Vào bếp trổ tài với 5 món ngon ngày 8/3 dành tặng mẹ và vợ ngay thôi nào!

Tự tay nấu những món ngon ngày 8/3 để dành tặng cả gia đình, đặc biệt là mẹ và vợ là ý tưởng quà tặng tuyệt vời cho ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới. Mùi thơm và hương vị tuyệt ngon của món ăn sẽ khiến những người phụ nữ của cuộc đời bạn cực kỳ xúc động trước tấm lòng chân thành của bạn đấy. Thế nên, nếu bạn đang phân vẫn chưa biết nên trổ tài với những món ngon nào để chiêu đãi những người phụ nữ quan trọng của mình, thì hãy cùng tham khảo ngay những món ngon hấp dẫn dưới đây nhé!

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Rửa sạch rau răm, gừng cắt mỏng sau đó băm nhỏ.

- Me chín bóc vỏ lấy hạt me rồi đem ngâm với một ít nước ấm.

- Hột vịt lộn rửa sạch, sau đó cho vào luộc với lượng nước vừa đủ, rồi lấy ra bóc sạch vỏ.

- Tiếp đó cho một lượng nước vừa đủ vào trong chén, đổ bột bắp vào rồi chắtt lấy nước.

- Cuối cùng, rang qua đậu phộng cho đến khi giòn là đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Tiến hành chế biến

- Đầu tiên, cho dầu ăn vào chảo rồi đun to lửa, sau đó cho hột vịt lộn đã luộc chín vào chiên. Nhớ lật bề mặt trứng đến khi vàng đều rồi đem vớt ra cho ráo dầu.

- Tiếp đó, tiến hành phi vàng tỏi với dầu ăn, rồi cho me chín, đường, muối, bột ngọt vào đảo đều sau đó cho một ít nước sôi rồi đun nhỏ lửa. Khi đã chín thì nhắc xuống nhặt bỏ hết hạt me đi là được.

- Sau đó, tiếp tục cho dầu vào chảo rồi cho trứng vào chiên lại.

- Cuối cùng, đổ nước cốt me vào trộn đều trên lửa để cho nước cốt me ngấm vào trứng, rồi tiến hành rưới nước bột bắp và cho ít rau răm, gừng vào là đã hoàn thành rồi nhé!

2. Súp tình yêu tặng vợ hoặc người yêu ngày 8/3

Súp tình yêu tặng vợ hoặc người yêu ngày Quốc tế phụ nữ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 hộp cà chua, 2 trái ớt chuông

1 lít nước dùng gà

Hành tím, tỏi băm, ớt

Dầu ăn, bột năng, nước mắm, gia vị nêm

Cách làm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Ớt chuông rửa sạch, cắt đôi bỏ ruột và đem nướng lên và để nguội rồi đem ra cắt hạt lựu thật nhỏ.

- Hành tây và tỏi đem bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt (băm) thật nhỏ là được.

Bước 2: Tiến hành thực hiện

- Trước tiên, cho dầu ăn vào chảo và tiến hành phi thơm hành tím và tỏi băm cho thơm lên.

- Tiếp đến, lần lượt cho hết phần ớt chuông cùng cà chua đóng hộp vào đảo đều rồi nêm gia vị. Nếu thích cay có thể cho thêm ớt tươi cắt nhỏ.

- Cuối cùng, khi tất cả đã ngấm gia vị, bạn chỉ việc đổ nước dùng gà vào, muốn sánh có thể cho thêm ít bột năng hòa tan và tiến hành đun sôi trong 15 phút là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

3. Sườn non kho cơm (cùi) dừa tặng mẹ ngày 8/3

Sườn non kho cùi dừa vừa đậm đà vừa có vị ngọt nhẹ hấp dẫn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

400g sườn non, 200g cơm (cùi) dừa tươi, 10g tỏi băm.

1 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước mắm, 2 thìa cà phê hạt nêm, dầu ăn.

