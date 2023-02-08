Thịt bò xay đông lạnh dùng được trong bao lâu?

Chuyên gia nói gì 08/02/2023 13:45

Nếu bạn mua quá nhiều thịt bò xay ở cửa hàng, thì đây là cách tốt nhất để làm đông lạnh và rã đông thịt mà bạn cần biết. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây thôi nào!

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Thịt bò xay là nguyên liệu rất tiện lợi và dễ chế biến thành nhiều bữa ăn nhanh và đầy hương vị trong tuần, nên chẳng có gì lạ khi nguyên liệu này luôn được các chị em nội trợ dự trữ cho gia đình nhiều đến vậy. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề nếu bạn mở tủ đông ra và tìm thấy một hoặc hai gói thịt bò xay bị bỏ quên trong túi zip không ghi ngày tháng, và khiến bạn tự hỏi gói thịt này đã tồn tại bao lâu rồi? Và quan trọng hơn là: Bạn có thể đông lạnh thịt bò xay bao lâu trước khi nó bị hỏng?

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 Thịt bò xay - nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng, quen thuộc trong bữa cơm gia đình!

Việc không biết thịt có đông lạnh có thể dùng an toàn trong bao lâu đã khiến nhiều người trong chúng ta đi theo con đường chọn an toàn hơn là tiếc, và cho gói thịt bị lãng quên đi thẳng từ tủ đông đến thùng rác. Chính vì vậy, bài viết này được viết ra nhằm giúp các chị em bớt được nỗi lo về giá hàng tạp hóa tăng cao, đặc biệt là thịt, hay để giải quyết các mối quan tâm về mức độ ảnh hưởng của chất thải thực phẩm đến môi trường của chị em, chúng tôi sẽ giúp các chị em tìm ra được giải pháp khắc phục cho tình trạng này, để không có túi thịt đông lạnh nào bị bỏ đi một cách đáng tiếc và lãng phí nữa.

Với sự trợ giúp từ các cơ quan như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), hướng dẫn chi tiết về thịt bò xay này sẽ dạy bạn cách giữ thịt tươi ngon trên bàn ăn và tiết kiệm cho túi tiền của bạn. Thậm chí, bạn sẽ học cách bảo quản và rã đông thịt bò xay đúng cách. Chỉ cần tuân thủ những quy tắc này và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về thịt hư nữa. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Thịt bò xay đông lạnh có thể dùng được trong bao lâu?

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 Thời gian tốt nhất để sử dụng thịt bò xay đông lạnh là từ 3-4 tháng kể từ lúc làm đông!

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng về mặt kỹ thuật, thịt đông lạnh có thể tồn tại mãi mãi trong tủ đông được làm mát đúng cách (tủ đông lạnh vẫn ở 0°F) - nhưng nó có thời hạn sử dụng "tốt nhất" và sau đó hương vị sẽ giảm đi. Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm và đông lạnh của USDA, mất độ ẩm là lý do chính khiến thịt bò xay đông lạnh mất hương vị trong thời gian dài.

Cũng theo USDA, thịt bò sống được sử dụng tốt nhất trong vòng 3-4 tháng sau khi đông lạnh. Do mất độ ẩm trong quá trình nấu, thịt bò xay đã nấu chín có thể để được từ hai đến ba tháng trong tủ đông.

Cách bảo quản thịt bò xay trong tủ đông đúng cách

Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), thịt đông lạnh có thể được đông lạnh trong bao bì ban đầu của cửa hàng trong tối đa hai tháng. Nếu định giữ thịt lâu hơn thế, bạn có thể bọc bao bì ban đầu trong giấy bạc chịu lực hoặc cho vào túi cấp đông để ngăn không khí lọt vào. Hãy nhớ dán nhãn thịt có ghi ngày đông lạnh để không cần phải đoán xem nó đã ở trong đó bao lâu rồi nhé.

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Đông lạnh thịt bò sống càng nhanh càng tốt! 

USDA cũng lưu ý rằng bạn càng đông lạnh thịt bò sống càng nhanh thì càng tốt. Đặt nó vào tủ đông ngay khi bạn từ cửa hàng tạp hóa về nhà sẽ tạo ra thịt tươi hơn khi rã đông, so với khi thịt bò sống đông lạnh khi gần hết hạn hoặc khi đã được nấu chín.

Mặt khác, thịt bò đã nấu chín có thể được cấp đông trở lại trong vòng ba đến bốn ngày - miễn là nó chưa được để ra khỏi tủ lạnh lâu hơn hai giờ - USDA khuyến cáo.

Còn thịt sống đã được đông lạnh và rã đông trong tủ mát có thể được cấp đông lại từ một đến hai ngày sau khi lấy ra khỏi tủ đông. Nhưng chỉ thịt sống đã để trong tủ lạnh hoặc thịt đã nấu chín mới để ra ngoài vài giờ, mới có thể đông lạnh lại một cách an toàn.

Cách rã đông thịt bò xay đúng cách

Bạn không bao giờ nên rã đông thịt bò trên quầy bếp. Làm như vậy sẽ khiến thịt tiếp xúc với vi khuẩn có hại trong một thời gian dài. Thay vào đó, hãy đặt thịt bò đông lạnh trong tủ mát qua đêm để rã đông dần dần (ở ngăn dưới cùng để ngăn nước chảy ra các thực phẩm khác). Sẽ an toàn nếu giữ thịt bò đông lạnh trong ngăn mát trong hai ngày sau khi bạn lấy nó ra khỏi ngăn đá.

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 Bạn có thể dùng lò vi sóng để đẩy nhanh quá trình rã đông cho thịt bò xay!

Khi bạn cần rã đông thịt đông lạnh nhanh hơn một chút, hãy cho thịt vào túi nhựa có khóa kéo và ngâm trong nước lạnh từ một đến ba giờ — hoặc cho đến khi rã đông — là cách tốt nhất. Nếu bạn đang gặp khó khăn và thực sự cần đẩy nhanh quá trình, USDA sẽ khuyến khích bạn rã đông trong lò vi sóng. Thịt bò rã đông trong nước hoặc trong lò vi sóng cần được nấu ngay sau khi rã đông.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “thịt bò đông lạnh dùng được trong bao lâu?” và cách rã đông thịt bò đông lạnh tốt nhất. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em nội trợ sẽ thu được thêm những mẹo nhỏ để quá trình chăm chút bữa ăn gia đình được chất lượng và khoa học, tiện lợi hơn nhé!

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