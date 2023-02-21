Làm thế nào để hạnh phúc hơn mà không cần tốn một xu nào?!

Nếu nói năm 2020 đến nay là một khoảng thời gian khó khăn sẽ là một cách đánh giá thấp. Giữa một đại dịch toàn cầu và đủ mọi các sự kiện chính trị, xã hội và thiên nhiên kéo tới liên miên, ngay cả những người không phải chiến đấu với các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có thể nhận thấy tâm trạng của họ lên xuống thất thường trong vài tháng qua và đang tìm cách để hạnh phúc hơn một cách thường xuyên hơn.

Nếu không thì tâm trạng của bạn có thể được cải thiện nhờ một vài thay đổi đơn giản đối với thói quen của bạn. Theo Tiến sĩ Joanna Petrides, một nhà tâm lý học lâm sàng đã chia sẻ một số cách nhỏ giúp nâng cao tinh thần và giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Cụ thể thế nào, hãy cùng đi vào khám phá chi tiết nhé!

Tất nhiên, tâm trạng thay đổi không có nghĩa là bạn không mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như trầm cảm và lo âu. Ngay cả khi bạn không nghĩ rằng sức khỏe tâm thần của mình đang gặp nguy hiểm, bạn nên nói chuyện với nhà tâm lý học hoặc bác sĩ đa khoa để xem liệu những cơn buồn bã không thường xuyên của bạn có thể là dấu hiệu của điều gì đó cần được chăm sóc y tế hay không.

Những việc giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày

Tạo một thói quen tự chăm sóc thực sự

Hãy ưu tiên nhu cầu sức khỏe và tâm trạng của bản thân lên hàng đầu!

Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Ưu tiên nhu cầu của bản thân không bao giờ là ích kỷ, vì nếu không có sức khỏe, bạn sẽ không có gì khác.

Để thu được nhiều lợi ích nhất từ hoạt động chăm sóc bản thân, hãy đảm bảo tìm được thứ gì đó giúp bạn thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn. Nó có thể bao gồm từ việc tình nguyện dành thời gian của bạn để làm vườn cho đến việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Nó thậm chí có thể là một cái gì đó như chăm sóc bản thân theo những cách mà bạn thường không có thời gian để làm, điều này cho phép bạn khẳng định lại ưu tiên của mình. Dù bạn chọn gì, hãy đảm bảo rằng đó là điều bạn đam mê và mang lại cho bạn cảm giác tốt.

Đừng nhìn vào điện thoại ngay khi bạn thức dậy

Hãy thay thói quen check điện thoại ngay khi thức dậy bằng những thói quen healthy hơn!

Bạn có thể nghĩ rằng kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy là có trách nhiệm, nhưng nó thực sự có hại. Ít nhất, đối với sức khỏe tinh thần của bạn. Đó là bởi vì, email và tin nhắn tạo ra lượng 'việc cần làm' đột ngột tăng vọt này và thực sự có thể ảnh hướng tới tâm trạng của chúng ta, thậm chí là trước khi ngày mới bắt đầu. Tốt hơn nữa, bạn hãy thử kết hợp một số hoạt động như thiền, dọn dẹp hoặc tắm,.. để bắt đầu ngày mới với một tâm trạng tốt nhất và một năng lượng dồi dào nhất nhé.

Ưu tiên cho niềm vui, chứ không phải danh sách việc cần làm

Đừng chỉ mãi tập trung cho một bên mà khiến bạn kiệt sức, hãy biết cân bằng công việc và cuộc sống!

Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, khi còn nhỏ chúng ta được bảo rằng chúng ta không thể vui vẻ cho đến khi làm xong việc nhà/bài tập về nhà/công việc của mình. Mặc dù đó là một bài học tốt để học, nhưng nếu nó không được sửa đổi khi trưởng thành, nó có thể góp phần khiến bạn không được khỏe. Điều quan trọng là bạn phải có một thứ 'phải có', thứ mà bạn không sẵn sàng bỏ lỡ hoặc từ bỏ và bạn sẽ lên lịch để cân bằng các trách nhiệm khác.

