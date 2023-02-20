6 lý do bất ngờ khiến trẻ dậy thì sớm!

Trẻ dậy thì sớm lúc đầu phát triển nhanh nhưng ngừng phát triển trước khi đạt được tiềm năng chiều cao tối đa. Dưới đây là 6 nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm . Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Trẻ dậy thì sớm lúc đầu phát triển nhanh nhưng ngừng phát triển trước khi đạt được tiềm năng chiều cao di truyền đầy đủ. Theo các nghiên cứu, việc điều trị dậy thì sớm có thể giúp trẻ phát triển chiều cao hơn so với khi không điều trị. Trong đó, các dấu hiệu phổ biến của dậy thì sớm ở bé gái là phần ngực phát triển, xuất hiện lông mu hoặc lông nách, có kinh nguyệt và rụng trứng trong khi ở bé trai là dương vật to ra, xuất hiện lông mu hoặc lông nách, mọc mụn trứng cá, thay đổi giọng nói, và bắt đầu mọc râu trên mặt,....

Đó có thể là một nguyên nhân gây lo ngại và cha mẹ phải chú ý đến các dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ em, vì điều này có thể cản trở sự phát triển của trẻ trong những năm tới và cũng dẫn đến các vấn đề xã hội và cảm xúc khi những đứa trẻ chưa thực sự hiểu rõ về những thay đổi ở cơ thể của chúng. Thông thường, dậy thì sớm xảy ra trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai.

Dậy thì sớm là khi cơ thể trẻ bắt đầu chuyển đổi thành cơ thể người lớn quá sớm. Điều này đặt trẻ vào vị trí dễ bị tổn thương do chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để đón nhận những thay đổi về tâm sinh lý. Tuổi dậy thì trung bình bắt đầu ở trẻ gái từ khoảng 8 đến 13 tuổi và ở các bé trai từ 9 đến 14 tuổi.

Trong đó, việc tổng lượng protein, protein động vật và lượng thịt cao hơn ở trẻ em từ 3 đến 7 tuổi có liên quan đến việc bắt đầu có kinh nguyệt sớm hơn. Theo Kanika Malhotra, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, người sáng lập Health Astronomy cho biết: “Ăn nhiều protein sẽ làm tăng mức độ hormone và thúc đẩy tăng trưởng, điều này có thể đẩy nhanh quá trình dậy thì ở các bé trai”.

Vậy cụ thể, đâu là các nguyên nhân chính khiến trẻ dậy thì sớm?

6 nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ dậy thì sớm

1. Thừa cân/béo phì

Chất béo dư thừa sẽ đẩy nhanh tiến độ dậy thì ở trẻ!

Chất béo dư thừa trong cơ thể làm tăng mức độ estrogen và insulin và điều này đẩy nhanh thời gian dậy thì. Cách tốt nhất để tránh “đại dịch” béo phì này là cha mẹ hãy khuyến khích trẻ em tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn và tận hưởng chúng ít nhất ba lần một tuần trong 45 phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể khuyến khích bé tham gia một vài môn thể thao để đốt cháy calo và khỏe mạnh, năng động hơn nhé.

2. Chứa BPA

Phơi nhiễm BPA là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến dậy thì sớm ở bé gái!

BPA, một hóa chất được tìm thấy trong hộp nhựa, lớp lót của hộp đựng thức ăn, chai nước, hộp đựng thức ăn và các hộp đựng thực phẩm khác có thể thấm vào thức ăn và gây ra sự tàn phá bên trong cơ thể. Phơi nhiễm BPA là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến dậy thì sớm ở các bé gái. Bên cạnh đó, BPA được chứng minh có liên quan đến những bất thường như bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt, suy giảm khả năng sinh sản,...Chính vì vậy, hãy bắt đầu chuyển sang sử dụng các đồ chứa bằng thép, thủy tinh hoặc không chứa BPA cho bé ngay từ hôm nay.

3. Tiêu thụ đồ ăn vặt và đồ chế biến sẵn quá mức

Lượng chất béo động vật cao trong đồ ăn vặt và thực phẩm chế biến sẵn làm đẩy nhanh tuổi dậy thì ở trẻ!

Không có gì phải bàn cãi khi đồ ăn vặt là một trong những nguyên nhân chính gây béo phì ở trẻ em. Lượng chất béo động vật cao làm tăng insulin dẫn đến sự phát triển của tuổi dậy thì. Điều này phổ biến hơn đối với trẻ em có lượng chất béo động vật cao hơn trong độ tuổi từ ba đến bảy tuổi. Mặt khác, hấp thụ nhiều chất đạm từ thực vật sẽ làm chậm quá trình dậy thì và cũng giúp trẻ có sức khỏe tốt. Bạn nên tránh thịt đã qua chế biến (xúc xích, xúc xích Ý, đồ ăn nhẹ đông lạnh, thịt xông khói) và thịt đỏ, đồng thời hạn chế tiêu thụ ở mức tối thiểu, chẳng hạn như hai hoặc ba lần một tuần.

4. Các mạng truyền thông xã hội

Xã hội và các phương tiện truyền thông cũng là nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ em. Tiếp xúc quá nhiều với nội dung người lớn -- mọi thứ đều có ảnh hưởng đến não của họ, đặc biệt là tuyến yên. Khi được kích thích, tuyến này sẽ tiết ra các hormone tiếp tục kích thích tinh hoàn hoặc buồng trứng tạo ra các hormone giới tính, cụ thể là testosterone và estrogen, tương ứng tạo tiền đề cho trẻ dậy thì sớm.

5. Protein lắc

Nhiều protein lắc có chứa kích thích tố có thể gây ra tác dụng phụ tiêu cực cho thanh thiếu niên. Những ảnh hưởng đó có thể bao gồm sự phát triển ngực đối với nam giới và sự phát triển của lông mặt đối với nữ giới. Cụ thể, Protein lắc và các chất bổ sung chế độ ăn uống khác (nước trái cây đóng hộp) có các chất thăm dò tổng hợp ảnh hưởng đến hormone.

6. Sữa bò

Phụ huynh cần tránh cho bé uống sữa bò quá nhiều!

Tái tổ hợp somatotropin bò (RSBT) là một phiên bản tổng hợp của protein tự nhiên giúp bò sản xuất sữa. Nó có thể kích hoạt sự phát triển ngực và kinh nguyệt sớm ở các bé gái. Nó cũng có thể làm tăng tốc độ mọc tóc ở các bé trai. Chính vì vậy, cha mẹ cần tránh cho trẻ uống quá nhiều sữa bò.

Trên đây là tổng hợp 6 nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các bậc phụ huynh sẽ biết cách lưu ý hơn về chế độ ăn uống và sinh hoạt của trẻ, để bé được phát triển đúng với lứa tuổi của mình nhé!