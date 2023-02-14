Bệnh tim tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở cả nam và nữ trên toàn thế giới. Và trái ngược với những gì bạn có thể thấy trong phim, các dấu hiệu của một cơn đau tim ngoài đời thực có thể dễ dàng bị bỏ qua. C.Noel Bairey Merz, giám đốc tại Viện Tim mạch Cedars-Sinai ở Los Angeles cho biết: “Hai phần ba phụ nữ sẽ có các triệu chứng đau tim ít điển hình hơn, không phải kiểu Hollywood.” Điều này có nghĩa là chúng có thể khó phát hiện hơn nhiều và dễ bị nhầm lẫn hay đi kèm với các triệu chứng của các cơn đau khác.

Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết cơn đau tim sắp xảy đến ở nữ giới ? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Bên cạnh đó, cả Tiến sĩ Goldberg và Tiến sĩ Mehta đều lưu ý rằng những phụ nữ đã từng mang thai có thể có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và đau tim: “Những phụ nữ trẻ có con và bị huyết áp cao khi mang thai hoặc tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp khi mang thai sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim trong cuộc sống sau này. Chính vì vậy, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh huyết áp cao, bạn nên đến gặp bác sĩ và kiểm tra huyết áp thường xuyên."

10 dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn trước khi cơn nhồi máu cơ tim xuất hiện

1. Đau quai hàm

Đau phía dưới quai hàm bên trái là dấu hiệu đau cơ tim phổ biến ở nữ giới!

Cơn đau do đau tim thường có đặc điểm là cơn đau nhói chạy xuống cánh tay trái, và trong khi điều này thường phổ biến đối với nhiều nam giới, thì phụ nữ có thể cảm thấy rõ điểm đau ở bên trái, cụ thể là ở phía dưới hàm.

2. Căng cơ

Đau cơ không liên hệ với chấn thương nào chính là dấu hiệu của cơn đau tim thầm lặng!

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nếu bạn bị căng cơ và đau nhức ở vai hoặc lưng trên mà không thể liên kết với bất kỳ chấn thương thực thể nào, thì đó có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim thầm lặng. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), các cơn đau tim thầm lặng có rất ít hoặc không có triệu chứng dễ nhận biết và cũng nguy hiểm như các cơn đau tim có triệu chứng rõ ràng. Hiệp hội cũng khuyến nghị bạn nên đi thăm khám và kiểm tra tim để được điều trị kịp thời.

3. Áp lực khó chịu

Những cơn đau bóp chặt, khó chịu ở giữa ngực chính là triệu chứng đầu tiên của cơn đau tim!

Triệu chứng đầu tiên của cơn đau tim được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ liệt kê là "cảm giác khó chịu, bị bóp chặt, thắt hoặc đau ở giữa ngực". Cảm giác khó chịu này có thể xuất hiện thành từng đợt kéo dài hơn vài phút mỗi lần.

4. Xuất hiện cơn đau ở những vùng khác trên cơ thể

Khi có vấn đề về tim, có thể kéo theo các vấn đề khác về ngực, vai, lưng, cánh tay,...

Cơn đau do nhồi máu cơ tim có thể xảy ra ở những vị trí khác ngoài ngực, như lưng, vai, cánh tay, cổ hoặc hàm. Theo Phòng khám Cleveland, khi có vấn đề ở tim, chẳng hạn như động mạch bị tắc, nó có thể kích hoạt các dây thần kinh trong tim của bạn phát tín hiệu rằng có điều gì đó không ổn và bạn sẽ cảm thấy đau. Vì dây thần kinh phế vị không chỉ kết nối với tim mà còn với não, ngực, bụng và cổ nên bạn có thể cảm thấy những tín hiệu đau đó ở các vùng khác của cơ thể ngoài vùng tim.

5. Chóng mặt

Chóng mạt đi kèm với đau ngực, khó thở có thể là dấu hiệu cho cơn đau tim đang đến gần!

Nhiều thứ có thể khiến bạn chóng mặt: không uống đủ nước, bỏ bữa trưa hoặc đứng dậy quá nhanh. Nhưng chóng mặt hoặc choáng váng cùng với đau ngực và khó thở có thể cho thấy lượng máu và huyết áp giảm, điều đó có nghĩa là cơn đau tim có thể sắp xảy ra.

6. Mệt mỏi

Phụ nữ có thể cảm thấy mệt mỏi một tháng trước khi bị đau tim!

Cảm thấy mệt mỏi sau một đêm mất ngủ hoặc một ngày căng thẳng là điều bình thường. Nhưng phụ nữ có thể cảm thấy mệt mỏi một tháng trước khi bị đau tim, theo báo cáo của Harvard Health Publishing. Theo Viện Tim, Máu và Phổi Quốc gia, dấu hiệu này đặc biệt rõ ràng ở phụ nữ.

7. Buồn nôn hoặc khó tiêu

Các triệu chứng về dạ dày phát triển khi tim không được cung cấp đủ máu!

Theo Stoney Brook Medicine, các triệu chứng dạ dày như buồn nôn, nôn mửa hoặc ợ hơi phát triển khi tim và các vùng khác của cơ thể không được cung cấp đủ máu. Nó có thể bị đánh giá nhầm lẫn với trào ngược axit hoặc ợ chua, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang có các triệu chứng đau tim khác.

8. Đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi lạnh hoặc đổ mồ hôi quá nhiều có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim!

Trừ khi bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh hoặc vừa mới tập thể dục, còn không thì đổ mồ hôi lạnh hoặc đổ mồ hôi quá nhiều có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim. Trong một cơn đau tim, hệ thống thần kinh của bạn sẽ kích hoạt phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy" đưa bạn vào chế độ sinh tồn và có thể dẫn đến đổ mồ hôi.

9. Tim đập nhanh

Khi tim thiếu nguồn cung cấp máu đầy đủ sẽ dẫn đến cảm giác tim đập nhanh!

Khi tim thiếu nguồn cung cấp máu đầy đủ, mọi thứ có thể xảy ra trong cơ thể. Theo Stoney Brook Medicine, tim có thể bắt đầu “cáu kỉnh” khi thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến cảm giác tim đập nhanh. Nếu bạn cảm thấy tim mình đập nhanh, hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức.

10. Hụt hơi

Việc hụt hơi ở những hoạt động hàng ngày có thể là dấu hiệu cho thấy tim bạn đang gặp nguy hiểm!

Đi lên cầu thang từng rất dễ dàng, nhưng nếu gần đây bạn thấy việc leo lên ngày càng khó khăn hơn, hãy đi khám ngay. Mặc dù điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn sắp lên cơn đau tim vào thời điểm này, nhưng đó có thể là dấu hiệu cho thấy tim bạn đang gặp nguy hiểm. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), khó thở có thể kèm theo hoặc không kèm theo bất kỳ cơn đau ngực nào.

Trên đây là tổng hợp 10 dấu hiệu mà cơ thể cảnh báo bạn trước cơn đau tim. Hy vọng thông tin bài viết này sẽ hữu ích đến các chị em. Nếu có 1 trong 10 triệu chứng trên, các chị em nhất định đừng ngó lơ cơ thể của mình nhé!