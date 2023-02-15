Nói lời tạm biệt với những ngày tóc xấu: Mẹo chăm sóc tóc cần thiết để có vẻ ngoài hoàn hảo trong ngày hẹn hò!

Từ mặt nạ tóc thảo dược cho đến các bước dưỡng tóc sau khi gội, hãy tham khảo một số mẹo chăm sóc tóc đã được chuyên gia kiểm định dưới đây, để giúp bạn sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầy tự tin và xinh đẹp nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Biết được nhu cầu này của chị em, Medha Singh - Giám đốc điều hành của Juvena Herbals, Chuyên gia thẩm mỹ và thẩm mỹ, đã chia sẻ một số mẹo chăm sóc tóc đơn giản có thể giúp bạn có được vẻ ngoài tuyệt đẹp và sẵn sàng cho ngày hẹn hò chuẩn đẹp xinh đấy nhé!

Ấn tượng đầu tiên là tất cả, đặc biệt là khi hẹn hò. Mặc dù chọn trang phục hoàn hảo và chọn cách trang điểm phù hợp là quan trọng, nhưng việc có một mái tóc hoàn hảo cũng quan trọng không kém. Cho dù đó là buổi hẹn hò đầu tiên hay một dịp đặc biệt với nửa kia của bạn, bạn đều muốn mái tóc của mình trông đẹp nhất.

Những mẹo chăm sóc tóc cần thiết cho một mái tóc khỏe đẹp

Protein và độ ẩm

Cận cảnh so sánh giữa mái tóc thiếu protein, độ ẩm và mái tóc được cung cấp đầy đủ!

Tóc cần protein và độ ẩm để luôn chắc khỏe. Mọi da đầu, dù là da dầu, da khô hay da mất nước, đều có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng dầu bôi ngoài da để giúp tóc mọc lại. Dầu có thể hoạt động như một prebiotic cho da đầu, cung cấp dưỡng chất và thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh. Protein và độ ẩm thực sự cần nhau để hoạt động bình thường. Để các phân tử nước liên kết với sợi tóc của bạn và giữ nước ở bên trong, bạn cần có cấu trúc protein mạnh mẽ.

Mặt nạ thảo dược chống nấm tóc

Nên dùng mặt nạ thảo dược cho tóc mỗi tuần một lần!

Những loại mặt nạ này cung cấp protein và độ ẩm cho da đầu, nên dùng trước khi gội đầu mỗi tuần một lần để làm sạch gàu và bụi bẩn trên da đầu. Điều này sẽ ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm và dễ rụng. Biện pháp này này có thể phục vụ như một chế phẩm sinh học cho da đầu.

Đừng bao giờ bỏ lỡ bước dùng dầu xả sau khi gội

Dầu xả có công dụng đảm bảo độ ẩm và là loại kem chống nắng cho tóc!

Dùng dầu xả sau dầu gội nhằm mục đích đảm bảo độ ẩm cho tóc. Ngay cả sau khi gội sạch, dầu xả sẽ lưu lại trên tóc hơn 48 giờ như một loại kem chống nắng tự nhiên cho tóc.

Tránh gội đầu bằng nước ấm

Thói quen gội đầu với nước ấm nóng là nguyên nhân khiến tóc dễ gãy và khô hơn!

Không bao giờ gội đầu và da đầu bằng nước nóng hoặc nước âm ấm. Bởi khi bạn sử dụng nước nóng, tóc của bạn sẽ bị căng ra, và kết quả là tóc bạn sẽ bị xoăn, dễ gãy và khô hơn. Không chỉ vậy, sức nóng còn làm tóc bạn yếu đi, đây là một yếu tố khác góp phần làm rụng tóc. Trong khi đó, nước máy bình thường có nhiệt độ rất phù hợp để giữ cho da đầu và tóc khỏe mạnh.

Cách làm khô và gỡ rối tóc bằng khăn đúng cách

Không nên ủ tóc ướt bằng khăn quá 5 phút và tránh buộc tóc khi còn ướt!

Không bao giờ ủ tóc ướt bằng khăn quá 5 phút, vì độ nặng của nó có thể làm suy yếu chân tóc của bạn. Ngoài ra, bạn nên gỡ rối tóc khi tóc còn ẩm và tránh buộc tóc khi còn ướt.

Chải đúng cách

Chải tóc đúng cách sẽ ngăn ngừa được hiện tượng rụng tóc và hở đường chân tóc!

Không chải ngược tóc thường xuyên vì nó gây rụng tóc từ phía trước. Đồng thời các đường chân tóc bắt đầu rút lại do áp lực kéo ngày càng tăng lên chân tóc.

Lời khuyên cho mái tóc khỏe mạnh

Để duy trì mái tóc khỏe mạnh, nên chải hai lần mỗi ngày và tránh gội đầu mỗi ngày. Bên cạnh đó, khi chọn dầu gội, tốt nhất bạn nên chọn loại dựa trên hình thức bên ngoài của nó. Dầu gội trong suốt có chứa natri lauryl ether sulphate tốt hơn dầu gội trong suốt có chứa SLS, vì loại sau có thể làm hỏng tóc.

Trên đây là tổng hợp những mẹo chăm sóc tóc cần thiết để có được mái tóc khỏe xinh, mượt mà cho những buổi hẹn đáng nhớ. Với những mẹo nhỏ vừa đơn giản mà hiệu quả lại không hề nhỏ như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay từ hôm nay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm sở hữu mái tóc dài mượt, khỏe đẹp hút mắt nhé!