Thực phẩm bổ não quan trọng cho trí nhớ và sự nhạy bén của trẻ!

1. Trứng

Các món từ trứng luôn thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng cho bé!

Trứng là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. May mắn thay, chúng cũng được trẻ em ưa chuộng. Trứng có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của não bộ và chức năng nhận thức, chẳng hạn như choline, vitamin B12, protein và selen. Đặc biệt, choline là một loại vitamin rất cần thiết cho sự phát triển trí não.

Các mẹ hãy thường xuyên kết hợp trứng thành các món như bánh mì salad trứng, trứng tráng hoặc trứng bác với bánh mì,...để bữa sáng của bé vừa đa dạng lại đầy đủ dinh dưỡng cần thiết nhé!

2. Sữa chua

Sữa chua nguyên kem chứa các dưỡng chất giúp tăng lưu lượng máu lên não và duy trì trạng thái tốt!

Chất béo rất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Một loại sữa chua nguyên kem giàu protein có thể giúp giữ cho các tế bào não ở trạng thái tốt để truyền và nhận thông tin. Chúng cũng chứa các chất polyphenol. Những chất dinh dưỡng này được biết tới với khả năng là duy trì sự sắc bén của tinh thần bằng cách tăng lưu lượng máu của não.

3. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chứa các dưỡng chất rất quan trọng với sức khỏe não bộ của trẻ!

Có thể khó khuyến khích con bạn ăn các loại rau lá xanh, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng những loại rau bổ dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ của trẻ. Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và rau diếp bao gồm các chất bảo vệ não như folate, flavonoid, carotenoid và vitamin E và K1. Có thể nói, một chế độ ăn giàu caroten, chẳng hạn như rau lá xanh, có thể cải thiện hiệu suất nhận thức ở trẻ nhỏ.

4. Hải sản

Các loại hải sải, đặc biệt là các loại cá giàu axit béo omega-3 rất tốt cho sự phát triển não bộ!

Cá có nhiều vitamin D và axit béo omega-3, giúp bảo vệ não chống lại sự suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Trong đó, Axit béo Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá mòi. Chúng ta càng đưa được nhiều omega-3 vào não thì não sẽ càng hoạt động hiệu quả và trẻ sẽ tập trung hơn.

5. Các loại hạt

Các loại hạt giàu dinh dưỡng, hỗ trợ tăng hiệu suất nhận thức ở trẻ!

Các loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng, có liên quan đến việc tăng hiệu suất nhận thức, bao gồm vitamin E, kẽm, folate, sắt và protein. Việc ăn các loại hạt có thể giúp cải thiện chất lượng thức ăn của trẻ em và tăng lượng tiêu thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo lành mạnh, chất đạm và chất xơ.

Theo đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: thành tích học tập cao hơn và chức năng nhận thức có liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống tốt. Hơn nữa, các loại hạt và chế phẩm từ hạt cũng là những thực phẩm dễ hấp thụ, hoàn toàn tốt với trẻ em, và có thể giúp tăng hàm lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

6. Cam

Cam giàu vitamin C - một chất cần thiết cho chức năng của não!

Cam là loại trái cây họ cam quýt phổ biến và được trẻ em yêu thích do hương vị ngọt ngào của chúng. Việc đưa cam vào chế độ ăn uống của con bạn có thể có lợi cho sức khỏe tổng quát của trẻ, bao gồm cả sức khỏe nhận thức. Bởi cam có hàm lượng vitamin C đặc biệt cao, một chất cần thiết cho chức năng của não. Trái ngược với việc thiếu hụt vitamin C, việc có đủ lượng vitamin C trong máu có liên quan đến hiệu suất vượt trội trong các nhiệm vụ liên quan đến sự tập trung, tính linh hoạt trong nhận thức, khả năng tập trung, trí nhớ, sự nhanh nhạy trong quyết định và khả năng nhận dạng.

Trên đây là danh sách những loại thực phẩm bổ não, giúp trẻ phát triển trí nhớ và sự nhạy bén. Thật vậy, một chế độ ăn uống khoa học, không chỉ giúp trẻ phát triển về hình thể, sức khỏe mà còn giúp trẻ phát triển não bộ toàn diện nữa đấy! Các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình còn chần chừ gì mà không thêm ngay những loại thực phẩm dinh dưỡng này vào thực đơn của các bé thôi nào?!