10 loại trầm cảm phổ biến và các triệu chứng cần biết!

Tình trạng trầm cảm xảy ra phổ biến hơn chúng ta nghĩ rất nhiều!

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng tình trạng trầm cảm và lo lắng gần đây đã tăng 25% trên toàn thế giới do căng thẳng về tinh thần và thể chất đang diễn ra do đại dịch COVID-19. Simon A. Rego, nhà tâm lý học trưởng của Hệ thống Y tế Montefiore và trưởng khoa tâm lý học tại Đại học Y khoa Albert Einstein ở Bronx, NY cho biết: “Điều rất quan trọng mà chúng ta cần biết là trầm cảm rất phổ biến. Trong hơn hai năm rưỡi, tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng về thể chất, tinh thần và tài chính. Chính vì vậy, cảm thấy buồn trong hoàn cảnh này là điều tự nhiên.”

Tuy nhiên, nếu cảm giác buồn bã này bắt đầu cản trở khả năng tận hưởng cuộc sống của bạn, điều quan trọng là bạn phải xem xét kỹ hơn lý do tại sao điều này lại xảy ra. Tiến sĩ Rego nói: “Rất nhiều người cảm thấy buồn trong một ngày. Tuy nhiên, bạn đạt đến đỉnh điểm khi việc quản lý các hoạt động của cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn hơn, chẳng hạn như trách nhiệm gia đình, công việc hoặc giáo dục của bạn. Điều này xảy ra khi cảm xúc của bạn chiếm lấy suy nghĩ của bạn hàng giờ liền, hoặc cảm xúc của bạn quá đau buồn.”