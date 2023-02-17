Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ!

Chăm sóc con 17/02/2023 09:35

Trẻ phát triển toàn diện về thể chất và não bộ luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết những loại thực phẩm tốt cho não bộ, giúp bé phát triển trí nhớ và khả năng linh hoạt nhé!

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Một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe tổng quát của con bạn, bao gồm cả chức năng não bộ. Đặc biệt, việc thêm các loại thực phẩm sắp được liệt kê ở bài viết dưới đây vào chế độ ăn của con bạn, có thể hỗ trợ cung cấp các chất dinh dưỡng cho não bộ, để trẻ phát triển  trí nhớ và sự sắc bén tối ưu hơn. Cụ thể thế nào, hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

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 Một chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn não bộ!

Tất cả chúng ta đều muốn con mình năng động và khỏe mạnh, trong đó dinh dưỡng rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ của trẻ, cũng như sự tập trung và học tập. Và chìa khóa cho sự phát triển toàn diện này, không ở đâu xa, mà chính là ở trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ.

Top những thực phẩm bổ não, giúp trẻ phát triển trí nhớ và sự nhạy bén

Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Atchara Venakatraman, Chuyên gia Tư vấn Phát triển Trẻ em, đồng thời cũng là Nhà tâm lý học Trẻ em, đã gợi ý rằng việc bổ sung các sản phẩm được liệt kê dưới đây vào chế độ ăn của con bạn, có thể hỗ trợ cung cấp các chất dinh dưỡng mà não của trẻ cần cho trí nhớ và sự nhạy bén hoặc để phát triển và hoạt động một cách tối ưu:

1. Trứng

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 2
 Các món từ trứng luôn thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng cho bé!

Trứng là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. May mắn thay, chúng cũng được trẻ em ưa chuộng. Trứng có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của não bộ và chức năng nhận thức, chẳng hạn như choline, vitamin B12, protein và selen. Đặc biệt, choline là một loại vitamin rất cần thiết cho sự phát triển trí não. 

Các mẹ hãy thường xuyên kết hợp trứng thành các món như bánh mì salad trứng, trứng tráng hoặc trứng bác với bánh mì,...để bữa sáng của bé vừa đa dạng lại đầy đủ dinh dưỡng cần thiết nhé!

2. Sữa chua

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 3
 Sữa chua nguyên kem chứa các dưỡng chất giúp tăng lưu lượng máu lên não và duy trì trạng thái tốt!

Chất béo rất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Một loại sữa chua nguyên kem giàu protein có thể giúp giữ cho các tế bào não ở trạng thái tốt để truyền và nhận thông tin. Chúng cũng chứa các chất polyphenol. Những chất dinh dưỡng này được biết tới với khả năng là duy trì sự sắc bén của tinh thần bằng cách tăng lưu lượng máu của não.

3. Các loại rau lá xanh

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 4
 Các loại rau lá xanh chứa các dưỡng chất rất quan trọng với sức khỏe não bộ của trẻ!

Có thể khó khuyến khích con bạn ăn các loại rau lá xanh, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng những loại rau bổ dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ của trẻ. Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và rau diếp bao gồm các chất bảo vệ não như folate, flavonoid, carotenoid và vitamin E và K1. Có thể nói, một chế độ ăn giàu caroten, chẳng hạn như rau lá xanh, có thể cải thiện hiệu suất nhận thức ở trẻ nhỏ.

4. Hải sản

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 5
 Các loại hải sải, đặc biệt là các loại cá giàu axit béo omega-3 rất tốt cho sự phát triển não bộ!

Cá có nhiều vitamin D và axit béo omega-3, giúp bảo vệ não chống lại sự suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Trong đó, Axit béo Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá mòi. Chúng ta càng đưa được nhiều omega-3 vào não thì não sẽ càng hoạt động hiệu quả và trẻ sẽ tập trung hơn.

5. Các loại hạt

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 6
 Các loại hạt giàu dinh dưỡng, hỗ trợ tăng hiệu suất nhận thức ở trẻ!

Các loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng, có liên quan đến việc tăng hiệu suất nhận thức, bao gồm vitamin E, kẽm, folate, sắt và protein. Việc ăn các loại hạt có thể giúp cải thiện chất lượng thức ăn của trẻ em và tăng lượng tiêu thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo lành mạnh, chất đạm và chất xơ. 

Theo đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: thành tích học tập cao hơn và chức năng nhận thức có liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống tốt. Hơn nữa, các loại hạt và chế phẩm từ hạt cũng là những thực phẩm dễ hấp thụ, hoàn toàn tốt với trẻ em, và có thể giúp tăng hàm lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

6. Cam

Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ! - Ảnh 7
 Cam giàu vitamin C - một chất cần thiết cho chức năng của não!

Cam là loại trái cây họ cam quýt phổ biến và được trẻ em yêu thích do hương vị ngọt ngào của chúng. Việc đưa cam vào chế độ ăn uống của con bạn có thể có lợi cho sức khỏe tổng quát của trẻ, bao gồm cả sức khỏe nhận thức. Bởi cam có hàm lượng vitamin C đặc biệt cao, một chất cần thiết cho chức năng của não. Trái ngược với việc thiếu hụt vitamin C, việc có đủ lượng vitamin C trong máu có liên quan đến hiệu suất vượt trội trong các nhiệm vụ liên quan đến sự tập trung, tính linh hoạt trong nhận thức, khả năng tập trung, trí nhớ, sự nhanh nhạy trong quyết định và khả năng nhận dạng.

Trên đây là danh sách những loại thực phẩm bổ não, giúp trẻ phát triển trí nhớ và sự nhạy bén. Thật vậy, một chế độ ăn uống khoa học, không chỉ giúp trẻ phát triển về hình thể, sức khỏe mà còn giúp trẻ phát triển não bộ toàn diện nữa đấy! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay những loại thực phẩm dinh dưỡng này vào thực đơn của các bé thôi nào?!

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