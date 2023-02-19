Top các loại cá dinh dưỡng giúp chị em giảm cân hiệu quả!

Thêm một vài công thức nấu hải sản vào danh mục của bạn có thể là một cách tuyệt vời—và hoàn toàn ngon miệng—để đảm bảo rằng bạn không phải lúc nào cũng ăn cùng một món khai vị làm từ thịt gà và thịt bò. Đây cũng là một lựa chọn lành mạnh có thể mang đến cho bạn nhiều lợi ích. Chẳng hạn, ăn cá có thể cải thiện thị lực của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh Alzheimer, chưa kể đến việc giúp bạn giảm cân. Nhưng điều này chỉ đúng nếu bạn đang ăn đúng số lượng và đúng loại cá.

Mặc dù bạn có thể chọn chế biến các món ăn ngon từ các loại cá khác nhau, nhưng có một số lựa chọn cụ thể lý tưởng để giảm cân lành mạnh mà vẫn đảm bảo ngon miệng cho bữa ăn của bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết ngay thôi nào!

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, một người trưởng thành nên ăn khoảng 2 đến 3 khẩu phần hoặc ít nhất 8 ounce cá mỗi tuần. Điều đó mang đến cho bạn cơ hội kết hợp một số loại hải sản khác nhau vào chế độ ăn uống của mình.

Những loại cá dinh dưỡng giúp bạn giảm cân hiệu quả

1. Cá hồi

Cá hồi chứa nguồn protein nạc cùng axit béo omega-3 tuyệt vời!

Cá hồi là một nguồn protein nạc tuyệt vời. Nó chứa axit béo omega-3 rất cần thiết cho chế độ ăn uống của chúng ta. Cụ thể, Omega-3 là chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho cơ thể và giữ cho tim, phổi, não và hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động bình thường. Điều này rất quan trọng đối với những người đang cố gắng giảm cân, đặc biệt, các axit béo này cũng có thể giúp tăng cường trao đổi chất nữa đấy.

Cùng với những lợi ích hữu ích này, omega-3 cũng có đặc tính chống viêm - là thứ mà cơ thể chúng ta không tự tạo ra, vì vậy nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu nên được đưa vào thông qua thực phẩm hoặc chất bổ sung. Đồng thời, chất chống viêm omega-3 còn có thể giúp giảm viêm liên quan đến cân nặng.

2. Cá ngừ

Selen trong cá ngừ rất quan trọng cho hoạt động của tuyến giáp trong cơ thể!

Cá ngừ chứa nhiều chất dinh dưỡng, như axit béo omega-3, vitamin D và selen. Trong đó, Selen là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà tuyến giáp của chúng ta cần để hoạt động tối ưu. Vì tuyến giáp chịu trách nhiệm về quá trình trao đổi chất nên nếu tuyến giáp hoạt động kém thì có thể ảnh hưởng đến khả năng giảm cân của chúng ta. Đặc biệt, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng lượng selen trong chế độ ăn uống cũng dẫn đến giảm mỡ trong cơ thể của bạn đấy.

Ngoài ra, cá ngừ vằn được coi là một loại cá ngừ nhẹ — nghĩa là nó có mức thủy ngân thấp hơn hầu hết các loại cá khác, đồng thời cá ngừ cũng chứa DHA, một loại axit béo omega 3 rất hữu ích cho cơ thể chúng ta.

3. Cá tuyết

Cá tuyết có hàm lượng protein cao, ít calo và chất béo, rất thích hợp cho quá trình giảm cân!

Cá tuyết là một loại cá tuyệt vời khác để thêm vào chế độ ăn uống của bạn, nhằm giúp cơ thể hoạt động tốt hơn nhờ các vitamin và khoáng chất dồi dào có trong loại cá này.

Cụ thể, cá tuyết có hàm lượng protein cao, ít calo và chất béo, đồng thời chứa nhiều vitamin B mà cơ thể chúng ta cần để kiểm soát căng thẳng, xây dựng chất dẫn truyền thần kinh, chuyển hóa chất dinh dưỡng, giải phóng năng lượng từ thức ăn, v.v.

Tóm lại, cá tuyết ít calo và ít chất béo, nhưng giàu protein - một lựa chọn giảm cân vô cùng lành mạnh cho cơ thể bạn.

4. Cá chim

Hàm lượng vitamin B12 trong cá chim được chứng minh là có tác dụng trong quá trình giảm cân!

Bất cứ ai thích ăn cá chim thường xuyên cũng có thể tận hưởng một số lợi ích sức khỏe. Cụ thể, cá chim là một nguồn protein tuyệt vời trong chế độ ăn giảm cân của bạn. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như phốt pho, selen, magie và vitamin B6 và B12.

Trong đó, vitamin B12 đã được chứng minh là có tác dụng trong quá trình giảm cân. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy sự thiếu hụt và mức độ thấp của loại vitamin này có liên quan đến sự tích tụ chất béo nhiều hơn trên cơ thể và tăng nguy cơ béo phì.

5. Cá mòi

Cá mòi ít calo và giàu protein, rất thích hợp cho thực đơn giảm cân của bạn!

Cá mòi là một nguồn cá tuyệt vời khác cho axit béo omega-3. Chất béo lành mạnh có thể làm giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và nuôi một số vi khuẩn đường ruột tốt để hỗ trợ quá trình chữa lành đường ruột. Cá mòi cũng ít calo và giàu chất đạm, rất phù hợp cho quá trình giảm cân của bạn.

6. Cá bơn

Cá bơn là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân!

Cuối cùng là cá bơn, một loại cá mà bạn có thể áp chảo, hấp và thậm chí là nướng. Cá bơn rất giàu vitamin B12 và chứa ít calo và chất béo. Đặc biệt, loại cá này rất ít chất béo bão hòa, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân.

Trên thực tế, việc tập trung vào các loại thực phẩm có ít chất béo bão hòa và hàm lượng chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe đã được chứng minh là giải pháp giúp giảm béo bụng hiệu quả. Điều này làm cho cá bơn, cũng như các loại cá khác trong danh sách ở trên trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân một cách lành mạnh.

Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay 6 loại cá dinh dưỡng này vào thực đơn giảm cân lành mạnh của mình nào?! Chúc các chị em sớm thu được hiệu quả giảm cân như ý nhé!