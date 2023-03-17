5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc "trường sinh bất lão" hệt như diễn viên Hàn Quốc

Một nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ duy trì bữa ăn sáng chứa nhiều protein sẽ có một ngày làm việc hiệu quả hơn những người không ăn sáng.

Không chỉ giúp bạn giảm cân, bữa sáng đầy đủ sẽ giúp cho làn da của bạn khoẻ mạnh và sáng hơn.

Cơ thể thường bị mất nước sau một đêm dài, vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một cốc nước đầy, bổ sung nước cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng

Công dụng của kem chống nắng thì chắc hẳn là ai cũng biết: bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, tránh lão hoá và ung thư da. Bôi kem chống nắng trước lớp trang điểm và bôi thêm sau vài giờ (nếu bạn thường xuyên ra tiếp xúc ánh nắng).

Ảnh minh họa: Internet

Uống trà xanh thay vì cà phê

Nếu bạn cần một chút caffein để tỉnh táo buổi sáng thì hãy uống trà xanh, thay vì cà phê. Công dụng chống lão hoá của trà xanh thì ai trong chúng ta cũng đã biết, nhưng bạn có biết có thể giúp bạn chống lại ung thư và giảm cân không? Hãy bắt đầu thay đổi thói quen, chuyển từ cà phê sang trà xanh mỗi ngày nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chai xịt khoáng

Mỗi khi thức dậy với quầng thâm dưới mắt thì chỉ cần sử dụng bình xịt khoáng để cứu vãn vẻ đẹp của mình. Bạn có thể cho chai xịt khoáng vào tủ lạnh vì nhiệt độ lạnh sẽ giúp chiến đấu với bọng mắt, giúp bạn tỉnh ngủ hơn, làn da cũng tươi sáng và khoẻ mạnh hơn.