Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 loại đồ uống tệ nhất đối với sức khỏe não bộ!

Bạn có từng lo sợ về việc trí lực bị giảm sút khi về già? Bạn không đơn độc, đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh Alzheimer hoặc một dạng sa sút trí tuệ khác. Nhưng phát triển chứng mất trí nhớ không nhất thiết phải là số phận của bạn. Nhiều nghiên cứu hơn cho thấy lối sống lành mạnh, bao gồm những gì bạn ăn và uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

Là một phần của chiến lược phòng ngừa để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, điều quan trọng là phải chú ý đến những gì bạn ăn và uống, tập thể dục hàng ngày và cũng tránh thuốc lá trong khi vẫn kiểm soát cân nặng. Những gì bạn uống có tác động sâu sắc đến sức khỏe tổng thể, trọng lượng cơ thể và sức khỏe của não bộ. Các loại đồ uống là nguyên nhân chính tạo ra các chất dinh dưỡng không lành mạnh trong chế độ ăn kiêng, cụ thể như đường bổ sung. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, gần 50% lượng đường bổ sung trong chế độ ăn uống của người Mỹ đến từ đồ uống có đường.

Theo một báo cáo của Hiệp hội Alzheimer, "cứ ba người cao niên thì có một người chết vì bệnh Alzheimer hoặc một chứng mất trí khác. Căn bệnh này gây tử vong nhiều hơn ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại." Ngoài ra, vào năm 2022, khoảng 6,5 triệu người Mỹ từ 65 tuổi trở lên được cho là đang sống chung với bệnh Alzheimer và tỷ lệ này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi dân số nói chung của chúng ta già đi.

Những loại nước giải khát thông thường còn cung cấp nhiều đường hơn những món tráng miệng và đồ ngọt!

Đồ uống có đường hàng đầu cung cấp thêm đường là nước giải khát thông thường, chiếm 25% lượng đường bổ sung hàng ngày trong chế độ ăn uống của Hoa Kỳ, tiếp theo là đồ uống có hương vị trái cây với 11% tổng lượng đường hàng ngày. Đồ uống thể thao, cà phê và trà có đường là những nguồn cung cấp đường bổ sung chính khác. Những đồ uống này cung cấp nhiều đường hơn các món tráng miệng có đường và đồ ngọt khác.

Chính vì vậy, để giúp bạn luôn minh mẫn khi có tuổi, dưới đây là những loại đồ uống cần tránh xa. Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

6 loại đồ uống gây hại cho sức khỏe não bộ

1. Đồ uống có đường

Đường có hại cho chất xám và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch!

Theo một báo cáo năm 2017 từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia của CDC, gần một nửa số người trưởng thành uống một hoặc nhiều loại đồ uống có đường — tức là nước ngọt thông thường, đồ uống có hương vị trái cây, đồ uống thể thao và các loại khác — mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là khoảng 150 calo hoặc 37 gam calo đường (cho 1 lon nước ngọt) hấp thụ nhanh mỗi ngày, hàm lượng đường này cao hơn mức mà bạn nên bổ sung cho 1 ngày.

Đường có hại cho chất xám của bạn vì nó có liên quan đến các tình trạng chuyển hóa như bệnh tim mạch, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, viêm nhiễm và tiểu đường loại 2. Thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bởi vì việc giữ cho chất xám của bạn khỏe mạnh suốt đời liên quan đến việc giữ cho hàng triệu mạch máu hỗ trợ não của bạn không bị các mảng bám liên quan đến bệnh tim.

Đặc biệt, trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Phòng chống bệnh Alzheimer, các tác giả đã phát hiện ra rằng những người uống nhiều đồ uống có đường nhất có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp ba lần so với những người không uống đồ uống có đường. Đồng thời, nguy cơ đột quỵ cũng tăng gấp đôi ở những người uống nhiều đồ uống có đường nhất.

2. Sữa lắc

Lượng đường và chất béo bão hòa trong sữa lắc rất có hại cho sức khỏe não bộ!

Sữa lắc là món khoái khẩu đối với nhiều người, nhưng lượng đường và chất béo bão hòa này lại gây hại gấp đôi cho sức khỏe não bộ của bạn. Cụ thể, chất béo bão hòa có trong các loại thực phẩm từ sữa nguyên chất béo, thịt mỡ, bơ, dầu dừa và dầu cọ được biết là làm tăng mức LDL-cholesterol.

Các nghiên cứu cho thấy cholesterol cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sa sút trí tuệ của một người. Trên thực tế, ba nghiên cứu trên quần thể người lớn đã phát hiện ra rằng lượng chất béo bão hòa hấp thụ cao làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, trong khi chế độ ăn có chất béo không bão hòa làm giảm nguy cơ này.

