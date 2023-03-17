Những sai lầm khi mặc và giặt nội y khiến đồ lót không sạch, không thơm lại bị lây bệnh viêm nhiễm

Sức khỏe 17/03/2023 06:07

Cách giặt đồ lót đúng chuẩn để đồ lót vừa sạch, vừa thơm lại không bị lây bệnh viêm nhiễm từ những món đồ thiết yếu này nhé!

1. Không giặt đồ lót hàng ngày

Đối với quần áo thường, bạn có thể gom lại và giặt sau 2 - 3 ngày/lần. Tuy nhiên với đồ lót, bạn hãy tranh thủ chút thời gian sau khi tắm để giặt sạch chúng nhé. Đồ lót khi dính các loại dịch bài tiết của cơ thể, nếu để lâu ngày sẽ là môi trường lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn phát triển. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn bị viêm nhiễm phụ khoa. Thêm vào đó, quần áo lót bị ẩm để lâu ngày sẽ tạo nên những vết châm kim, ố vàng xấu xí và gây mất thẩm mỹ cho trang phục.

Những sai lầm khi mặc và giặt nội y khiến đồ lót không sạch, không thơm lại bị lây bệnh viêm nhiễm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Giặt bằng bột giặt

Nhiều chị em cho rằng cách giặt đồ lót đúng nhất là giặt bằng bột giặt. Nhưng trên thực tế, bột giặt không hề tốt như bạn nghĩ, vải đồ lót rất mỏng và bột giặt có tính tẩy cao nên nếu giặt nhiều bằng bột giặt sẽ làm vải đồ lót bị xơ, cứng. Tốt nhất bạn nên giặt đồ lót bằng xà phòng, xà phòng có khả năng diệt khuẩn cao hơn mà lại rất ít gây kích ứng da.

Một cách giặt đồ lót đúng “chuẩn” nữa là hãy giặt kỹ đồ lót với nước ấm ở nhiệt độ khoảng 30 – 40 độ, bởi ở nhiệt độ này nước sẽ loại bỏ hết xà phòng còn sót trong đồ lót.

3. Không phơi trong mát

Những sai lầm khi mặc và giặt nội y khiến đồ lót không sạch, không thơm lại bị lây bệnh viêm nhiễm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đại đa số phụ nữ hay giặt đồ lót ngay trong phòng tắm và tiện tay phơi luôn trong đó nhưng đây là điều đại kị khi giặt đồ lót. Nhiều bạn còn có tâm lý ngại khi để người khác thấy đồ lót của mình nên quanh năm suốt tháng phơi đồ lót trong nhà tắm.

Nhưng điều kiện ẩm thấp, thiếu nắng và không thoáng khí là môi trường làm vi khuẩn phát triển nhanh. Nên tốt nhất, nếu muốn đồ lót sạch khuẩn hãy đem nó ra phơi ngoài nắng, tia UV trong nắng giúp loại bỏ vi khuẩn cực kỳ tốt.

4. Sử dụng đồ lót quá lâu

Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thay mới quần lót của mình sau mỗi 3 - 6 tháng và tối đa 1 năm, thậm chí ngay cả khi đồ lót không bị hỏng. Bởi theo nhiều nghiên cứu, sau mỗi lần giặt trong quần lót vẫn chứa một lượng vi khuẩn nhất định, có thể lên đến 10.000 vi khuẩn trong 83% mẫu đồ lót được giặt trong khảo sát nghiên cứu. Chính vì vậy nên do sự tích tụ vi khuẩn, nếu chị em phụ nữ dùng đồ lót quá lâu mà không thay mới sẽ có nguy cơ mắc bệnh phụ khoa là rất cao.

Những sai lầm khi mặc và giặt nội y khiến đồ lót không sạch, không thơm lại bị lây bệnh viêm nhiễm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Không giặt đồ lót ngay sau khi thay

Có không ít các chị em mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó là không giặt đồ lót ngay trong ngày, mà đợi giặt cùng lượt với quần áo dơ khi đã đủ nhiều. Việc làm này vô tình sẽ khiến cho vi khuẩn sinh sôi cũng như vết bẩn bám chặt hơn, khó vệ sinh sạch hoàn toàn. Bên cạnh đó, mùi của quần lót cũng rất dễ thu hút nhiều loài côn trùng, tạo điều kiện phát triển cho nấm, vi khuẩn gây viêm nhiễm phụ khoa.

6. Giặt chung với trang phục khác

Quần áo lót tốt nhất nên được giặt riêng và giặt hàng ngày, nhằm giữ vệ sinh tối đa cho “vùng nhạy cảm” cũng như giữ được vẻ bền mới của chúng lâu hơn. Thật ra, việc giặt đồ lót bằng máy giặt với trang phục thường vẫn có thể được. Nhưng bạn nên hạn chế tối đa việc làm này để không làm lây lan vi khuẩn ký sinh từ trang phục này sang trang phục khác. 

Khi phải giặt chung đồ lót với những loại đồ khác, bạn nên bỏ chúng trong túi giặt đồ lót để sức xoay của máy giặt không làm ảnh hưởng đến đường chỉ hay làm móp méo phom đồ nhé.

 

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Từ khóa:   đồ lót nội y chăm sóc sức khoẻ

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