn. Bạn phải luôn quan sát sự cân bằng trong việc đánh răng để giữ cho sức khỏe răng miệng của bạn khỏe mạnh.

Vì việc từ bỏ thói quen đánh răng xấu có thể khó hơn, giải pháp dễ dàng hơn là chuyển từ bàn chải thủ công sang bàn chải tự động. Bạn nên chuyển sang tự động bằng cách sử dụng bàn chải chạy bằng pin vì nó giúp bạn không phải phỏng đoán cường độ dùng lực khi đánh răng.

Chỉ cần đánh răng một lần một ngày là đủ

Nên đánh răng 2 lần/ngày để ngăn ngừa sự hình thành sâu răng hay các vấn đề về răng miệng!

Mọi nha sĩ và quảng cáo nha khoa sẽ bảo bạn đánh răng hai lần một ngày nhưng phần lớn dân số chỉ đánh răng một lần một ngày. Lý do đằng sau việc đánh răng hai lần một ngày là để đánh bật tác động của vi khuẩn trên răng, nếu vi khuẩn bị tiêu diệt trong 12 giờ thì có thể ngăn ngừa bất kỳ tổn thương nào, nhưng nếu không được kiểm soát trong 24 giờ thì có thể đánh dấu sự khởi đầu của sâu răng và các vấn đề răng miệng khác. Chính vì vậy, giữ vững thói quen đánh răng 2 lần một ngày là vô cùng cần thiết và quan trọng trong việc bảo vệ răng miệng của bạn.

Trên đây là tổng hợp 5 lỗi phổ biến trong thói quen đánh răng và bảo vệ răng miệng mỗi ngày. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ mang đến cho bạn những giải pháp để chỉnh sửa những thói quen không tốt này và luôn giữ được nụ cười đẹp xinh trên môi nhé!