Thật vậy, một ly sô cô la lắc vừa phải của McDonald's có 650 calo, 85 gam (hay còn gọi là 21 thìa cà phê) đường bổ sung và 11 gam chất béo bão hòa — hoặc hơn một nửa tổng lượng chất béo bão hòa mà bạn nên có trong cả ngày. Hãy lưu ý về món thức uống này nhé!

3. Thức uống cà phê đặc biệt

Các loại đồ uống cà phê thông thường như mochas, lattes,... chứa lượng đường bằng 2 lon nước ngọt!

Cà phê và trà thông thường không thêm đường có thể là một cách tuyệt vời để tăng chất chống oxy hóa có lợi và các chất dinh dưỡng từ thực vật khác trong chế độ ăn uống của bạn, nhưng nhiều người uống cà phê thích đồ uống của họ có đường hơn. Nếu bạn thưởng thức đồ uống cà phê đặc biệt từ quán cà phê yêu thích của mình, bạn có thể nhận được một lượng đường bổ sung và chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe.

Các loại đồ uống thông thường như mochas, lattes có hương vị, sinh tố và những loại khác có thể chứa cùng một lượng đường như hai lon nước ngọt. Chính vì vậy, nếu bạn muốn một thức uống lành mạnh hơn, hãy chọn những nơi dùng hương liệu không đường, sữa tách kem,...

4. Đồ uống thể thao

Nước uống thể thao có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch,...

Trừ khi bạn là một vận động viên thi đấu, nếu không bạn nên hạn chế lượng đồ uống thể thao uống mỗi ngày. Bởi đồ uống thể thao có thể gây hại cho sức khỏe não bộ của bạn, đặc biệt là chất xám của não.

Một trong những lý do tại sao những đồ uống này có thể ngấm ngầm như vậy là chúng được bán trên thị trường như những lựa chọn thay thế tốt cho sức khỏe hơn so với nước ngọt. Tuy vậy, một chai nước uống thể thao 20 ounce điển hình có 140 calo và 34 gam (8,5 thìa cà phê) đường. Đó là tất cả lượng đường mà người lớn nên có trong một ngày. Giống như nước ngọt, đường trong đồ uống thể thao có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các vấn đề về thần kinh.

Chính vì vậy, mặc dù đồ uống thể thao đóng một vai trò quan trọng trong chế độ ăn kiêng của các vận động viên hàng đầu và để duy trì lượng nước trong các sự kiện thể thao đòi hỏi sức bền, nhưng hầu hết các vận động viên có thể uống nước hoặc các viên thay thế chất điện giải không chứa calo thay cho đồ uống thể thao.

5. Thức uống hồi phục

Nước uống hồi phục giàu calo và được làm bằng carbohydrate đơn giản, không tốt cho não bộ!

Tương tự như đồ uống thể thao, đồ uống phục hồi được thiết kế cho các vận động viên. Chúng được sản xuất đặc biệt với tỷ lệ 4:1 giữa carbs và protein và được thiết kế đặc biệt để kích thích bổ sung chất lỏng, carbohydrate và protein.

Lý do tại sao chúng không tốt cho sức khỏe não bộ của bạn là vì chúng giàu calo và được làm bằng carbohydrate đơn giản. Trừ khi bạn là một vận động viên gặp khó khăn trong việc duy trì cân nặng, còn không thì không có lý do gì để thêm những đồ uống này vào chế độ ăn uống của bạn.

6. Nước tăng lực chứa caffein

Lượng đường cao trong các loại nước năng lượng chứa caffein đặc biệt không tốt cho não bộ!

Red Bull, Monster và các loại nước tăng lực có chứa caffein khác ban đầu được phát triển cho các vận động viên thể thao cường độ cao hoặc để giúp sinh viên đại học tỉnh táo, nhưng chúng không có lợi ích gì khi nói đến việc duy trì sức khỏe não bộ của bạn do lượng đường cao. Chẳng hạn, một lon Red Bull thông thường có 168 calo và 37 gam (9 thìa cà phê) đường bổ sung. Chính vì vậy, nếu bạn muốn lượng caffein mà những loại đồ uống này cung cấp, hãy tìm loại không có đường.

Trên đây là tổng hợp 6 loại thức uống quen thuộc đang âm thầm làm hại sức khỏe não bộ của bạn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết điều chỉnh lại các món thức uống này trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình, để có một sức khỏe minh mẫn nhất khi có tuổi nhé!