5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc "trường sinh bất lão" hệt như diễn viên Hàn Quốc

Sống khỏe 17/03/2023 06:05

Dẫu biết rằng mỗi buổi sáng bạn sẽ khá vội vã và bận rộn, nhưng cũng hãy cố gắng tập cho mình những thói quen sau để đẹp hơn mỗi ngày nha.

Ăn bữa sáng có chứa protein

Một nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ duy trì bữa ăn sáng chứa nhiều protein sẽ có một ngày làm việc hiệu quả hơn những người không ăn sáng.

Không chỉ giúp bạn giảm cân, bữa sáng đầy đủ sẽ giúp cho làn da của bạn khoẻ mạnh và sáng hơn.

5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'trường sinh bất lão' hệt như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước

Cơ thể thường bị mất nước sau một đêm dài, vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một cốc nước đầy, bổ sung nước cho cơ thể.

5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'trường sinh bất lão' hệt như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng

Công dụng của kem chống nắng thì chắc hẳn là ai cũng biết: bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, tránh lão hoá và ung thư da. Bôi kem chống nắng trước lớp trang điểm và bôi thêm sau vài giờ (nếu bạn thường xuyên ra tiếp xúc ánh nắng).

5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'trường sinh bất lão' hệt như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà xanh thay vì cà phê

Nếu bạn cần một chút caffein để tỉnh táo buổi sáng thì hãy uống trà xanh, thay vì cà phê. Công dụng chống lão hoá của trà xanh thì ai trong chúng ta cũng đã biết, nhưng bạn có biết có thể giúp bạn chống lại ung thư và giảm cân không? Hãy bắt đầu thay đổi thói quen, chuyển từ cà phê sang trà xanh mỗi ngày nhé.

5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'trường sinh bất lão' hệt như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chai xịt khoáng

Mỗi khi thức dậy với quầng thâm dưới mắt thì chỉ cần sử dụng bình xịt khoáng để cứu vãn vẻ đẹp của mình. Bạn có thể cho chai xịt khoáng vào tủ lạnh vì nhiệt độ lạnh sẽ giúp chiến đấu với bọng mắt, giúp bạn tỉnh ngủ hơn, làn da cũng tươi sáng và khoẻ mạnh hơn.

5 thói quen chỉ cần làm vào mỗi sáng sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc 'trường sinh bất lão' hệt như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Bị loãng xương tập thể dục được không?

Bị loãng xương tập thể dục được không?

Bệnh về xương là căn bệnh nan giải trong cuộc sống bởi không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng mà còn gây rối loạn chức năng cho người bệnh, cần phải điều trị và nghỉ dưỡng lâu dài mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày phụ nữ U40 thói quen tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?