Bạn có thể làm việc để sống, hoặc sống để làm việc. Đó là tất cả về việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp với bạn trong khi vẫn cảm thấy hiệu quả nhưng không bị kiệt sức.

Ra ngoài và “đi lạc” vào một hành trình mới

Toàn tâm toàn ý cho một chuyến khám phá mới!

Ra ngoài, là một hoạt động có thể cung cấp vitamin D mà bạn có thể thiếu trong thời điểm tâm trạng và thể chất đang mệt mỏi này. Nhưng nó không chỉ là về việc ra ngoài và di chuyển, Tiến sĩ Petrides nói rằng bạn nên cân nhắc việc đi lạc khỏi lộ trình thông thường của mình và đi vào những con đường mới, khám phá những lộ trình mới.

Tiến sĩ Petrides nói.: “Vẻ đẹp của việc lạc vào một thứ gì đó là trải nghiệm đắm chìm hoàn toàn khi bạn lưu tâm đến việc bạn đang ở đâu, với những gì bạn đang làm và không bị phán xét. Hành động lưu tâm này cho phép bạn “tắt đi” sự tĩnh lặng thường xuất hiện trong tâm trí bạn. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn làm để thoát khỏi nó, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện nó một cách đầy đủ và tập trung 100% vào hành trình này.”

Loại bỏ các mối quan hệ độc hại và các hoạt động làm cạn kiệt sức sống của bạn

Đánh giá lại các mối quan hệ của bạn!

Bạn bè, gia đình và những người quan trọng khác của bạn phải là những người luôn nâng đỡ và khuyến khích bạn, chứ không phải là đối tượng kìm hãm bạn. Tiến sĩ Petrides nói: “Điều quan trọng là phải thường xuyên đánh giá lại những mối quan hệ và tình huống trong cuộc sống của bạn. Những mối quan hệ lành mạnh sẽ tiếp thêm sinh lực cho bạn và bạn sẽ muốn có những người đó ở bên mình. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc ở cạnh ai đó hoặc cảm thấy bạn đang ép buộc bản thân phải gắn bó, thì đó là dấu hiệu để đánh giá lại mối quan hệ đó."

Quy tắc này cũng nên được áp dụng với các mối quan hệ yêu đương giữa hai đối tượng. Nếu bạn không cảm nhận được những năng lượng tích cực, yêu thương từ đối phương, nhưng lại nhận được những cảm xúc ngược lại, thì đã đến lúc bạn nên bước ra khỏi mối quan hệ này rồi.

Hãy luôn rèn luyện sự sáng tạo

Đừng bỏ quên sự sáng tạo của mình, hãy dùng sự sáng tạo để xóa đi những điều nhàm chán!

Phần lớn thời gian trong ngày, chúng ta sử dụng phần phân tích của bộ não để hoàn thành các nhiệm vụ thông thường, nhưng việc kết hợp các hoạt động sáng tạo trong ngày thực sự có thể nâng cao tâm trạng và cho chúng ta cảm giác hoàn thành.

Ngay cả khi bạn phải làm điều gì đó nhàm chán một cách ngu ngốc, hãy tìm cách khiến nó trở nên thú vị. Chính những thứ nhàm chán lại mang đến cho bạn cơ hội lớn nhất để sáng tạo; để biến một điều gì đó tầm thường, nhàm chán, bằng cách lật ngược hoàn toàn nó và tạo ra một thứ hoàn toàn mới.

Trên đây là tổng hợp những cách giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày, mà chẳng tốn thêm một xu nào. Thật vậy, hãy tự biết yêu thương bản thân và làm phong phú thêm cuộc sống cá nhân của mình trước nhé! Hy vọng các thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!