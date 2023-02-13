11 thói quen đang hủy hoại đôi mắt của bạn!

Sức khỏe 13/02/2023 13:35

Những thói quen nhỏ vô tình hàng ngày, lại là những "nhân tố hủy hoại" đôi mắt của chính bạn đấy!

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Đôi mắt vốn là một trong những bộ phận phải hoạt động liên tục nhưng lại thường không được chúng ta chăm sóc cẩn thận, thậm chí là còn có những thói quen vô tình gây "hủy hoại" đôi mắt. Cụ thể đó là những thói quen xấu nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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 Đôi mắt sáng khỏe là điều bạn nên cố gắng duy trì mỗi ngày!

TOP 11 thói quen đang hủy hoại đôi mắt của bạn

1. Nhìn chằm chằm vào điện thoại

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 Dán mắt vào điện thoại hàng giờ mà không để cho mắt có thời gian nghỉ là thói quen xấu hàng đầu!

Cố gắng đọc dòng chữ nhỏ trên điện thoại di động có thể là lý do khiến mắt bạn bị đau ngày này qua ngày khác — đặc biệt nếu bạn làm việc này hàng giờ liền. Nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng mờ mắt, khô mắt, chóng mặt và buồn nôn.

Hãy đặt điện thoại xuống sau mỗi 20 phút để đôi mắt của bạn được nghỉ ngơi. Hoặc, thậm chí tốt hơn, làm cho phông chữ trên điện thoại của bạn lớn hơn để mắt bạn không phải làm việc quá lâu để đọc được những dòng chữ nhỏ chi chít này.

2. Xem TV vào ban đêm

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Xem phim, đọc sách trong môi trường thiếu sáng là nguyên nhân gây nên các vấn đề về mắt!

Trên thực tế, nhìn vào bất kỳ loại màn hình nào ngay trước khi đi ngủ trong bóng tối, bao gồm cả điện thoại di động, thiết bị đọc sách điện tử, tivi và máy tính đều không tốt cho bạn. Mức độ ánh sáng thay đổi nhanh chóng nên mắt bạn phải làm việc chăm chỉ để xử lý các thay đổi, điều này có thể dẫn đến mỏi mắt, đau, nhức đầu, khô mắt và đỏ mắt. Thậm chí tệ hơn? Nó cũng có thể làm rối loạn giấc ngủ của bạn.

Mặt khác, đọc trong ánh sáng mờ cũng không được khuyến khích. Mặc dù không có nhiều bằng chứng cho thấy nó có hại cho thị lực của bạn, nhưng nó sẽ làm mắt bạn căng thẳng, có thể khiến mắt mệt mỏi và đỏ hơn, hoặc dẫn đến đau và khó chịu. Vì vậy, hãy bật chiếc đèn trên tủ đầu giường nếu bạn đang cố đọc nốt vài chương trước khi đi ngủ.

3. Không gỡ kính áp tròng khi ngủ

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 Một chút lơ đễnh quên tháo kính áp tròng trước khi ngủ có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt của bạn!

Chúng tôi hiểu là đã muộn và bạn đang mệt. Nhưng đó không phải là lý do để không lấy kính áp tròng ra khỏi đôi mắt của bạn. Nó không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, mà còn có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gần một triệu người Mỹ đến bác sĩ nhãn khoa mỗi năm với các bệnh nhiễm trùng liên quan đến việc đeo kính áp tròng. 

Bên cạnh đó, cũng có 1 lưu ý mà bạn cần quan tâm khi dùng kính áp tròng, đó là khi bạn lấy chúng ra ngoài vào ban đêm, hãy đảm bảo rằng tay bạn sạch sẽ và nhớ sử dụng thêm dung dịch tiếp xúc chuyên dụng để rửa và ngâm len nhé.

4. Dụi mắt

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 Thói quen dụi mắt thường xuyên, quá mạnh có thể làm vỡ mạch máu dưới mí mắt!

Dù hấp dẫn đến mức nào, thì đây là một điều không nên. Bởi việc chà xát chúng quá mạnh có thể làm vỡ mạch máu dưới mí mắt. Vì vậy, để làm dịu đôi mắt bị kích thích, bạn có thể thử chườm lạnh để thay thế thói quen dụi mắt nhé.

5. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt

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Chuyên gia khuyên bạn chỉ nên sử dụng thuốc nhỏ mắt trong một khoảng thời gian ngắn!

Mặc dù chúng tạm thời làm dịu tình trạng khô mắt, nhưng sử dụng chúng quá thường xuyên thực sự có thể gây kích ứng mắt của bạn theo thời gian. Học viện nhãn khoa Hoa Kỳ (AAO) cảnh báo rằng thuốc nhỏ mắt không kê đơn không thực sự cải thiện sức khỏe của mắt mà chỉ làm cho mắt bạn bớt đỏ hơn. Họ khuyến nghị chỉ sử dụng thuốc nhỏ mắt trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu bạn đang sử dụng thuốc nhỏ mắt theo toa, hãy nhớ làm theo hướng dẫn của bác sĩ và ngừng sử dụng chúng ngay lập tức nếu chúng gây kích ứng, phát ban ở mắt hoặc bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào khác.

