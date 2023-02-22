Mẹo chăm sóc mắt: Cách loại bỏ bụi bẩn ra khỏi mắt đúng cách nhất!

Thật bất tiện, khó chịu và thường nguy hiểm khi bị vật gì đó rơi vào mắt, vì vậy các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và chăm sóc mắt nhấn mạnh rằng bạn không được dụi mắt, mặc dù vật gì đó có thể khiến mắt bạn ngứa ngáy. Bụi bẩn hoặc bất cứ thứ gì khác có thể khiến mắt bạn bị ngứa hoặc chảy nước mắt nhưng bạn cũng có nguy cơ làm xước vùng quanh mắt hoặc bị nhiễm trùng khiến mủ hoặc chất nhầy chảy ra.

Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc mắt về cách loại bỏ bụi bẩn ra khỏi mắt theo cách an toàn nhất. Hãy cùng khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Đôi mắt của chúng ta cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi, đặc biệt là sự hiện diện của một vật lạ như bụi bẩn. Đã đến lúc làm sạch mắt đúng cách khi bạn nhận thấy có điều gì đó làm ngăn ngừa kích ứng hoặc chấn thương trong tương lai cho đôi mắt của mình. Ví dụ, nếu bạn lau mắt quá mạnh thì thay vì đẩy dị vật ra, một hạt cát có thể làm xước bề mặt mắt của bạn và nếu chớp mắt và chảy nước mắt mà không làm giảm cảm giác khó chịu, thì đây là dấu hiệu chắc chắn cho thấy mắt bạn có thể đang chịu tổn thương rồi. Vậy đâu là cách lấy bụi bẩn ra khỏi mắt an toàn nhất cho mắt?

Cách loại bỏ bụi bẩn ra khỏi mắt đúng nhất và an toàn nhất

Theo Tiến sĩ Vipul Mandaviya, Chuyên gia tư vấn tại Bệnh viện Mắt Shivam ở Surat, cho rằng điều quan trọng là loại bỏ các hạt càng nhẹ nhàng càng tốt và gợi ý các mẹo có thể hữu ích để loại bỏ bụi khỏi mắt:

- Một chiếc gương có thể hữu ích trong nhiều tình huống, nhưng việc yêu cầu trợ giúp từ người khác thường đơn giản hơn.

- Một yếu tố quan trọng khác là luôn rửa tay trước khi chạm vào mắt bạn hoặc bất kỳ ai khác. Lưu ý nhỏ này sẽ giúp đôi mắt tránh phải tiếp xúc với các bụi bẩn và vi khuẩn không đáng có khác.

Chảy nước mắt và chớp mắt nhanh liên tục cũng là giải pháp để đẩy bụi bẩn ra ngoài!

- Chảy nước mắt và chớp mắt nhiều cũng có thể có ích.

- Sử dụng một chiếc khăn ấm là một kỹ thuật ít xâm lấn khác để loại bỏ hiệu quả bụi bẩn ra khỏi mắt của bạn.

- Dùng một miếng bông gòn hoặc vải bông thật mềm, hoặc bạn cũng có thể sử dụng bông tăm ướt để hỗ trợ quá trình làm sạch bụi bẩn khỏi mắt. Sau đó đứng trước gương rồi nhẹ nhàng hạ mí mắt xuống và dùng tăm bông mềm để lau mắt.

Bạn có thể dùng khăn ấm, miếng vải bông gòn hoặc tăm bông ẩm để nhẹ nhàng lấy dị vật ra khỏi mắt!

- Dùng nước để rửa mắt, thử di chuyển mí mắt để xem vật còn sót lại hay không.

- Nhận biết khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia nếu vẫn thất bại và mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.

- Hãy lau mắt nhẹ nhàng.

Một số lưu ý khi lấy bụi bẩn ra khỏi mắt

- Để làm sạch mắt khỏi bụi, luôn lấy nước lạnh, sau đó rửa mắt thật sạch để loại bỏ bụi bẩn khỏi mắt.

- Tuyệt đối không dụi mắt, luôn dùng khăn ấm nhẹ nhàng làm sạch mắt. Tránh đè nhấn mạnh tay lên mắt, nhưng hãy nhẹ nhàng và cẩn thận nhé.

- Cho phép mắt bạn chảy nước mắt để mang chất bẩn từ bên trong ra. Bụi bẩn cũng được làm sạch bằng cách chớp mắt nhanh chóng hoặc nháy mắt.

Tuyệt đối không dụi mắt hay sử dụng các loại thuốc nhỏ mà chưa có sự tư vấn của bác sĩ!

- Không bao giờ dùng thuốc nhỏ mắt từ cửa hàng dược phẩm mà không có bất kỳ sự tư vấn nào của bác sĩ. Mắt là vùng rất nhạy cảm cần phải cẩn thận. Tương tự như vậy, bạn cũng không nên sử dụng tùy tiện các mỹ phẩm có liên quan đến mắt. Hãy luôn cố gắng đọc mô tả sản phẩm trước khi mua sản phẩm và sử dụng các thương hiệu tốt hoặc các sản phẩm không có hóa chất.

- Bên cạnh đó, các dị vật có thể là bất cứ thứ gì - một hạt đá, kim loại hay một con côn trùng, chiếc lá,... Đừng bỏ qua! Nếu là côn trùng nhỏ, ngay cả khi bạn thấy côn trùng đã chui ra khỏi mắt, nó có thể để lại lông/cánh/hoặc tiết ra chất độc có thể rất có hại cho mắt. Bạn phải khẩn trương đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Còn nếu nó là một phần thực vật giống như một phần của lá hoặc vỏ trấu, ngũ cốc,... thì sau khi rửa mắt, bạn cũng hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa vì nó có thể dẫn đến nhiễm nấm trong mắt. Thật vậy, ngay cả khi dị vật nhỏ xíu thì vẫn khiến mắt bạn khó chịu, rất khó để giữ cho mắt mở. Hãy khẩn trương đến gặp bác sĩ nhãn khoa vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng mắt nặng, loét giác mạc và sau đó là mờ đục,...

Tuyệt đối không được chủ quan với những dị vật đã bay vào mắt bạn!

- Ngoài ra, để ngăn ngừa tình trạng này, bạn hãy che mắt đúng cách, sử dụng kính khi cần và đội mũ bảo hiểm khi đi xe hai bánh, nhằm giúp ngăn ngừa các dị vật lọt vào mắt và gây ra các biến chứng nặng hơn nhé!

Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý độc giả nhé! Chúc các độc giả luôn biết cách bảo vệ đôi mắt - cửa sổ tâm hồn của mình luôn sáng khỏe và đẹp xinh!