Cách làm

- Sườn non mua về, bạn đem rửa qua với nước muối, rồi rửa lại bằng nước sạch và chặt thành những miếng vừa ăn.

- Với cơm dừa tươi thì bạn thái thành những miếng vừa ăn là được.

- Kế đến, làm nóng dầu ăn rồi cho tỏi vào phi thơm lên.

- Sau đó cho tiếp sườn non và cơm dừa tươi vào xào cgi săn lại, rồi nêm đường, nước mắm, hạt nêm cho vừa ăn.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho nước vào xăm xắp mặt thịt, kho đến khi nước sánh lại là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

4. Canh đậu phụ nấu rau củ tặng mẹ/vợ ngày 8/3

Canh đậu phụ nấu rau củ tặng thanh đạm, ngọt thơm cho mẹ và vợ bạn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 quả ngô, 1 củ su su, 1 củ cà rốt, 100g súp lơ xanh, 2 bìa đậu - có thể dùng đậu non.

Nước mắm, đường, muối, hạt tiêu, hành lá, rau mùi.

Cách làm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Trước hết, ngô mua về, bạn đem bổ làm đôi.

Su su thì đem gọt vỏ, rửa sạch và bổ thành các miếng vừa ăn.

Còn cà rốt và súp lơ thì bạn chỉ việc đem rửa sạch rồi thái nhỏ ra là được nhé.

Hành lá, rau mùi thì đem rửa sạch và thái nhỏ.

Cuối cùng là đậu phụ, bạn cũng đem rửa sạch và thái miếng vừa ăn là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Tiến hành thực hiện

- Đầu tiên, bắc nước vào nồi rồi cho ngô vào luộc chín.

- Kế đó, tiếp tục cho thêm su su và cà rốt đã được sơ chế vào, tiến hành đun khoảng 5 phút.

- Sau đó cho súp lơ xanh vào và nêm gia vị cho vừa ăn.

- Tiếp tục thả đậu phụ vào nồi canh, đun khoảng 3 phút cho các nguyên liệu chín đều.

- Đên đây thì bạn chỉ cần tắt bếp, múc canh ra bát rồi cho lên bề mặt một ít tiêu, hành lá và rau mùi thái nhỏ nữa là chuẩn một món canh ngon hấp dẫn phần nhìn, ngọt thơm phần hương vị rồi nhé!

5. Cơm nắm hình trái tim tặng vợ ngày 8/3

Cơm nắm hình trái tim vừa thơm ngon lại ngọt ngào đáng yêu!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

250g thịt gà, 1 chén cơm

2 trái ớt chuông (đỏ và xanh)

5g mè trắng, 1/2 củ cải trắng, dầu ăn

Cách làm

- Thịt gà rửa sạch, chiên giòn với 2 muỗng canh dầu ăn, xé nhỏ thịt gà.

- Củ cải trắng thì bạn đem nạo vỏ, rửa sạch, rồi đem luộc chín và thái nhỏ.

- Còn ớt chuông thì bạn cũng đem rửa sạch, bỏ hạt rồi thái thành hạt lựu. Bạn cũng có thể xào hoặc luộc sơ qua ớt chuông cho dễ ăn.

- Mè trắng thì đem rang qua cho thơm là được.

- Kế đến, lần lượt cho cơm, mè trắng đã rang, ớt chuông vào tô rồi tiến hành trộn đều.

- Sau đó chia cơm thành từng miếng nhỏ, đặt vào khuôn trái tim rồi xếp gà và khoai tây chiên, củ cải trắng vào giữa là hoàn thành rồi nhé!

Chỉ cần một chút khéo léo là bạn đã có thể làm được những món ngon vừa dinh dưỡng, thơm ngon lại siêu hút mắt này cho những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình rồi. Chúc các nam độc giả trổ tài chiêu đãi thành công và có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật ấm áp bên những người thân yêu của mình nhé!