6. Không có một chế độ ăn uống cân bằng

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 Bạn nên thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C và E, kẽm,..vào thực đơn hàng ngày!

Đúng vậy - chế độ ăn uống và dinh dưỡng rất quan trọng. Trên thực tế, một số loại trái cây và rau quả rất quan trọng cho sức khỏe tối ưu của mắt, đặc biệt là những loại có vitamin C và E, kẽm và axit béo omega-3. Học viện nhãn khoa Hoa Kỳ đề nghị thêm trái cây họ cam quýt, dầu thực vật, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh và cá vào bữa ăn của bạn càng nhiều càng tốt.

Quan trọng hơn nữa? Đó chính là nước. Giữ nước cho mắt là chìa khóa để sản xuất nước mắt và giữ cho mắt được bôi trơn tốt. Ngoài ra, hãy đảm bảo bỏ qua các loại thực phẩm giàu natri, bởi chúng có thể làm cơ thể bạn mất nước.

7. Không sử dụng kính bảo hộ

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 Một chiếc kính bảo hộ an toàn để tránh được những tại nạn không đáng có!

Theo Học viện nhãn khoa Hoa Kỳ, gần 45% chấn thương mắt xảy ra tại nhà. Và những rủi ro phổ biến nhất là tiếp xúc với hóa chất trong các sản phẩm tẩy rửa, mỡ và dầu nóng bắn tung tóe trong khi nấu ăn, các hoạt động liên quan đến móng tay, cắt cỏ và sử dụng các dụng cụ tạo kiểu tóc nóng gần mắt,.. Vì vậy, dù bạn có thể trông ngớ ngẩn khi đeo những chiếc kính bảo hộ đó, nhưng đó thực sự là một ý tưởng hay khi thực hiện một số việc một vài việc vặt trong nhà đó!

8. Lạm dụng cách trang điểm mắt

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Hãy trang điểm cách xa đường viền mi và thay mới bộ trang điểm mắt định kỳ!

Bất cứ thứ gì bạn đặt gần mắt đều có nguy cơ tiềm ẩn. Và vâng, điều này bao gồm mascara, bút kẻ mắt, phấn mắt và kem dưỡng mắt của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn trang điểm cách xa đường viền mi để không chặn các tuyến dầu của mí mắt - sự tích tụ ở đây có thể gây nhiễm trùng. Ngoài ra, hãy vứt bỏ đồ trang điểm mắt của bạn sau ba tháng. Bởi vi khuẩn thích phát triển ở những nơi tối tăm, ẩm ướt, vì vậy mascara của bạn có thể là nơi sinh sản của một số bệnh nhiễm trùng khó chịu đấy.

9. Thiếu ngủ

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 Thiếu ngủ cũng là nguyên nhân thường gặp cho những thương tổn về mắt!

Thiếu ngủ có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm tăng cân, trầm cảm và giảm chức năng miễn dịch. Hơn nữa, thiếu ngủ cũng làm tổn thương mắt của bạn (một số triệu chứng bao gồm co giật, khô mắt, nhìn mờ và đau). Chính vì vậy, hãy đảm bảo ngủ tối thiểu bảy tiếng mỗi đêm và nhớ đặt điện thoại của bạn xuống trước khi đi ngủ nhé.

10. Không đeo kính cận (hoặc kính râm)

Nheo mắt quá nhiều có thể dẫn đến mỏi mắt, sau đó có thể dẫn đến đau nhức. May mắn thay, có một giải pháp đơn giản: Hãy đeo kính của bạn!

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 Hãy đeo kính để tránh tình trạng nheo mắt quá nhiều, dẫn đến hiện tượng nhức mắt!

Và khi bạn ra ngoài, hãy sử dụng những chiếc mũ chống nắng sành điệu. Chúng giúp ngăn chặn các tia UV có hại có thể làm hại mắt bạn theo thời gian. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng kính râm cho tiện dụng, gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo công dụng nhé. Kính râm có thể giúp giảm thiểu tác động của ánh sáng chói, bao gồm nhức đầu, mờ mắt hoặc đỏ mắt rất hữu hiệu.

11. Không đi khám mắt thường xuyên

Bác sĩ của bạn không chỉ có thể phát hiện các vấn đề nghiêm trọng về mắt (như bệnh tăng nhãn áp) không có triệu chứng, mà họ còn có thể thấy các dấu hiệu của các bệnh khác (chẳng hạn như bệnh tiểu đường và huyết áp cao) chỉ bằng cách nhìn vào mắt bạn.

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 Hãy đặt lịch kiểm tra đôi mắt của bạn định kỳ!

Trên hết, tầm nhìn của bạn có thể không tốt như bạn nghĩ. Nếu bạn đang nheo mắt trong mọi công việc hàng ngày, bạn có thể đang đặt mình và những người khác vào tình thế nguy hiểm. Chính vì vậy, việc khám mắt định kỳ là vô cùng cần thiết.

Trên đây là tổng hợp 11 thói quen đang hủy hoại đôi mắt của bạn. Hy vọng qua những thông tin trên đây, các chị em sẽ nhanh chóng xóa ngay những thói quen xấu này, để “cửa sổ tâm hồn” của mình luôn sáng rõ và xinh tươi mỗi ngày nhé!

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