Cách phục hồi sức khỏe chỉ trong 9 ngày, bạn đã biết chưa?

Đã đến lúc thoát khỏi những vấn đề về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đang níu chân bạn. Những ngày nắng đẹp hơn đang ở phía trước và hãy cùng chúng tôi tham gia một thử thách đặc biệt kéo dài 9 ngày để giúp bạn có một khởi đầu mới về sức khỏe thể chất và tinh thần. Những ý tưởng thú vị này sẽ hồi sinh bạn và giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bằng cách cải thiện tâm trạng và tăng cường chế độ ăn kiêng cũng như thói quen tập thể dục của bạn. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng để tập trung vào bản thân, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng những thành quả đạt được nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Điều bạn cần làm là hãy để tâm trí bạn được thư giãn, thả lỏng và gạt bỏ đi những bề bộn đang cuốn lấy suy nghĩ của bạn.

Việc thường xuyên cảm thấy suy sụp là điều bình thường—nhưng cứ 5 người Mỹ thì có khoảng 1 người phải đối mặt với các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hơn.

Ngày 2: Đắm chìm vào những giai điệu

Hãy để cơ thể và tinh thần của bạn được cuốn theo những giai điệu yêu thích!



Các nghiên cứu cho biết, lắng nghe một bài hát yêu thích có thể nâng cao tinh thần của bạn và tinh thần của bạn sẽ được nâng cao hơn nữa nếu bạn hát theo. Đặc biệt, việc ca hát còn được chứng minh là làm tăng oxytocin (giúp điều chỉnh sự lo lắng) và giảm cortisol (hoóc môn gây căng thẳng) vô cùng hiệu quả nữa đấy!

Ngày 3: Hoàn thiện tư thế của bạn

Một tư thế tôt sẽ giúp bạn phục hồi sau tâm trạng tồi tệ!

Có một thứ gọi là nhận thức thể hiện — tức là mối liên kết giữa não và cơ thể, trong đó cách bạn di chuyển hoặc tư thế của bạn có tác động đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của bạn. Các nghiên cứu cũng cho thấy tư thế tốt có thể giúp bạn phục hồi sau tâm trạng tồi tệ hoặc ngăn chặn tâm trạng xấu ngay từ đầu.

Ngày 4: Dọn dẹp nhanh chóng

Môi trường bừa bộn có thể ảnh thưởng tới tâm trạng của bạn!

Môi trường lộn xộn có liên quan đến sự lo lắng và căng thẳng, vì vậy việc sắp xếp lại tủ quần áo hoặc bàn làm việc bừa bộn của bạn có thể giúp bạn bình tĩnh lại.

Ngày 5: Nhận (hoặc mượn) thú cưng

Những người bạn 4 chân luôn biết cách để củng cố sức khỏe tinh thần của bạn!

Dành thời gian với một khuôn mặt lông xù dễ thương có thể củng cố sức khỏe tinh thần của bạn. Trong trường hợp không thể nhận nuôi thú cưng, bạn có thể đến thăm người thân hoặc bạn bè (những người có nuôi thú cưng) để có thể vui đùa cùng những người bạn lắm lông này nhé!

Ngày 6: Cắt bỏ gluten trong chế độ ăn

Việc cắt bỏ gluten sẽ giúp bạn giảm cân, giảm đau và hạn chế các vấn để về đường ruột!

Những người mắc bệnh celiac phải tuân theo chế độ ăn không có gluten vì họ không thể tiêu hóa gluten - một loại protein có trong lúa mì. Nhưng dù bạn không bị mắc chứng bệnh này, thì vẫn có thể thử cân nhắc việc cắt giảm bớt gluten trong bữa ăn hàng ngày. Vì sao ư? Hãy xem ba lợi ích mà bạn có thể thu được ở chế độ ăn không gluten dưới đây nhé:

- Giảm cân: Theo một nghiên cứu, tuân theo chế độ ăn không có gluten có liên quan đến việc giảm cân, đặc biệt là ở công hiệu giúp vòng eo nhỏ hơn.

- Giảm đau: Trong các nghiên cứu về những người bị lạc nội mạc tử cung, chế độ ăn không có gluten trong ít nhất sáu tháng đã giúp giảm đau vùng chậu do tình trạng này gây ra.

- Giảm vấn đề đường ruột: Theo nhiều nghiên cứu, những bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích thấy các triệu chứng của họ được cải thiện khi họ cắt bỏ gluten ra khỏi chế độ ăn uống.

Ngày 7: Xoa dịu cơn đau

Con lăn bọt là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn làm dịu cơ bắp và tăng tính linh hoạt!

Bạn muốn chống lại tác động của việc ngồi quá nhiều và làm dịu cơ bắp mệt mỏi sau khi tập luyện? Hãy thử một con lăn bọt.

101 sự hữu ích từ các thiết bị này: Chúng là những ống nhẹ làm bằng bọt nén và có nhiều độ dài cũng như mức độ cứng khác nhau. Bạn sẽ thấy các con lăn có gờ, giúp tiếp cận các mô sâu bên trong cơ, và cả các con lăn rung để tạo hiệu ứng mát-xa.

Việc dùng các con lăn bọt này sẽ giúp làm tăng tính linh hoạt, giảm đau nhức cơ và giải phóng các nút thắt chặt. Chính vì vậy, nếu bạn cảm thấy hơi cứng người khi đứng hoặc sau khi tập thể dục, bạn có thể dùng các con lăn bọt này để cải thiện này nhé.

Ngày 8: Làm chuyến đi xe đạp đường dài

Thói quen đi xe đạp rất tốt cho các cơ khớp và tâm trạng của bạn!

Doanh số bán xe đạp tăng vọt vào năm ngoái khi mọi người đua nhau tìm những cách mới để dành thời gian ở ngoài trời trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Dưới đây là một vài lý do tuyệt vời để nhảy lên yên xe và tham gia vào cơn sốt đạp xe, cùng với một lời nhắc nhở quan trọng về an toàn:

Nhận được tác động lên các cơ: Đi xe đạp là một bài tập đặc biệt có lợi, nó dễ dàng hơn cho khớp của bạn so với đi bộ hoặc chạy. Và chuyển động đạp sẽ tác động nghiêm trọng đến các cơ của bạn, từ chân đến mông, cơ bụng của bạn — cho đến hết các bộ phận.

Dành thời gian để xả hơi: Dành thời gian trong tự nhiên và hoạt động thể chất đều được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Và đạp xe mang đến những điều tốt nhất của cả hai thế giới!

Giúp trái đất (và trái tim của bạn): Đi lại bằng xe đạp rất tốt cho môi trường và trái tim của bạn. Theo một nghiên cứu trên The BMJ, đi xe đạp đi làm có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Ngày 9: Làm món salad ngon hơn

Hãy làm phong phú thực đơn với những món salad dĩnh dưỡng và ngon miệng!

Hãy cho rau diếp của bạn nghỉ ngơi và thay vào đó hãy cho vào một số loại rau xanh khác nhau. Thêm các loại thảo mộc hỗn hợp (cả lá hoặc cắt nhỏ), rau mầm và rau mầm, bắp cải thái nhỏ hoặc cải Brussels để thêm dưỡng chất và phong phú hơn cho món salad hàng ngày của bạn.

Trên đây là chi tiết cách hồi phục sức khỏe chỉ sau 9 ngày. Với phương pháp này, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn đều sẽ được thư giãn và nạp thêm năng lượng. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay thôi nào?!