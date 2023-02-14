Quy tắc uống trà: Thời điểm tốt nhất, những điều nên và không nên khi thưởng thức một tách trà!

Nhưng đâu phải uống trà lúc nào, bằng cách nào cũng được? Dưới đây là một số quy tắc quan trọng để uống trà được các chuyên gia sức khỏe lưu ý cho bạn. Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Buổi sáng chỉ thật sự bắt đầu khi bạn thưởng thức xong một tách trà. Là thức uống được uống nhiều nhất sau nước lọc trên toàn cầu, và trở thành 'thuốc trường sinh', trà ngày càng phổ biến và có một vị thế không thể thay thế. Cùng với thời gian, các lựa chọn về trà cũng nhân lên gấp bội từ trà xanh , trà vàng cho đến nhiều loại trà thảo dược. Nó không chỉ có rất nhiều hương vị mà còn có nhiều loại phục vụ các mục đích khác nhau.

Uống trà vừa phải có vô số lợi ích, nó giúp tăng cường năng lượng, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, uống quá nhiều tách trà có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng lo lắng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và làm nóng tim. Điều quan trọng là phải biết thời điểm thích hợp để uống trà và đảm bảo không kết hợp nó với các bữa ăn chính của bạn. Bên cạnh đó, người ta cũng nên tránh uống trà đặc khi bụng đói.

Những quy tắc quan trọng khi uống trà, để thu được lợi ích sức khỏe tốt nhất

Dưới đây là một số quy tắc quan trọng khi uống trà được các chuyên gia sức khỏe giải thích và khuyến nghị:

"Trà làm ấm cơ thể bạn và bổ sung các chất có lợi cho sức khỏe vào chế độ ăn uống. Tuy nhiên, không nhiều người uống trà nhận thức được rằng ngay cả trà cũng chứa caffein. Dựa trên cách trồng và chế biến trà, hàm lượng caffein trong trà khác nhau. Trà đen và trà matcha có hàm lượng caffein cao nhất trong khi trà xanh có hàm lượng trung bình. Trà ô long có lượng caffein thấp hơn những loại khác. Sakshi Lalwani - chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia về lối sống tích cực và chuyên gia tư vấn thực phẩm độc lập có trụ sở tại Delhi cho biết: "Trà thảo mộc không có caffein".

Trà matcha có hàm lượng caffein cao nhất trong các loại trà!

Chúng ta có thể uống trà ngay sau bữa ăn hay kết hợp với bữa sáng không?

Vì trà có chứa caffein, có thể làm tăng năng lượng của chúng ta và cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa, nên đối với hầu hết mọi người, năng lượng của họ có xu hướng thấp hơn sau bữa ăn và vào buổi sáng. Dựa vào đó, uống trà ngay sau bữa ăn trong ngày là điều hợp lý.

Bên cạnh đó, trà chứa axit tannic và phản ứng với hàm lượng protein và sắt trong thức ăn. Kết quả là nó ngăn cản sự hấp thụ của các thành phần này. Vì vậy, bạn nên uống trà sau bữa ăn khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Tuy nhiên, vì nhiều loại trà yêu thích của bạn có chứa caffein nên việc uống trà thường không được khuyến khích sau bữa tối.

Nên tránh uống trà vào buổi tối!

Shruti Bharadwaj, Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cấp cao cho biết một người nên uống trà sau bữa ăn hoặc bữa sáng ít nhất là hai giờ. Cụ thể, “Uống trà vào buổi sáng hoặc buổi tối đều được, nhưng tốt nhất là tránh uống trà trong bữa sáng hoặc trong bữa ăn chính”.

Tuy nhiên, Priya Palan, Chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện đa chuyên khoa Zen nói rằng: “uống trà trong bữa sáng cũng không sao.”

"Trà kết hợp tanin và cản trở một chút đến việc hấp thụ thức ăn nhưng không đến mức bạn không thể dùng nó như một phần của bữa sáng. Với việc hấp thụ sắt, chúng tôi luôn nói rằng chúng ta có thể thêm một số vitamin c để tăng cường hấp thụ nó. Vì vậy, bạn có thể kết hợp một vài loại thực phẩm để thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng," Palan nói.

Người ta có thể uống trà khi bụng đói không?

Trà có chứa chất tanin có thể gây ra ít axit. Nếu bạn có tính axit nghiêm trọng, thì có lẽ bạn nên cố gắng tránh uống một tách trà đậm vào buổi sáng khi bụng đói. Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm một ít sữa để làm cho nó bớt đậm hơn.

Các loại trà tốt cho sức khỏe

Trà thảo mộc là một lựa chọn hoàn hảo sau một ngày dài làm việc!

Nhưng nếu bạn thấy thèm một tách trà nóng sau bữa ăn tối, hãy thử chuyển sang một loại trà thảo mộc. Các loại trà thảo mộc, chẳng hạn như trà hoa cúc, có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày dài làm việc và thậm chí có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Một người có thể uống bao nhiêu tách trà trong một ngày?

Theo khuyến nghị của các chuyên gia sức khỏe, bạn có thể uống từ 2-3 tách trà một ngày, nhưng cần tránh uống trước khi ngủ nhé!

Những điều nên và không nên làm khi uống trà

- Không nên đun trà quá lâu. Thay vào đó, hãy ngâm ở nhiệt độ thấp, cách này sẽ giúp bạn giữ lại được nhiều lợi ích của trà hơn.

Nếu cần thêm sữa, bạn hãy thêm sữa ấm vào cuối cùng nhé!

- Không thêm quá nhiều sữa và đường. Bản chất thực sự của trà không cần thêm sữa và đường. Ngay cả khi bạn muốn thêm sữa, hãy thêm sữa nóng vào cuối cùng và tắt ngay khi đun sôi. Không nên ủ lâu.

- Không dùng trà túi lọc. Thay vào đó, hãy sử dụng trà lá rời.

- Nếu bạn muốn uống trà vào buổi tối, hãy uống vào khoảng 8:30 tối, đây là thời điểm tốt nhất vì đây là thời điểm hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động mạnh nhất và chúng ta có thể bổ sung thêm caffein để giúp chuyển hóa thức ăn.

Uống trà vào khoảng 3 giờ chiều là thời điểm tốt nhất trong ngày!

- Uống trà vào khoảng 3 giờ chiều rất có lợi cho cơ thể con người, vì nó có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và ngăn ngừa cảm cúm và cảm lạnh.

Trên đây là tất tần tật về quy tắc nên và không nên khi uống trà, để thu được lợi ích tốt nhất cho người thưởng thức. Hy vọng qua những thông tin này, các chị em sẽ lưu ý hơn trong cách thói quen uống trà mỗi ngày của mình, để vừa được ngon miệng, thư giãn, mà còn tốt cho sức khỏe nữa nhé!